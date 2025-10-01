Hình ảnh gây sửng sốt về cơ thể con người

Đoạn video ghi lại quả tim còn đập trong thiết bị vận chuyển cấy ghép lan truyền mạnh mẽ, khiến nhiều người kinh ngạc trước sự tiến bộ của y học hiện đại.

Một đoạn video hiếm có trên TikTok đã khiến nhiều người sửng sốt khi ghi lại cảnh một quả tim vẫn đang đập bên trong thiết bị chuyên dụng “Heart in a Box”, chuẩn bị được vận chuyển để ghép cho bệnh nhân.

Chủ nhân video là Julio, nhân viên ngành hàng không. Trong video, anh quay lại chiếc máy bay riêng đang sẵn sàng cất cánh, bên cạnh là xe cấp cứu vừa đưa quả tim đến đường băng. Từng nhịp đập vang rõ trong chiếc hộp chuyên dụng khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình. Julio viết: “Công việc của tôi đôi khi thật điên rồ - vận chuyển một quả tim đang sống và đập ngay trước mắt”.

Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, đoạn video đã thu hút hơn ba triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận. Người thì kinh ngạc trước kích thước “lớn hơn nhiều so với tưởng tượng”, người khác xúc động thốt lên: “Cả một cuộc đời nằm gọn trong chiếc hộp ấy”. Cũng có những chia sẻ đầy ngỡ ngàng: “Chưa bao giờ tôi nghĩ quả tim phải được giữ cho đập trong suốt quá trình di chuyển. Khoa học thật kỳ diệu”.

Thực tế, việc vận chuyển nội tạng để ghép không còn xa lạ, nhưng trái tim đặc biệt cần được bảo quản đúng cách. Thiết bị “Heart in a Box” giúp quả tim tiếp tục nhận máu giàu oxy, duy trì hoạt động gần như trong cơ thể sống.

Công nghệ này kéo dài thời gian bảo quản, tăng khả năng thành công cho ca ghép, mở thêm hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân trên danh sách chờ. Theo số liệu của NHS Blood and Transplant, tính đến tháng 3/2025 có hơn 8.000 người ở Vương quốc Anh, trong đó có 276 trẻ em, đang chờ được ghép tạng - mức cao nhất từ trước đến nay.