Chủ tịch đi tù, ca sĩ bị cắt chuyến vì trốn phí hành lý máy bay

Nhiều hành khách tìm cách trốn phí hành lý, nhưng cái giá phải trả đôi khi đắt hơn khoản phí né được, như cựu Chủ tịch Thai Airways lĩnh án tù 2 năm hay ca sĩ Anh bị từ chối vận chuyển.

Phí hành lý hiện chiếm từ 0% đến hơn 20% giá vé, tùy hạng vé, hãng bay và loại hành lý. Ảnh: EASA.

Theo Daily Mail, cuối tháng 3, cô gái trẻ người Anh Grace Hale (20 tuổi) chia sẻ trên mạng xã hội "bí kíp" giúp mình trốn được khoản phí hành lý cao ngất của hãng Ryanair. Trong video thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, Grace tiết lộ cô nhét túi đồ trang điểm vào bụng, che lại bằng áo khoác để giả như đang mang thai khoảng 26 tuần.

Theo chính sách của Ryanair, hành khách mang hành lý xách tay quá cân sẽ bị tính phụ phí từ 50- 80 USD tùy loại vé, kích thước và trọng lượng hành lý. Vì thế "chiêu” của Grace nhanh chóng gây tranh cãi. Một số người chỉ trích cô gái vì cho rằng hành vi gian lận này có thể khiến cô bị từ chối bay hoặc phải mua lại vé với chi phí cao hơn nhiều nếu bị phát hiện.

Grace Hale giả bầu để trốn phí hành lý của Ryanair gây tranh cãi. Ảnh: NY Post.

Năm 2020, ông Wallop Bhukkanasut, cựu lãnh đạo Hãng hàng không Thai Airways, bị kết án 2 năm tù vì không trả phí quá cước hơn 300 kg hành lý trên chuyến bay từ Nhật Bản về Thái Lan.

Cụ thể, năm 2009, ông Wallop, khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Thai Airways, yêu cầu nhân viên thay đổi trọng lượng kê khai để vận chuyển miễn phí. Sau khi sự việc bị phát hiện, ông phải từ chức và bồi thường toàn bộ khoản phí quá cước.

Không có quyền lực để lách phí như ông Wallop, nhiều hành khách chọn cách biến mình thành “tủ đồ di động”. Ryan Carney Williams (nghệ danh Ryan Hawaii) - một nghệ sĩ Anh - từng mặc 8 chiếc quần và 10 chiếc áo sơ mi trên chuyến bay từ Iceland về Anh để khỏi phải trả thêm tiền hành lý. Hành động này khiến anh bị British Airways từ chối vận chuyển.

Năm 2015, một thành viên nhóm nhạc nam người Anh cũng bất tỉnh trên chuyến bay easyJet từ London đến Glasgow sau khi mặc toàn bộ số quần áo của mình để tránh khoản phí 45 bảng Anh. Anh thừa nhận "gần như không thể đi nổi" vì quá nóng và ngộp.

Một khảo sát của Columbus Direct cho thấy, 1/5 người Anh từng bị tính phí hành lý quá cước, trung bình mỗi người phải trả 135 bảng Anh, khiến tổng phí hành lý mà hành khách phải chi lên tới 400 triệu bảng Anh mỗi năm.

Nam ca sĩ ngất xỉu vì mặc quá nhiều đồ trên người. Ảnh: James McElvar.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang tăng cường kiểm soát hành lý xách tay. Thông thường, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 7 kg hành lý xách tay. Nếu vượt quá, hành khách có thể bị phạt hoặc thu phí ngay tại cửa lên máy bay.

Từ 3/11, Vietnam Airlines bắt đầu thu phí hành lý xách tay quá cân nặng theo quy định tại cửa lên máy bay, mức phí 800.000 đồng/kiện cho chặng nội địa, hành trình quốc tế tính theo khu vực.

Đối với Vietjet Air, hành khách sẽ bị phạt 60.000 đồng/kg cho chặng nội địa và 450.000 đồng/kg cho chặng quốc tế nếu mang hành lý xách tay vượt quá quy định tại cửa lên máy bay.

Bamboo Airways áp dụng mức 50.000 đồng/kg (đã gồm VAT) - mức riêng cho hành lý vượt quá quy định tại cửa lên máy bay. Vietravel Airlines thu 600.000 đồng/kiện trở lên, cao hơn đáng kể so với mua trước.

Một chuyên gia hàng không cho biết, phí hành lý hiện chiếm 0-20% giá vé, tùy hạng vé, hãng bay và loại hành lý. Nếu vé đã bao gồm 1 kiện hành lý ký gửi (15-23 kg), hành khách không phải mua thêm cân thì không bị phát sinh chi phí. Ngược lại, nếu mua thêm, phí có thể tăng vọt 10-20%, đặc biệt trên các chuyến quốc tế.

Ví dụ, mua thêm 15 kg hành lý cho chuyến bay nội địa khoảng 200.000 đồng, tương đương 20% vé có giá 1 triệu đồng. Với các chuyến bay giá rẻ, phí hành lý thậm chí chiếm 5-10% tổng chi phí chuyến đi.

Theo Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA), việc kiểm soát trọng lượng hành lý không chỉ để thu phí, mà nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành. Máy bay được chứng nhận với khối lượng cất cánh tối đa bao gồm trọng lượng máy bay, hành khách, hành lý, nhiên liệu và hàng hóa.

"Trọng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến: Khoảng cách cất hạ cánh vì máy bay nặng hơn cần đường băng dài hơn; tiêu thụ nhiên liệu do trọng lượng càng lớn, tiêu hao càng cao; hành khách hoặc hành lý nặng làm giảm lượng hàng hóa chở được và tầm bay; trọng lượng còn ảnh hưởng đến cân bằng trọng tâm - yếu tố then chốt giúp máy bay ổn định và tiết kiệm nhiên liệu", EASA nêu rõ.