Chuyến xe đêm chở 30 tấn hàng từ TP.HCM ra miền Trung cứu trợ vùng lũ

Khoảng 22h30 ngày 30/10, rất đông các bạn trẻ, nhà hảo tâm, tình nguyện viên ở TP.HCM cùng nhau tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho hành trình đi cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.
Địa điểm tập kết hàng cứu trợ là ở một nhà văn hóa khu phố thuộc phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ). Số lượng nhu yếu phẩm khoảng hơn 30 tấn.
Đỗ Khắc Vĩnh (29 tuổi, TP.HCM) là người đứng ra tổ chức, vận động mọi người quyên góp nhu yếu phẩm để vận chuyển đi cứu trợ tại Huế, Đà Nẵng... "Mình bắt đầu kêu gọi từ 2 ngày trước, không nghĩ lại được nhiều như vậy, xe sẽ xuất phát ngay trong đêm nay để kịp đưa hàng hóa ra cho bà con vùng lũ. Rất nhiều người vẫn đang muốn quyên góp vào ngày mai, nếu đủ số lượng mình sẽ thuê xe để chở thêm 1-2 chuyến nữa", Vĩnh chia sẻ.
Huỳnh Như biết đến sự kiện này qua một người bạn. Cô đã ủng hộ online đến đồng bào vùng lũ trước đó và đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia vận chuyển hàng hóa. "Mình thấy không khí rất khẩn trương, mọi người đều cố gắng để chuyến đi được khởi hành sớm nhất có thể", Huỳnh Như chia sẻ.
Hàng chục tình nguyện viên đã có mặt tại kho tập kết, từng bao gạo, thùng mì được chuyền tay nhau. Các nhóm chia nhau kiểm đếm, sắp xếp và ghi nhãn từng thùng hàng trước khi đưa lên xe.
Thiết bị neo, dây chằng và bạt phủ được kiểm tra kỹ trước khi khởi hành. Công tác ràng buộc hàng hóa được thực hiện theo quy trình an toàn vận tải đường dài.
Những ngày qua, không chỉ các tổ chức lớn mà nhiều cá nhân, khu dân cư, cơ sở tôn giáo và trường học tại TP.HCM cũng chủ động vận động quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. Các hoạt động diễn ra đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của người dân thành phố.
Đội hậu cần hỗ trợ nước uống, đồ ăn cho các nhóm bốc xếp. Công việc kéo dài liên tục giữa đêm, không ai rời vị trí.
Khoảng 10 tấn gạo được các tình nguyện viên chuyển lên xe tải. Ngoài ra còn có mì tôm, thuốc, nước giặt, bánh kẹo, đồ vệ sinh cá nhân...
Bảo Trân, sinh năm 2006 và đang học tại Đại học Văn Lang, cho biết cô biết thông tin về đợt chuyển hàng này trên mạng xã hội và đã rủ thêm 4 người bạn để qua hỗ trợ đoàn. "Em có đi hỗ trợ chuyển hàng cứu trợ miền Bắc cách đây 2-3 tuần, đợt này em tiếp tục tham gia cùng mọi người. Giúp đỡ được người dân vùng lũ nên em thấy vui và tự hào", Bảo Trân nói.
Đến khoảng 3h, công tác vận chuyển hoàn tất. Chiếc xe tải xuất phát hướng về miền Trung, địa điểm đầu tiên là các khu vực ngập thuộc TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).
