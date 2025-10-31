Chuyến xe đêm chở 30 tấn hàng từ TP.HCM ra miền Trung cứu trợ vùng lũ

Đỗ Khắc Vĩnh (29 tuổi, TP.HCM) là người đứng ra tổ chức, vận động mọi người quyên góp nhu yếu phẩm để vận chuyển đi cứu trợ tại Huế, Đà Nẵng... "Mình bắt đầu kêu gọi từ 2 ngày trước, không nghĩ lại được nhiều như vậy, xe sẽ xuất phát ngay trong đêm nay để kịp đưa hàng hóa ra cho bà con vùng lũ. Rất nhiều người vẫn đang muốn quyên góp vào ngày mai, nếu đủ số lượng mình sẽ thuê xe để chở thêm 1-2 chuyến nữa", Vĩnh chia sẻ.