Có bỏ lỡ 'cuộc chơi' khi làm thời trang mà chưa lên TikTok Shop?

Không chỉ là kênh bán hàng, TikTok Shop còn chứng minh khả năng lan toả xu hướng, khẳng định vai trò cầu nối giữa thương hiệu và khách hàng nhiều lứa tuổi.

Thị trường thời trang Việt bước vào giai đoạn đầy biến động trong những năm gần đây. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiều chủ sở hữu các local brand thừa nhận phải đóng cửa vì chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ. Cửa hàng vật lý cũng không còn thu hút số lượng lớn khách hàng như trước kia.

Lúc này, những nền tảng mua sắm, tạo xu hướng như TikTok Shop nhanh chóng lên ngôi, ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ trong nền công nghiệp may mặc trong nước. Theo dữ liệu của TikTok Shop, thời trang là một trong Top 5 ngành hàng lớn nhất trên nền tảng.

Hiện nay, TikTok Shop không chỉ là kênh mua bán, mà còn có ý nghĩa tạo xu hướng, lan tỏa tinh thần thời trang, giúp các đơn vị xây dựng thương hiệu bền vững. Điển hình, sự kiện Thời Trend Runway diễn ra tối 28/9 tại TP.HCM đã trao quyền cho giới mộ điệu, nhãn hàng lăng xê, hưởng ứng các trào lưu thịnh hành.

TikTok Shop trở thành "sân chơi" không thể bỏ lỡ của lĩnh vực thời trang hậu đại dịch Covid-19.

Thị trường thời trang hậu đại dịch Covid-19

Sau đại dịch Covid-19, thói quen mua sắm của người tiêu dùng thời trang có nhiều sự thay đổi, tạo ra những mảng màu mới trong lĩnh vực này. Dữ liệu của TikTok Shop cho thấy so với năm 2023, quy mô ngành hàng này tăng gấp hơn 3 lần tính đến hết tháng 8/2025.

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm lên đến trên 50%. Cùng với sự tăng trưởng lớn về tổng giá trị giao dịch hàng hóa, số lượng và doanh thu của các nhà bán hàng cũng được đánh giá là tương đối ấn tượng. Trung bình, doanh thu của mỗi đơn vị kinh doanh tăng khoảng 2,5 lần so với 2 năm trước.

Những con số biết nói này phần nào phản ánh xu hướng mua sắm mới của khách hàng thời trang, đồng thời khẳng định vai trò của TikTok Shop trong quá trình định hướng kỷ nguyên thời trang này.

TikTok Shop chứng minh vai trò lan tỏa xu hướng đến giới trẻ.

Bên cạnh vai trò của một nền tảng mua bán, TikTok Shop còn được xem như “bệ phóng” cho các xu hướng thời trang thịnh hành. Các hashtag như #TikTokFashion, #GRWM (Get Ready With Me) hay #OOTD (Outfit of the Day) đều đạt tới hàng trăm triệu lượt xem, trở thành một phần từ điển thời trang của giới trẻ.

Với tinh thần “Fashion is lived, not just seen”, sự kiện Thời Trend Runway do TikTok Shop tổ chức đem đến hàng loạt thử nghiệm, sáng tạo thời trang độc đáo, mới mẻ. Những thiết kế ấn tượng, phương pháp phối đồ mang đậm dấu ấn cá nhân xuất hiện từ hậu trường, hàng ghế khán giả đến sàn diễn.

Nếu sự kiện thời trang danh giá Met Gala hay các tuần lễ thời trang quốc tế là cái nôi của những sản phẩm cao cấp, mang tính trình diễn, Thời Trend Runway lại trở thành “sân chơi” của các trào lưu từ bình dân đến cao cấp, trở thành cầu nối giữa đường phố và sàn diễn.

Các thương hiệu từ bình dân đến cao cấp đều xuất hiện tại "Thời Trend Runway".

Bệ phóng cho thương hiệu

“Nếu trước đây, nền tảng gắn liền với hình ảnh ‘thời trang giá tốt’, thì nay đã trở thành điểm đến của mọi phân khúc thương hiệu, kể cả các tên tuổi quốc tế uy tín. Đây là minh chứng cho sự vươn mình và hòa nhập mạnh mẽ của nền tảng trong dòng chảy thời trang Việt”, bà Nguyên Ngô, quản lý marketing TikTok Shop, chia sẻ.

Các nhãn hàng quốc tế vốn có quá trình chọn lọc đối tác nghiêm ngặt, chặt chẽ cũng bắt đầu cho thấy sự tin tưởng TikTok Shop, chứng minh đây là kênh bán hàng và công cụ tiếp thị phù hợp.

Puma khẳng định vị trí, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tốt trên TikTok Shop.

Ví dụ, chỉ sau 3 tháng ra mắt trên nền tảng, thương hiệu thời trang thể thao Puma tạo dấu ấn mạnh mẽ với hơn 2.000 SKU, bao gồm giày dép, trang phục và phụ kiện. Quý II năm nay, nhãn hàng vươn lên vị trí số 1 về doanh thu trong ngành hàng Thể thao & Ngoài trời (Sport & Outdoor). Mức tăng trưởng doanh thu MoM của thương hiệu cũng vượt mức 50%, xác lập chuẩn mực mới cho hiệu suất kinh doanh trên nền tảng.

Theo Lâm Túc Ngân, quản lý marketing Puma Vietnam, TikTok Shop giúp thương hiệu tiếp cận, chinh phục khách hàng trẻ, mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho người tiêu dùng. Từ kênh bán online đến sự kiện trực tiếp như Fashion Trend Runway đều góp phần vào trải nghiệm thời trang ý nghĩa.

“Ngoài ra, nền tảng cũng là cầu nối, giúp Puma cập nhật xu hướng thịnh hành, đồng thời lan tỏa trào lưu thời trang đến giới trẻ”, quản lý marketing Puma Vietnam chia sẻ.

Bên cạnh thương hiệu quốc tế, local brand Việt cũng cho thấy khả năng bứt phá trên TikTok Shop. Điển hình, sự vươn lên của kênh TikTok Ông Chú Polo tạo hiệu ứng tốt, giúp gian hàng Polomanor nâng cao nhận diện, thu hút tương tác tự nhiên, từ đó giảm chi phí quảng cáo và tăng hiệu suất bán hàng.

Trong giai đoạn bùng nổ, các video trên kênh Ông Chú Polo trung bình đạt 1-2 triệu lượt xem/clip, trong đó clip cao nhất vượt mốc 10 triệu view. Giai đoạn này mang về khoảng 20.000-30.000 đơn hàng cho thương hiệu Polomanor.

Nhờ việc gắn liền câu chuyện thương hiệu với phong cách sống của khách hàng nam hiện đại, kênh tạo niềm tin và thúc đẩy hành vi mua sắm trên nền tảng. Điều này giúp gian hàng đạt kết quả vượt trội trong khoảng thời gian dài.

Như vậy, trong dòng chảy thời trang đương đại, TikTok Shop ngày càng chứng minh vị trí của một điểm neo vững chắc, trở thành sàn diễn, không gian bán hàng trực tuyến cho các thương hiệu lớn nhỏ tại Việt Nam và trên thế giới.

Nhiều thiết kế, sáng tạo và thử nghiệm thời trang xuất hiện ở "Thời Trend Runway".