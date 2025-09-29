Hàng nghìn người xem những look 'độc lạ' tại Thời Trend Runway

Theo Vĩnh Khoa, điều thú vị nhất của show nằm ở tinh thần “democratization of fashion” (tạm dịch: “dân chủ hóa thời trang”), đưa thời trang đến gần hơn với cộng đồng thông qua ngôn ngữ TikTok. Các thiết kế không chỉ được dàn dựng để tỏa sáng trên sàn diễn mà còn hướng đến khả năng tương tác, bắt kịp xu hướng và tiếp tục “sống” trên nền tảng số. “Đó là một cuộc đối thoại hai chiều, rất sống động và mới mẻ”, stylist nhấn mạnh.