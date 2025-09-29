Hàng nghìn người xem những look 'độc lạ' tại Thời Trend Runway

Ngày 28/9, trung tâm thương mại Gigamall (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của giới trẻ khi sự kiện “Thời Trend Runway” chính thức diễn ra. Không gian chật kín khán giả, tiếng reo hò hòa cùng nhạc điện tử sôi động đã biến sàn diễn thời trang thành “cuộc vui cộng đồng”.
|
Điểm nhấn của chương trình là bộ sưu tập đặc biệt do stylist Vĩnh Khoa dàn dựng, kết hợp hơn 40 thương hiệu nội địa và quốc tế đang kinh doanh trên TikTok Shop. Những thiết kế vốn là “best-seller” quen thuộc được biến tấu khi xuất hiện trên sân khấu, thể hiện sự phóng khoáng, đồng thời dễ ứng dụng trong đời sống.
|
Mở màn là phần trình diễn của bốn local brand: DAS STUDIOS, BETONG, JIRENE và Hemp Oi. Những thiết kế trẻ trung, sáng tạo được xem như “cú chào sân” mạnh mẽ, khẳng định tinh thần tự tin của thương hiệu nội địa.
Theo Vĩnh Khoa, điều thú vị nhất của show nằm ở tinh thần “democratization of fashion” (tạm dịch: “dân chủ hóa thời trang”), đưa thời trang đến gần hơn với cộng đồng thông qua ngôn ngữ TikTok. Các thiết kế không chỉ được dàn dựng để tỏa sáng trên sàn diễn mà còn hướng đến khả năng tương tác, bắt kịp xu hướng và tiếp tục “sống” trên nền tảng số. “Đó là một cuộc đối thoại hai chiều, rất sống động và mới mẻ”, stylist nhấn mạnh.
|
Trên sân khấu, sự kết hợp giữa người mẫu chuyên nghiệp và nhà sáng tạo nội dung mang đến trải nghiệm khác lạ. Không còn khoảng cách giữa runway và khán giả, thời trang trở nên gần gũi, trẻ trung, đối lập với hình ảnh xa xỉ vốn quen thuộc.
Siêu mẫu Hoàng Thùy là tâm điểm với thiết kế váy ôm ánh bóng, phần vai khổng lồ tạo hình dải ruy-băng. Khi sải bước, tà váy đỏ in dòng chữ “Thời Trend – BE THE TREND” tung bay phía sau, thể hiện tuyên ngôn của sự kiện, không chỉ chạy theo xu hướng, tín đồ thời trang cũng có thể tự tạo trend.
|
Ngoài Hoàng Thùy, chương trình còn có sự góp mặt của Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thúy Quỳnh và loạt TikToker nổi bật như Thu Hà, Ngọc Kem, Mèo Trái Đất, góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
Bộ sưu tập được dàn dựng với tinh thần phá cách, kết hợp nhiều lớp phong cách đường phố và chi tiết cá tính, nhưng được xử lý theo hướng phá cách hơn để hợp với thị hiếu TikTok. Corset denim kết hợp mũ da aviator, quần rách gắn xích với boot chiến binh dây đỏ, hay váy ren phối áo thun đỏ cắt xẻ… đều mang lại cảm giác ngẫu hứng, thô mộc và có phần bất cần. Sự “không hoàn hảo” này lại khiến các look trở nên ấn tượng hơn, dễ “viral” trên mạng xã hội.
|
Song song, stylist còn đặt những outfit romantic Y2K, váy ren trắng, crop top ren hoa phối beret và boot cao cổ, cạnh các thiết kế punk, tạo nên đối thoại giữa mềm mại và gai góc, giữa runway và streetstyle.
|
Một trong những màn trình diễn thu hút nhất thuộc về ca sĩ Wean Lê với trench coat xám khói, áo da đen bóng và thắt lưng hồng neon in chữ “Darling”. Khi anh bất ngờ cởi áo khoác để lộ phụ kiện bên trong, khán giả như được chứng kiến một khoảnh khắc bất ngờ, tạo hiệu ứng ấn tượng ngay lập tức, đúng tinh thần của nền tảng mạng xã hội video ngắn.
Ở khâu dàn dựng, Catwalk Director Tuyết Lan cho biết ekip mất khá nhiều thời gian để sắp xếp đội hình giữa người mẫu chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung. Tuy vậy, theo cô, chính sự kết hợp này đã mang lại nét thú vị riêng cho show diễn.
|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô nhận định “Thời Trend Runway” là một trong số ít sân khấu cộng đồng quy tụ nhiều local brand trẻ. Nếu những show diễn tương tự được tổ chức thường xuyên, đây sẽ là cơ hội để thương hiệu nội địa mạnh dạn sáng tạo hơn, đồng thời tiếp cận khán giả trẻ trên nền tảng quen thuộc.
Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng
Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.