TikTok biến cảm hứng mặc đẹp thành sàn diễn thực thụ

Nền tảng video ngắn nuôi dưỡng hàng loạt aesthetic, đưa tinh thần “mặc đẹp” thành sân khấu cộng đồng, mở ra không gian sáng tạo cho thương hiệu, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung.

Trong nhiều thập kỷ, sàn diễn runway gắn với hình ảnh xa hoa, nơi giới mộ điệu và các biên tập viên quyết định xu hướng. Nhưng sự xuất hiện của TikTok đã làm thay đổi bức tranh ấy.

Theo Washington Post, ra đời vào năm 2018, nền tảng video ngắn nhanh chóng trở thành “sân khấu” mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia định hình gu thẩm mỹ. Từ clean girl, coquette đến Y2K, hàng loạt aesthetic bùng nổ, không chỉ phản ánh phong cách ăn mặc mà còn thể hiện lối sống và thái độ của thế hệ trẻ.

“Thời trang không còn là lĩnh vực xa vời để phán xét người khác. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người dẫn dắt gu thẩm mỹ”, nhà sáng tạo nội dung thời trang Jesica Wagstaff (Mỹ) nhận định.

“Thời Trend Runway” đánh dấu sự thay đổi: thời trang Việt bước ra khỏi khuôn khổ xa xỉ để trở thành trải nghiệm cộng đồng.

Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng toàn cầu, từ New York (Mỹ) đến Việt Nam, từ các tuần lễ thời trang đến streetstyle, khán giả không còn chỉ là người xem, mà trở thành một phần của cuộc đối thoại thẩm mỹ thông qua mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, TikTok Shop, nền tảng thương mại tích hợp trong TikTok, nổi lên như một điểm đến mới cho thời trang. Nếu trước kia gắn liền với hình ảnh “thời trang giá tốt”, thì nay, theo bà Nguyên Ngô, Quản lý Marketing TikTok Shop, “mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình".

Sân chơi 'thời trang tạo trend' cho giới trẻ

Sự “democratization of fashion”, tức quá trình đại chúng hóa thời trang, thể hiện rõ rệt trong những sự kiện gắn với TikTok. Từ chỗ chỉ là nền tảng mua sắm, TikTok Shop nay dần khẳng định vị thế như một sàn diễn mở, nơi mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều có thể tìm thấy khán giả.

Tại Việt Nam, sự kiện “Thời Trend Runway” diễn ra tối 28/9 tại Gigamall (TP.HCM) là ví dụ tiêu biểu. Chương trình quy tụ hơn 40 thương hiệu đang kinh doanh trên TikTok Shop và mang đến sự kết hợp độc đáo giữa người mẫu chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung.

Dưới sự dàn dựng của stylist Vĩnh Khoa, những thiết kế quen thuộc được biến tấu để vừa tinh tế khi xuất hiện trên sân khấu, vừa phóng khoáng, gần gũi với đời thường, phản ánh đúng tinh thần sống động và đa dạng của thời trang TikTok.

Hơn 40 thương hiệu nội địa và quốc tế cùng hội tụ trên runway của TikTok Shop tại TP.HCM.

Mở màn show diễn, vedette Hoàng Thùy xuất hiện trong chiếc váy ánh bóng, phần vai khổng lồ và tà váy màu hồng in dòng chữ “Thời Trend – BE THE TREND”. Khoảnh khắc này trở thành biểu tượng cho thông điệp: thời trang không chỉ dừng ở việc chạy theo xu hướng, mà ai cũng có thể tự tạo trend.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vĩnh Khoa, người đứng sau ý tưởng dàn dựng, cho biết outfit này đã biến Hoàng Thùy thành một “cyber warrior” (tạm dịch: "chiến binh kỹ thuật số"), truyền tải thông điệp thời trang như một “giáp tinh thần”, tiếp thêm sức mạnh để người mặc sẵn sàng đối diện thử thách.

Stylist Vĩnh Khoa và Giám đốc catwalk Tuyết Lan tại sự kiện runway thời trang đầu tiên do TikTok Shop tổ chức tại Việt Nam.

Bộ sưu tập của chương trình không đi theo chuẩn mực runway truyền thống. Thay vào đó, nó mang tinh thần DIY và phá cách quen thuộc trên TikTok. Corset denim kết hợp mũ aviator da, quần rách gắn xích đi cùng boot chiến binh đỏ, hay váy ren phối áo graphic cắt xẻ..., tất cả tạo nên cảm giác ngẫu hứng, thô mộc. Chính sự “không hoàn hảo” này lại khiến các look trở nên ấn tượng, dễ dàng lan tỏa trên nền tảng số.

Điểm đặc biệt của “Thời Trend Runway” còn nằm ở trải nghiệm đa giác quan. Âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn ca sĩ khiến khán giả có cảm giác tham dự một lễ hội thời trang, nơi runway hòa quyện với không khí giải trí.

Những look ấn tượng xuất hiện tại Thời Trend Runway ngày 28/9.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc catwalk Tuyết Lan, sàn diễn có sự góp mặt của nhiều gương mặt: Á hậu Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thúy Quỳnh, cùng các content creator nổi tiếng trên TikTok như Thu Hà, Ngọc Kem, Mèo Trái Đất. Sự hiện diện song song của người mẫu chuyên nghiệp và nhà sáng tạo nội dung cho thấy runway không còn là không gian khép kín, mà đã trở thành một sân chơi cộng đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau chương trình, Hoàng Thùy cho biết cô cảm thấy vinh dự khi đảm nhận cả hai vị trí mở màn và kết show. Với siêu mẫu, “Thời Trend Runway” mang đến một năng lượng mới mẻ, khác hẳn sự trang nghiêm quen thuộc ở các tuần lễ thời trang quốc tế.

Cơ hội cho thời trang Việt trong kỷ nguyên TikTok

“Thời Trend Runway” cho thấy sự thay đổi trong cách tổ chức sự kiện thời trang tại Việt Nam. Nếu trước đây các tuần lễ thời trang chủ yếu phục vụ giới chuyên môn, thì nay khán giả trẻ mới là trung tâm, vừa là người thưởng thức, vừa là người trực tiếp tạo xu hướng.

Với các local brand và indie brand, đây là cơ hội thử nghiệm ý tưởng, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng trẻ ngay trên nền tảng họ gắn bó. Còn với TikTok Shop, sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng, từ chỗ gắn với “thời trang giá tốt”, nền tảng đã vươn tới vai trò kiến tạo thẩm mỹ và văn hóa tiêu dùng.

Siêu mẫu Hoàng Thùy nhận định sự kết nối này giúp khán giả trẻ dễ dàng tiếp cận xu hướng mới và khám phá thêm nhiều thương hiệu Việt đang phát triển.

Runway TikTok không chỉ là sân khấu, mà còn là cầu nối thương hiệu và khán giả.

Theo cô, runway của TikTok Shop không chỉ là một sân khấu trình diễn, mà còn là cầu nối đưa thương hiệu đến gần công chúng một cách trực diện. Với người mẫu, đó cũng là cơ hội để lan tỏa hình ảnh, khẳng định vai trò sáng tạo, đồng thời buộc bản thân phải liên tục làm mới để bắt kịp nhịp điệu thời đại số.

Thời trang đang bước ra khỏi khuôn khổ xa xỉ vốn có để trở thành một trải nghiệm cộng đồng, khán giả không chỉ dừng ở vai trò người xem mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo xu hướng. “Thời Trend Runway” là minh chứng cho sự dịch chuyển đó, trẻ trung, cởi mở và gắn liền với nền tảng số. Từ đây, tình yêu mặc đẹp được lan tỏa rộng rãi hơn, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới cho thời trang Việt trong kỷ nguyên kết nối và sáng tạo không ngừng.

Với local brand, “Thời Trend Runway” là cơ hội tiếp cận khách hàng trẻ ngay trên nền tảng số.