Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Mini Magazine

TikTok biến cảm hứng mặc đẹp thành sàn diễn thực thụ

  • Thứ tư, 1/10/2025 10:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nền tảng video ngắn nuôi dưỡng hàng loạt aesthetic, đưa tinh thần “mặc đẹp” thành sân khấu cộng đồng, mở ra không gian sáng tạo cho thương hiệu, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung.

Trong nhiều thập kỷ, sàn diễn runway gắn với hình ảnh xa hoa, nơi giới mộ điệu và các biên tập viên quyết định xu hướng. Nhưng sự xuất hiện của TikTok đã làm thay đổi bức tranh ấy.

Theo Washington Post, ra đời vào năm 2018, nền tảng video ngắn nhanh chóng trở thành “sân khấu” mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia định hình gu thẩm mỹ. Từ clean girl, coquette đến Y2K, hàng loạt aesthetic bùng nổ, không chỉ phản ánh phong cách ăn mặc mà còn thể hiện lối sống và thái độ của thế hệ trẻ.

“Thời trang không còn là lĩnh vực xa vời để phán xét người khác. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người dẫn dắt gu thẩm mỹ”, nhà sáng tạo nội dung thời trang Jesica Wagstaff (Mỹ) nhận định.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 1TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 2
TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 3

“Thời Trend Runway” đánh dấu sự thay đổi: thời trang Việt bước ra khỏi khuôn khổ xa xỉ để trở thành trải nghiệm cộng đồng.

Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng toàn cầu, từ New York (Mỹ) đến Việt Nam, từ các tuần lễ thời trang đến streetstyle, khán giả không còn chỉ là người xem, mà trở thành một phần của cuộc đối thoại thẩm mỹ thông qua mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, TikTok Shop, nền tảng thương mại tích hợp trong TikTok, nổi lên như một điểm đến mới cho thời trang. Nếu trước kia gắn liền với hình ảnh “thời trang giá tốt”, thì nay, theo bà Nguyên Ngô, Quản lý Marketing TikTok Shop, “mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình".

Sân chơi 'thời trang tạo trend' cho giới trẻ

Sự “democratization of fashion”, tức quá trình đại chúng hóa thời trang, thể hiện rõ rệt trong những sự kiện gắn với TikTok. Từ chỗ chỉ là nền tảng mua sắm, TikTok Shop nay dần khẳng định vị thế như một sàn diễn mở, nơi mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều có thể tìm thấy khán giả.

Tại Việt Nam, sự kiện “Thời Trend Runway” diễn ra tối 28/9 tại Gigamall (TP.HCM) là ví dụ tiêu biểu. Chương trình quy tụ hơn 40 thương hiệu đang kinh doanh trên TikTok Shop và mang đến sự kết hợp độc đáo giữa người mẫu chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung.

Dưới sự dàn dựng của stylist Vĩnh Khoa, những thiết kế quen thuộc được biến tấu để vừa tinh tế khi xuất hiện trên sân khấu, vừa phóng khoáng, gần gũi với đời thường, phản ánh đúng tinh thần sống động và đa dạng của thời trang TikTok.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 4TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 5TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 6TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 7

Hơn 40 thương hiệu nội địa và quốc tế cùng hội tụ trên runway của TikTok Shop tại TP.HCM.

Mở màn show diễn, vedette Hoàng Thùy xuất hiện trong chiếc váy ánh bóng, phần vai khổng lồ và tà váy màu hồng in dòng chữ “Thời Trend – BE THE TREND”. Khoảnh khắc này trở thành biểu tượng cho thông điệp: thời trang không chỉ dừng ở việc chạy theo xu hướng, mà ai cũng có thể tự tạo trend.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vĩnh Khoa, người đứng sau ý tưởng dàn dựng, cho biết outfit này đã biến Hoàng Thùy thành một “cyber warrior” (tạm dịch: "chiến binh kỹ thuật số"), truyền tải thông điệp thời trang như một “giáp tinh thần”, tiếp thêm sức mạnh để người mặc sẵn sàng đối diện thử thách.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 8TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 9TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 10TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 11

Stylist Vĩnh Khoa và Giám đốc catwalk Tuyết Lan tại sự kiện runway thời trang đầu tiên do TikTok Shop tổ chức tại Việt Nam.

Bộ sưu tập của chương trình không đi theo chuẩn mực runway truyền thống. Thay vào đó, nó mang tinh thần DIY và phá cách quen thuộc trên TikTok. Corset denim kết hợp mũ aviator da, quần rách gắn xích đi cùng boot chiến binh đỏ, hay váy ren phối áo graphic cắt xẻ..., tất cả tạo nên cảm giác ngẫu hứng, thô mộc. Chính sự “không hoàn hảo” này lại khiến các look trở nên ấn tượng, dễ dàng lan tỏa trên nền tảng số.

Điểm đặc biệt của “Thời Trend Runway” còn nằm ở trải nghiệm đa giác quan. Âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn ca sĩ khiến khán giả có cảm giác tham dự một lễ hội thời trang, nơi runway hòa quyện với không khí giải trí.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 12TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 13

Những look ấn tượng xuất hiện tại Thời Trend Runway ngày 28/9.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc catwalk Tuyết Lan, sàn diễn có sự góp mặt của nhiều gương mặt: Á hậu Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thúy Quỳnh, cùng các content creator nổi tiếng trên TikTok như Thu Hà, Ngọc Kem, Mèo Trái Đất. Sự hiện diện song song của người mẫu chuyên nghiệp và nhà sáng tạo nội dung cho thấy runway không còn là không gian khép kín, mà đã trở thành một sân chơi cộng đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau chương trình, Hoàng Thùy cho biết cô cảm thấy vinh dự khi đảm nhận cả hai vị trí mở màn và kết show. Với siêu mẫu, “Thời Trend Runway” mang đến một năng lượng mới mẻ, khác hẳn sự trang nghiêm quen thuộc ở các tuần lễ thời trang quốc tế.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 14

Cơ hội cho thời trang Việt trong kỷ nguyên TikTok

“Thời Trend Runway” cho thấy sự thay đổi trong cách tổ chức sự kiện thời trang tại Việt Nam. Nếu trước đây các tuần lễ thời trang chủ yếu phục vụ giới chuyên môn, thì nay khán giả trẻ mới là trung tâm, vừa là người thưởng thức, vừa là người trực tiếp tạo xu hướng.

Với các local brand và indie brand, đây là cơ hội thử nghiệm ý tưởng, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng trẻ ngay trên nền tảng họ gắn bó. Còn với TikTok Shop, sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng, từ chỗ gắn với “thời trang giá tốt”, nền tảng đã vươn tới vai trò kiến tạo thẩm mỹ và văn hóa tiêu dùng.

Siêu mẫu Hoàng Thùy nhận định sự kết nối này giúp khán giả trẻ dễ dàng tiếp cận xu hướng mới và khám phá thêm nhiều thương hiệu Việt đang phát triển.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 15

Runway TikTok không chỉ là sân khấu, mà còn là cầu nối thương hiệu và khán giả.

Theo cô, runway của TikTok Shop không chỉ là một sân khấu trình diễn, mà còn là cầu nối đưa thương hiệu đến gần công chúng một cách trực diện. Với người mẫu, đó cũng là cơ hội để lan tỏa hình ảnh, khẳng định vai trò sáng tạo, đồng thời buộc bản thân phải liên tục làm mới để bắt kịp nhịp điệu thời đại số.

Thời trang đang bước ra khỏi khuôn khổ xa xỉ vốn có để trở thành một trải nghiệm cộng đồng, khán giả không chỉ dừng ở vai trò người xem mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo xu hướng. “Thời Trend Runway” là minh chứng cho sự dịch chuyển đó, trẻ trung, cởi mở và gắn liền với nền tảng số. Từ đây, tình yêu mặc đẹp được lan tỏa rộng rãi hơn, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới cho thời trang Việt trong kỷ nguyên kết nối và sáng tạo không ngừng.

TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 16TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 17TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 18TikTok thoi trang, Mac dep TikTok, Xu huong TikTok, Runway TikTok, Thoi trang Viet, Tao trend TikTok anh 19

Với local brand, “Thời Trend Runway” là cơ hội tiếp cận khách hàng trẻ ngay trên nền tảng số.

Tiểu thư châu Á nổi tiếng với nghề 'làm con của bố mẹ'

Chloe Liem được biết đến với lối sống xa hoa, hào nhoáng, không ngại khoe mức độ giàu có và danh xưng "rich kid".

23 giờ trước

Thực hư vụ Diệp Lâm Anh mặc áo Louis Vuitton nhái

Chiếc áo lạ mắt của Diệp Lâm Anh thực chất được biến tấu từ một mẫu khăn của nhà mốt Louis Vuitton.

06:14 7/9/2025

Bạn gái cũ Wren Evans bị chỉ trích phát ngôn

Lim Feng, người yêu cũ của ca sĩ Wren Evans, gây tranh luận khi gọi vua Khải Định là "Our King" trong dịp Quốc khánh 2/9, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi sau đó.

16:33 5/9/2025

Tái thương mại trong ngành thời trang

Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.

The he khong con xau ho vi ly hon hinh anh

Thế hệ không còn xấu hổ vì ly hôn

4 giờ trước 08:02 1/10/2025

0

Nhiều Gen Z công khai chuyện ly hôn trên mạng xã hội, không xem là gánh nặng phải giấu đi. Nguyên nhân chia tay của thế hệ này thường đến từ khác biệt trong “ngôn ngữ tình yêu”.

Doanh nhan Forbes Under 30 bi ket an 7 nam tu hinh anh

Doanh nhân Forbes Under 30 bị kết án 7 năm tù

6 giờ trước 06:27 1/10/2025

0

Charlie Javice, từng góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30, bị kết án 7 năm tù vì phóng đại dữ liệu để lừa JPMorgan Chase chi 175 triệu USD mua lại startup Frank.

Cong nhan Gen Z tu tin khong bi thay the boi AI hinh anh

Công nhân Gen Z tự tin không bị thay thế bởi AI

17 giờ trước 19:10 30/9/2025

0

Khi AI khiến công việc văn phòng bấp bênh, nhiều người trẻ Mỹ chọn làm trong trong xưởng hàn, công trình... và tin rằng một cỗ máy chưa thể trèo lên mái nhà lắp tấm pin mặt trời.

Như Phương - Phương Lâm - Trọng Trần

TikTok thời trang Mặc đẹp TikTok Xu hướng TikTok Runway TikTok Thời trang Việt Tạo trend TikTok TikTok Phong cách TikTok Sàn diễn TikTok Fashion aesthetic thời trang sáng tạo nội dung Thời trang giới trẻ TikTok Shop Local brand Việt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý