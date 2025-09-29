Tinh thần cao cấp chỉ có ở Thời Trend Runway

Chia sẻ về sự kiện, bà Nguyên Ngô, Quản lý Marketing, TikTok Shop, cho biết: “Với TikTok Shop, mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình. Nếu trước đây TikTok Shop gắn liền với hình ảnh ‘thời trang giá tốt’, thì nay nền tảng đã trở thành điểm đến của mọi phân khúc, kể cả những tên tuổi quốc tế uy tín. ‘Thời Trend Runway’ chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về vị thế của TikTok Shop trong dòng chảy thời trang Việt”.