Tinh thần cao cấp chỉ có ở Thời Trend Runway

“Fashion is lived, not just seen” chính là tinh thần của sự kiện Thời Trend Runway do TikTok Shop tổ chức vào tối 28/9 tại Giga Mall (TP.HCM). Mỗi khoảnh khắc trước thảm đỏ, trong hậu trường và trên sân khấu đều thấm đậm tinh thần thời trang cao cấp (haute couture). Haute couture được coi là “đỉnh kim tự tháp” của ngành thời trang, là nơi các nhà mốt khẳng định tay nghề và tính sáng tạo.
Từ hậu trường, người mẫu của các thương hiệu chuẩn bị trang phục, makeup. Từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng cho phút tỏa sáng trên sàn diễn. Các chuyên gia trang điểm của chương trình ứng dụng nhiều xu hướng makeup thịnh hành trong năm nay, tạo điểm nhấn nhờ những chi tiết lấp lánh, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.
Sự kiện bao gồm các bộ sưu tập của loạt nhãn hàng nội địa DAS STUDIOS, JIRENE, Hemp Oi và BETONG. Trong khi những đường cắt may tinh xảo thể hiện tinh thần thời trang cao cấp, phong cách thiết kế hiện đại, năng động, trẻ trung lại tiệm cận với đường phố. Chương trình vì thế chính là chiếc cầu nối, đưa sàn diễn đến gần hơn với đường phố.
Giá trị cốt lõi của haute couture luôn là nghệ thuật. Mỗi thiết kế tại Thời Trend Runway đều là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự tận tâm, khả năng sáng tạo của đội ngũ thiết kế. Nghệ thuật tại chương trình không chỉ được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, mà còn thực sự bước ra đời sống, thể hiện tính ứng dụng cao. Đời sống chính là nguồn cảm hứng, góp phần tiếp lửa, nối dài vòng đời của các sáng tạo thời trang.
Không chỉ hậu trường, những hàng ghế đầu chương trình cũng được phủ kín bởi tinh thần haute couture. Khách mời tham dự diện những thiết kế nổi bật, vừa thể hiện được DNA của nhà mốt, vừa khẳng định được dấu ấn cá nhân. Sự biến hóa, cuộc chơi với màu sắc, chất liệu của các tín đồ thời trang khiến bức tranh tổng thể thêm phần phong phú, hấp dẫn.
Cùng với các thiết kế đặc sắc của các thương hiệu, khách mời cũng lựa chọn phụ kiện, trang sức mang tính độc bản, thể hiện sự sáng tạo, phá cách, coi đây là tuyên ngôn thời trang cá nhân.
Chính sự sáng tạo không giới hạn này góp phần đem lại sức sống cho thời trang, thổi hồn vào các thiết kế, đưa váy áo từ giá treo, tủ đồ ra với đời sống.
Thời Trend Runway không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn cho thấy sự thay đổi của TikTok Shop trong cách định hình xu hướng và văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam. Bằng việc tạo cơ hội cho các thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung và tài năng trẻ, sự kiện đã mở ra một không gian mới cho thời trang Việt, nơi ai cũng có thể tỏa sáng và trở thành một phần của câu chuyện sáng tạo.
Chia sẻ về sự kiện, bà Nguyên Ngô, Quản lý Marketing, TikTok Shop, cho biết: “Với TikTok Shop, mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình. Nếu trước đây TikTok Shop gắn liền với hình ảnh ‘thời trang giá tốt’, thì nay nền tảng đã trở thành điểm đến của mọi phân khúc, kể cả những tên tuổi quốc tế uy tín. ‘Thời Trend Runway’ chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về vị thế của TikTok Shop trong dòng chảy thời trang Việt”.
