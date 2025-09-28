Khi thời trang đời thường bước lên sàn diễn cùng Thời Trend Runway

"Thời Trend Runway” mang đến làn gió mới cho thời trang Việt, đưa các thương hiệu nội địa đang kinh doanh trên TikTok Shop đến gần hơn với cộng đồng.

Sự kiện kết hợp hơn 40 thương hiệu quốc tế và nội địa đang "làm mưa làm gió" trên TikTok Shop.

Âm nhạc sôi động, ánh đèn rực rỡ cùng dàn người mẫu và content creator khuấy động không gian, tối Chủ nhật 28/9, TikTok Shop biến Gigamall (TP.HCM) thành một sàn diễn náo nhiệt với sự kiện "Thời Trend Runway".

Hàng nghìn khán giả vây kín khu vực sự kiện, giơ điện thoại quay livestream, ghi lại từng khoảnh khắc để chia sẻ ngay trên mạng xã hội. Show diễn mang đến một cách tiếp cận thời trang gần gũi, trẻ trung, khác biệt so với những runway xa xỉ quen thuộc.

Sự kiện mở màn với phần trình diễn của bốn thương hiệu thiết kế nội địa: DAS STUDIOS, JIRENE, Hemp Oi và BETONG. Đây là những gương mặt đang góp phần làm phong phú dòng chảy sáng tạo Việt Nam, đồng thời minh chứng cho cam kết của TikTok Shop trong việc tạo điều kiện cho các thương hiệu trẻ và thương hiệu indie tỏa sáng.

Runway mang tinh thần “cộng đồng”, khác biệt với các sàn diễn haute couture.

Điểm nhấn của sự kiện là bộ sưu tập đặc biệt do stylist Vĩnh Khoa dàn dựng, kết hợp hơn 40 thương hiệu quốc tế và nội địa đang kinh doanh trên TikTok Shop. Các thiết kế “best-seller” quen thuộc đã được biến tấu để vừa đủ tinh tế tỏa sáng trên sân khấu, vừa đủ phóng khoáng để bước thẳng xuống phố, phản ánh tinh thần sống động và đa dạng của thời trang TikTok.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Catwalk Tuyết Lan, các thiết kế được trình diễn bởi loạt gương mặt nổi bật như siêu mẫu Hoàng Thùy, Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thúy Quỳnh, cùng các content creator thời trang được yêu thích trên TikTok như Thu Hà, Ngọc Kem, Mèo Trái Đất... Runway trở nên mới mẻ và gần gũi hơn khi có sự góp mặt của cả người mẫu chuyên nghiệp lẫn các nhà sáng tạo nội dung.

Đêm diễn thời trang được thổi bùng năng lượng bởi phần trình diễn của ca sĩ Wean Lê, biến không gian sáng tạo đa chiều, nơi thời trang, âm nhạc và văn hóa hòa quyện, không ngừng được tái định nghĩa và trải nghiệm.

Catwalk Director Tuyết Lan là người dẫn dắt toàn bộ phần trình diễn của show.

Chia sẻ về sự kiện, bà Nguyên Ngô, Quản lý Marketing, TikTok Shop, cho biết: “Với TikTok Shop, mọi thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, quốc tế đến nội địa, đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình. Nếu trước đây TikTok Shop gắn liền với hình ảnh ‘thời trang giá tốt’, thì nay nền tảng đã trở thành điểm đến của mọi phân khúc, kể cả những tên tuổi quốc tế uy tín. ‘Thời Trend Runway’ chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về vị thế của TikTok Shop trong dòng chảy thời trang Việt”.

“Thời Trend Runway” không chỉ là một show diễn, mà còn cho thấy sự thay đổi của TikTok Shop trong cách định hình xu hướng và văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam. Bằng việc tạo cơ hội cho các thương hiệu trẻ, nhà sáng tạo nội dung và tài năng mới, sự kiện đã mở ra một không gian mới cho thời trang Việt, nơi ai cũng có thể tỏa sáng và trở thành một phần của câu chuyện sáng tạo.