Có dấu hiệu đột quỵ sớm nhưng người đàn ông không hay biết

Người đàn ông 51 tuổi đột nhiên liệt nửa người, suy giảm ý thức. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy động mạch não của người bệnh bị tắc nghẽn.

Người bệnh được chỉ định can thiệp mạch não dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Ảnh: BVCC.

Ông Đ.V.B. (51 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) được đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng nói khó, suy giảm ý thức, liệt mặt trung ương bên trái, liệt hoàn toàn nửa người trái.

Người nhà cho biết khoảng 5 giờ trước khi vào viện, ông B. đột ngột xuất hiện tình trạng nói khó, liệt nửa người trái. Ngay sau đó, bệnh nhân được chụp CT sọ não tại trung tâm y tế huyện và chuyển thẳng xuống Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, kết quả chụp cộng hưởng từ 3.0 cho thấy ông bị tổn thương diện rộng bán cầu đại não phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Trước diễn biến nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định can thiệp tái thông mạch máu não dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Sau can thiệp 3 ngày, ông B. tỉnh táo hoàn toàn, hết nói khó, liệt nửa người trái được cải thiện đáng kể và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sau 3 ngày, ông B. đã tỉnh táo hoàn toàn. Ảnh: BVCC.

Gần đây, đơn vị này cũng tiếp nhận một nam thanh niên 21 tuổi, có tiền sử tim bẩm sinh, trong tình trạng đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa phải.

Theo gia đình, trước đó, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khuya, người bệnh đột nhiên cảm thấy yếu nửa người.

Sáng hôm sau, tình trạng không cải thiện, gia đình đã đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não cấp, tình trạng nguy cấp.

Các bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến với Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và quyết định chuyển thẳng bệnh nhân khi đã ở giờ thứ 10 sau khi khởi phát triệu chứng.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh chậm, nói ú ớ, liệt nửa người trái cơ lực 0/5. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy nhồi máu não do tắc động mạch não giữa phải. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp và cứu sống người bệnh thành công.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lưu Văn Thìn, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đột quỵ do tắc mạch nếu được phát hiện sớm (trong vòng 6 giờ) sẽ có nhiều phương pháp can thiệp giúp giảm nhẹ di chứng, thậm chí chữa khỏi hoàn toàn. Đặc biệt, nhờ sự phát triển của y học, cửa sổ can thiệp hiện đã được kéo dài đến 24 giờ kể từ thời điểm khởi phát đột quỵ.

"Can thiệp mạch máu não là bước tiến quan trọng trong điều trị nhồi máu não cấp. Phương pháp này mang lại hiệu quả cao, ít xâm lấn và đã được chứng minh trong điều trị các tổn thương phức tạp ở mạch máu não. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu và hạn chế biến chứng, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường", bác sĩ Thìn khuyến cáo.