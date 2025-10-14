Cô gái được 'thầy' cầu hôn trên sân pickleball ở TP.HCM

Trong một buổi dạy pickleball cho bạn gái Mỹ Diệu, Sự lén lấy ra hộp nhẫn chuẩn bị trước rồi bất ngờ ngỏ lời cầu hôn cô.

Cô gái TP.HCM bất ngờ được 'thầy' cầu hôn trên sân pickleball Trong lúc đang tập bóng, Mỹ Diệu bất ngờ khi bạn trai Văn Sự đem ra chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước, ngỏ lời cầu hôn cô.

Tối 10/10, Trần Thị Mỹ Diệu (sinh năm 2001, quê Gia Lai) có buổi học pickleball với huấn luyện viên, cũng chính là bạn trai cô, Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1996) như thường lệ. Tuy nhiên, cô không để ý thấy vẻ mặt người yêu căng thẳng, có chút lo lắng hơn bình thường.

Trong lúc ôn lại kỹ thuật một động tác, Sự lần lượt tung bóng để người yêu luyện tập. Giữa chừng, thay vì quả bóng, Sự lấy ra chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước, giơ lên cao, hồi hộp chờ người yêu phát hiện ra.

Khoảnh khắc Diệu nhìn thấy "vật thể lạ", Sự cũng quỳ một bên gối, bày tỏ: "Chúng mình bên nhau cũng 7 năm rồi, đã cùng trải qua bao khó khăn. Em đồng ý làm vợ anh nhé?". Anh hạnh phúc đeo nhẫn vào tay bạn gái khi nhận được cái gật đầu từ cô.

Văn Sự thành công cầu hôn bạn gái Mỹ Diệu trên sân pickleball.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Văn Sự cho biết anh đã ấp ủ màn cầu hôn này trong 2 tháng.

"Tôi lựa chọn sân pickleball vì đây là bộ môn hai đứa cùng yêu thích, dạy pickleball cũng là đam mê của tôi", anh nói.

Vào ngày cầu hôn, Sự cố gắng dạy như bình thường trong nửa buổi để bạn gái không đề phòng. Dù biết khả năng cao mọi chuyện sẽ thuận lợi bởi cả hai từng đề cập đến chuyện kết hôn và hai bên gia đình cũng đã qua lại bàn chuyện, anh vẫn vỡ òa khi Diệu nói: "Em đồng ý".

Nguyễn Văn Sự cho biết anh chuyển từ dạy tennis sang bộ môn này hơn 1 năm nay, khi pickleball bắt đầu thu hút nhiều người chơi ở Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Sự tốt nghiệp chuyên ngành tennis tại Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện công việc chính của anh vẫn là giáo viên tại một trường tư liên cấp ở TP.HCM, huấn luyện viên là nghề tay trái anh tranh thủ vào sáng sớm và tối. Nhờ chuyên môn tốt, anh hiện kín lịch tất cả buổi tối trong tuần.

Cũng chính Sự là người "rủ rê" Diệu đến với pickleball và dạy cô chơi. Nhờ sự kèm cặp của huấn luyện viên đặc biệt, cô gái sinh năm 2001 nhanh chóng nâng cao khả năng chơi bóng. Với Sự, bạn gái cũng là một trong những học viên khó nhất anh từng hướng dẫn.

"Khi dạy bạn gái, tôi không thể nghiêm khắc hay cứng rắn như giống với các học viên bình thường bởi rất dễ bị 'giận ngược' nếu nói quá nhiều hoặc cằn nhằn. Tôi phải kiên nhẫn, mềm mỏng hơn bình thường", Sự hóm hỉnh, chia sẻ thêm nhờ bộ môn này, hai người có thêm nhiều thời gian bên nhau, cùng rèn luyện sức khỏe.

Cặp đôi bên nhau từ năm 2018.

Chia sẻ thêm về chuyện tình 7 năm, Sự cho hay anh và Diệu sống cùng xã ở Gia Lai nhưng không quen biết. Đến năm 2018, sau khi tình cờ kết bạn trên Facebook, anh bắt đầu để ý cô và lấy can đảm gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Sự tưởng bản thân đã bị "bơ" khi không nhận được phản hồi. May mắn, khoảng 2 ngày sau, Diệu đã nhắn lại lời cảm ơn. Từ đó, chàng trai sinh năm 1996 mạnh dạn, chủ động hơn và thành công tán đổ cô sau vài tháng.

Sự và Diệu đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ vào 30/10 tới. Vừa qua khi chia sẻ lên mạng xã hội cảnh cầu hôn lãng mạn, cặp đôi trở nên lan truyền với hàng chục nghìn lượt xem và bình luận chúc phúc.