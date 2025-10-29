Cô gái TP.HCM cầm 300 triệu mua nhà, lãi 1 tỷ đồng sau 2 năm

Mỹ Ngọc bán căn hộ tại Hà Nội với mức giá gấp gần 1,5 lần giá mua. Số tiền lãi cô kiếm được từ hoạt động mua bán bất động sản trong 2 năm qua bằng thu nhập đến từ 3-4 công việc.

Mỹ Ngọc (phường Cát Lái, TP.HCM) lãi gần 1 tỷ đồng từ việc mua bán bất động sản ở tuổi 25. Cô mua căn chung cư đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2023 với mức giá 1,8 tỷ đồng . Sau 2 năm, đến tháng 10/2025, cô quyết định bán căn hộ, thu về 2,5 tỷ đồng trong khi mới đóng tiến độ cho chủ đầu tư 1,2 tỷ đồng .

Trước đó, Ngọc cũng cho thuê căn chung cư, giúp tổng số tiền lãi từ giá cả chênh lệch và hoạt động cho thuê tài sản lên đến khoảng 900 triệu đồng. Số tiền này bằng thu nhập từ 3-4 công việc của cô trong năm nay.

Kiếm 1 tỷ đồng trong 2 năm

Sau khi tốt nghiệp đại học 6 tháng, Mỹ Ngọc quyết định xuống tiền cho bất động sản đầu tiên trong đời. Đó là một căn studio diện tích 25 m2 trong dự án Masteri Waterfront ở khu Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội).

Giá mua lúc đó là 1,8 tỷ đồng , trong khi Ngọc chỉ có sẵn 300 triệu đồng tiền mặt. Đây là khoản tiết kiệm từ công việc kinh doanh từ năm 2 đại học.

Mỹ Ngọc không gặp áp lực tài chính lớn khi đóng tiến độ cho chủ đầu tư nhờ công việc kinh doanh ổn định. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô gái 25 tuổi cho biết bắt đầu bén duyên với công việc bán hàng online từ năm 2021. Cô nhận đặt hàng hóa xách tay, bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện từ các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

Sau đó, khi nhận thấy hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phát triển, Ngọc mở gian hàng trên nền tảng Shopee, may mắn phát triển nhanh.

Trở lại với căn hộ đầu tiên, Mỹ Ngọc cho biết hình thức thanh toán là đóng tiến độ với chủ đầu tư, không phải vay vốn ngân hàng. Cô nhận nhà tạm để sử dụng khi đóng đủ 30% từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024.

Ngọc hoàn tất đóng 600 triệu đồng trong giai đoạn này, vì thế chính thức nhận căn chung cư vào tháng 4/2024 và tiến hành cho thuê. Cô gái trẻ quyết định kinh doanh homestay và cho thuê ngắn hạn, kiếm thêm khoảng 7-9 triệu đồng/tháng trong 1,5 năm, gia tăng thu nhập thụ động.

Trước khi rao bán căn nhà trong năm nay, Mỹ Ngọc phải đóng 5% (92 triệu đồng) mỗi 3 tháng cho chủ đầu tư. Như vậy, cô phải nộp đều đặn khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Nhờ 3-4 công việc kinh doanh, Ngọc không gặp áp lực tài chính khi đóng tiến độ hàng tháng. Cô sở hữu một cửa hàng thời trang tại phường Gò Vấp (TP.HCM) từ năm 2022, tạo ra nguồn lực kinh tế ổn định.

Đến tháng 9/2024, cô tiếp tục đầu tư và quản lý thêm một quán cà phê ở khu vực Sala (phường An Khánh, TP.HCM). Chưa dừng lại ở đó, tháng 9/2025, Ngọc lại mở thêm quán cà phê gần chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM). Cô cho biết 2 cơ sở kinh doanh F&B bắt đầu mang lại lợi nhuận.

Đồng thời, Mỹ Ngọc cũng nhận công việc marketing cho các quán cà phê hoặc cửa hàng. Mỗi tháng, cô quản lý thêm 8-15 gian hàng.

Hơn nữa, cô gái trẻ hiện sống trong căn nhà góp tiền mua chung với chị gái, không tốn chi phí thuê chỗ ở mỗi tháng, khiến khoản đóng tiến độ với chủ đầu tư nhẹ gánh hơn.

Bán căn hộ Hà Nội, mua nhà TP.HCM

Giải thích về lý do mua căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, Ngọc cho biết tình hình kinh tế cuối năm 2023 ở TP.HCM tương đối ảm đạm. Cô không tìm thấy dự án mới phù hợp để đầu tư.

Nếu xác định mua nhà ở dự án cũ, Mỹ Ngọc sẽ phải vay ngân hàng với mức lãi suất 10-15%/năm. Đây là mức vay tương đối rủi ro, không phù hợp với điều kiện tài chính của cô lúc đó.

Mỹ Ngọc quyết định đầu tư BĐS tại TP.HCM sau khi bán căn hộ studio tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, sau khi bán căn hộ studio tại Hà Nội, Ngọc nhanh chóng nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư ở TP.HCM. Cô quyết định xuống tiền cho căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 54 m2 với mức giá khoảng 7 tỷ đồng trong dự án Masteri Park Place ở The Global City (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Như vậy, đơn giá mua vào là xấp xỉ 130 triệu đồng/m2. Ngọc kỳ vọng giá thành lên hơn 160 triệu đồng/m2 trong thời gian tới.

Với bất động sản mới này, Mỹ Ngọc lấy 2 tỷ đồng tiền mặt thu về từ hoạt động bán căn hộ trước, góp thêm 500 triệu đồng dư hiện nay, đóng trước 30% đầu tiên. Đến cuối năm 2026, cô mới phải quyết định vay ngân hàng hay đóng tiến độ mỗi tháng.

Nếu đóng tiến độ, cô phải nộp 100 triệu đồng/tháng. Nếu vay ngân hàng, Ngọc sẽ chịu mức lãi suất khoảng 20 triệu đồng/tháng (chưa kể gốc). Vì thế, cô sẽ dựa vào tình hình tài chính cá nhân ở thời điểm đó để đưa ra quyết định.

“Tôi hy vọng sự liều lĩnh và quá trình làm việc chăm chỉ của mình sẽ tạo ra kết quả tốt”, cô gái 25 tuổi nói.

Theo Mỹ Ngọc, tỷ lệ lạm phát tăng cao là lý do chính thúc đẩy cô tìm một nơi để cất tiền mặt, tránh tình trạng mất giá. Đối với cô, bất động sản và vàng là những kênh đầu tư phù hợp.

Mục đích chính của Ngọc vẫn là sở hữu bất động sản để ở. Vì vậy, cô luôn ưu tiên tìm những căn có vị trí tốt, bao gồm đầy đủ tiện ích, chức năng. Khi tài sản được giá, cô mới quyết định bán để đầu tư tiếp.