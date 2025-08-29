Có gì trên ngực áo khối diễu binh, 'khối yêu nước'

7h sáng ngày 27/8, chú Nguyễn Thanh Bình (Hải Phòng) có mặt trên đường phố thủ đô, chờ xem sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cựu chiến binh này nhập ngũ từ trước năm 1975, tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời chiến đấu tại mặt trận phía Bắc và Campuchia. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chú Bình cho biết sở hữu quân hàm thiếu uý, đã giải ngũ vào năm 1981. Về các huy hiệu khác trên ngực áo lính, cựu chiến binh tự hào liệt kê ý nghĩa đằng sau như chiến dịch đường mòn Hồ Chí Minh hay lời thề quyết thắng khi lên đường ra trận của chiến sĩ khi xưa.