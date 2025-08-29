Có gì trên ngực áo khối diễu binh, 'khối yêu nước'

|
Trong những ngày tháng lịch sử hướng đến kỷ niệm 80 năm 2/9, đường phố Hà Nội rợp bóng cờ hoa, vang vọng tiếng bước chân diễu binh đều tăm tắp của hàng ngũ chiến sĩ đến từ nhiều tỉnh thành trên đất nước. Cùng với nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt già trẻ, các huy hiệu, huân chương, dòng chữ và lá cờ trên ngực áo người dân cũng bừng sáng trong ngày vui của đất nước.
|
|
7h sáng ngày 27/8, chú Nguyễn Thanh Bình (Hải Phòng) có mặt trên đường phố thủ đô, chờ xem sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cựu chiến binh này nhập ngũ từ trước năm 1975, tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời chiến đấu tại mặt trận phía Bắc và Campuchia. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chú Bình cho biết sở hữu quân hàm thiếu uý, đã giải ngũ vào năm 1981. Về các huy hiệu khác trên ngực áo lính, cựu chiến binh tự hào liệt kê ý nghĩa đằng sau như chiến dịch đường mòn Hồ Chí Minh hay lời thề quyết thắng khi lên đường ra trận của chiến sĩ khi xưa.
|
|
Ngực áo thiêng liêng thuộc về các chiến sĩ vinh dự đứng trong hàng ngũ công an, quân đội. Trên màu áo lính là những chiếc huy hiệu, huân chương danh dự sáng lấp lánh. Đó là niềm tự hào, là minh chứng cho những năm tháng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
|
|
Thu hút sự chú ý trong đám đông là bộ móng tay đặt trên ngực áo, được thiết kế riêng cho dịp 2/9 của chị Thương (Lào Cai). Bộ nail mô phỏng lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, mang sắc đỏ, vàng, trắng chủ đạo. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ nhân bộ móng độc đáo cho biết thiết kế này dành riêng cho dịp đặc biệt của dân tộc, được thực hiện tại Lào Cai, thể hiện tình cảm thiêng liêng, nồng nhiệt của cô dành cho đất nước.
|
|
Đội ngũ văn nghệ sĩ vốn được xem là “chiến sĩ” trên mặt trận tinh thần. Tình yêu nước lan tỏa từ những lời văn, ý thơ, cảnh phim vào đời sống hàng ngày. Ngực trái chiếc áo phông của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (thủ vai Cường trong phim điện ảnh Mưa Đỏ) in dòng chữ “Việt Nam” thiêng liêng, sáng lên với ngôi sao vàng ở giữa.
|
|
Cùng với cựu chiến binh, chiến sĩ, văn nghệ sĩ, “khối trẻ em” cũng xuất hiện trên đường phố Hà Nội những ngày này, chiêm ngưỡng sự kiện diễu binh quy mô lớn. Bé Kiều Hân (5 tuổi, Hà Nội) cùng bà xuống đường xem diễu binh khi được trường cho phép nghỉ học. Cô bé diện chiếc váy tay bồng màu áo lính, bổ sung hình ảnh lá cờ tổ quốc bên ngực trái, đeo ruy băng đồng bộ lên tóc. Kiều Hân cho biết được bạn tặng chiếc ruy băng đáng yêu này.
|
|
Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng hay in dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đều được các bé khoác lên người với niềm tin yêu, lòng tự hào sâu sắc.
|
|
Những em bé chưa biết đi, được bố mẹ địu trước ngực cũng bắt đầu hình thành tình yêu với đất nước và con người Việt Nam thông qua lá cờ nhỏ trên ngực trái.
|
|
Diện chiếc áo xanh hòa bình của Đoàn Thanh niên, Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội) cho biết theo đuổi công tác Đoàn trong 3 năm nay. Nhiệm vụ của cô là hỗ trợ các sự kiện đặc biệt của đất nước và tham gia các hoạt động tình nguyện khác. Thùy Dương có mặt trong hàng ngũ hậu cần suốt các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô tận tay phát những chai nước lọc, hộp sữa tươi cho lực lượng vũ trang và nhân dân trong dịp đặc biệt này. Nhìn vào dòng chữ “Đoàn Thanh niên Việt Nam” trên ngực áo, Dương xúc động chia sẻ niềm vinh dự, lòng tự hào khi có cơ hội góp sức vào đại lễ của dân tộc.
|
|
Không thể thiếu trên những tuyến phố Hà Nội dịp này là áo phông cờ đỏ sao vàng. Lá cờ Tổ quốc không chỉ tung bay tại quảng trường Ba Đình lịch sử, mà còn được lưu giữ trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam bất kể tuổi tác, giới tính.
|
|
Cùng với sắc xanh, đỏ, màu áo đồng phục vàng tươi của giáo viên Lê Hải Yến (Hà Nội) cũng trở thành nét chấm phá không thể thiếu trong bức tranh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm 2/9. Hải Yến công tác tại trường Tiểu học Việt Nam - Cuba trong hơn 10 năm qua. Theo chia sẻ của Yến, trường cô tổ chức nhiều chương trình thắm tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và Cuba, bao gồm hoạt động quyên góp từ thiện. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học này trong ngày lễ trọng đại của dân tộc bao gồm phục vụ nước uống, ghế ngồi và dọn vệ sinh sau khi người dân xem diễu binh ra về.
|
|
Cùng với những chiếc áo phông yêu nước giản dị nhưng đáng yêu, ý nghĩa, nón lá hay khăn quàng cờ đỏ sao vàng đều xuất hiện trên đường phố dịp này. Tấm bảng “Đại biểu” được cài gọn gàng trên ngực áo, thể hiện niềm vinh dự lớn của những thanh thiếu niên chuẩn bị bước vào công cuộc kiến thiết đất nước.
|
|
Tự hào nhìn xuống ngực áo lấp lánh, nhiều chiến sĩ nở nụ cười rạng rỡ khi có cơ hội phục vụ đại lễ 2/9, được đến gần hơn với quần chúng nhân dân. Trong không khí hào hùng những ngày cận kề 80 năm Quốc khánh, những tấm huy hiệu trên ngực trái càng trở thành động lực lớn lao, giúp các chiến sĩ vững bước chân diễu binh, bảo vệ an ninh trong vòng tay nhân dân thủ đô.
|
|
Bên cạnh ngực áo lấp lánh tình yêu nước, Lưu Thị Nhương đến từ T08 thuộc Cao đẳng An ninh nhân dân I còn tết tóc gọn gàng, sử dụng nơ cột tóc cờ tổ quốc. Cô cho biết món phụ kiện nhỏ này có ý nghĩa lớn, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Đây là sự kết hợp giữa vẻ đẹp của người con gái Việt và tinh thần yêu nước nồng nàn.
