Có gì trong thực phẩm bổ sung Blendy mới ra mắt từ Ajinomoto Việt Nam?

Dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung Blendy dạng trà hòa tan được bổ sung glycine - một loại axit amin được khoa học chứng minh có lợi cho giấc ngủ.

Sản phẩm Blendy Trà Tim sen Gừng Táo đỏ là sự kết hợp tinh tế của thảo dược truyền thống Việt Nam - tim sen (tâm sen) cùng gừng nồng ấm và táo đỏ ngọt dịu. Trong khi đó, Blendy Trà Saffron hương hoa hồng lại là sự kết hợp độc đáo của nhụy hoa nghệ tây saffron cùng hương hoa hồng thơm dịu dàng.

Bổ sung axit amin giúp thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ

Nghiên cứu "The effects of glycine on subjective daytime performance in partially sleep-restricted healthy volunteers. Frontiers in neurology" (nhóm tác giả Bannai, M., Kawai, N., Ono, K., Nakahara, K. và Murakami, N.) do Tập đoàn Ajinomoto công bố năm 2012 chỉ ra rằng sử dụng glycine trước khi đi ngủ sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó làm giảm cảm giác mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Thực phẩm bổ sung Blendy Trà Tim sen Gừng Táo đỏ và Blendy Trà Saffron hương hoa hồng, tích hợp axit amin glycine giúp ngủ ngon.

Thực phẩm bổ sung Blendy vừa ‘‘trình làng’’ của Ajinomoto Việt Nam là sự kết hợp giữa các thành phần thảo mộc cùng với glycine - là 1 trong 20 axit amin trong cơ thể người, có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học của cơ thể, bao gồm chức năng hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Theo nghiên cứu trên, bằng việc sử dụng 3 g trước khi ngủ, glycine hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Hỗ trợ lối sống lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng

Một điểm ‘‘được lòng’’ người dùng nữa đó là công thức sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng để cân bằng giữa vị ngọt dịu với lượng đường trong mỗi gói sản phẩm chỉ chiếm 2 g/11 g sản phẩm. Dòng trà hòa tan dạng bột kết hợp với hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng, tạo nên một thức uống dễ thưởng thức, phù hợp với đa dạng đối tượng sử dụng.

Bên cạnh đó, dạng trà hòa tan giúp người dùng dễ dàng pha chế, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Chỉ cần pha gói trà cùng nước nóng, khuấy đều là có thể thưởng thức. Sản phẩm được khuyến khích sử dụng vào ban đêm trước khi ngủ.

Thực phẩm bổ sung Blendy phù hợp sử dụng trước khi ngủ.

Sản phẩm hiện được phân phối trực tiếp tại các siêu thị trên toàn quốc và trực tuyến trên các trang thương mại điện tử của Ajinomoto Việt Nam tại Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Khẳng định vị thế bằng “Khoa học về axit amin”

Thực phẩm bổ sung Blendy chứa glycine mang tính ứng dụng cao từ nền tảng “Khoa học về axit amin” - “AminoScience” được Tập đoàn Ajinomoto phát triển hơn 100 năm qua. Sản phẩm hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty là: Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”).

Trong đó, “Khoa học về Axit amin” hay “AminoScience” là một thuật ngữ chung mà Tập đoàn Ajinomoto dùng để chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào việc khai phá tiềm năng của axit amin.

“Khoa học về Axit amin” có thể được hiểu đơn giản là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Ajinomoto, xoay quanh việc khai phá và ứng dụng tiềm năng vô hạn của axit amin - thành phần cấu tạo nên protein - nền tảng của sự sống.

Nguồn gốc của "Khoa học về Axit amin" không thể tách rời với lịch sử hình thành của Tập đoàn Ajinomoto, khởi nguồn là gia vị umami hay còn gọi là mì chính (bột ngọt), do GS Kikunae Ikeda phát minh ra năm 1908 - một năm sau khi ông khám phá ra vị cơ bản thứ 5 trong ẩm thực là vị umami.

GS Kikunae Ikeda (trái) - người đặt nền móng cho sự phát triển của “Khoa học về Axit amin” và doanh nhân Saburosuke Suzuki II - người sáng lập Tập đoàn Ajinomoto.

Xuất phát từ ước vọng đóng góp cho bữa ăn dinh dưỡng tiện lợi của người Nhật Bản lúc bấy giờ, GS Kikunae Ikeda đã dành nhiều thời gian và tâm sức để nghiên cứu và cuối cùng đã thành công phát minh ra sản phẩm gia vị umami được sử dụng rộng rãi trên thế giới ngày nay. Đây cũng là sản phẩm từ axit amin đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp lên men tự nhiên, đặt nền móng cho sự phát triển của “Khoa học về Axit amin” mà Tập đoàn Ajinomoto đang theo đuổi.

Tại Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam với tư cách là một thành viên của Tập đoàn Ajinomoto đã có mặt từ đầu thập niên 90 với sản phẩm đầu tiên là bột ngọt dựa trên “Khoa học về Axit amin”. Cho tới nay, công ty không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm với hơn 40 sản phẩm chất lượng thuộc các chủng loại gia vị, thực phẩm, đồ uống... với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam với nền tảng “Khoa học về Axit amin”.

Mô hình Triết lý và Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam.

Trong lộ trình đến năm 2030, Ajinomoto Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh hiện tại trong các lĩnh vực: Thực phẩm và sức khỏe; công nghệ xanh; đồng thời, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm đóng góp hơn nữa vào sức khỏe, mang lại hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam.