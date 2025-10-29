Cơ hội phục hồi nụ cười với trụ Implant Hàn Quốc chính hãng miễn phí

Chương trình đặc biệt “Tặng miễn phí 1 trụ Implant Hàn Quốc chính hãng” với mong muốn giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ trồng răng chất lượng cao, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Theo đó, khách hàng tham gia chương trình sẽ được tặng miễn phí một trụ Implant Hàn Quốc chính hãng, trọn gói phục hình chỉ 6,99 triệu đồng. Ngoài ra, phòng khám Nha khoa Thegioiimplant.com còn hỗ trợ miễn phí thăm khám, tư vấn, chụp phim và đưa đón tận nơi.

Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Võ Tá Dũng, Giám đốc chuyên môn implant tại nha khoa Thegioiimplant.com.

Đại diện Nha khoa Thegioiimplant.com cho biết chương trình “Tặng trụ Implant Hàn Quốc chính hãng miễn phí” không chỉ mang ý nghĩa tri ân khách hàng mà còn là cách lan tỏa giá trị cộng đồng - giúp nhiều người có điều kiện tiếp cận công nghệ trồng răng hiện đại, phục hồi sức khỏe răng miệng và sự tự tin trong cuộc sống.

Mỗi ca trồng răng là một bài toán riêng cần lời giải chính xác

Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi răng mất ngày càng gia tăng, cấy ghép implant được xem là giải pháp tối ưu nhờ khả năng khôi phục chức năng ăn nhai, tính thẩm mỹ và độ bền vững lâu dài. Để một ca cấy ghép thành công, bên cạnh yếu tố công nghệ và vật liệu, vai trò của bác sĩ giữ vai trò quyết định.

Bác sĩ Võ Tá Dũng trực tiếp thực hiện thành công hơn 5000 ca cấy ghép.

Tại Việt Nam, bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Võ Tá Dũng, Giám đốc chuyên môn implant tại Nha khoa Thegioiimplant.com, được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này với hơn 5.000 ca implant thành công, bao gồm nhiều trường hợp phức tạp.

Tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Huế, bác sĩ Dũng tiếp tục tu nghiệp tại nhiều quốc gia có nền nha khoa phát triển như Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan… đồng thời tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về implant, ghép xương và nha khoa kỹ thuật số. Bác sĩ cũng thường xuyên tham dự các hội thảo quốc tế nhằm cập nhật xu hướng và công nghệ mới trong ngành về ứng dụng trong thực tiễn điều trị cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình làm nghề, bác sĩ Dũng đã trực tiếp thực hiện hơn 5000 ca cấy ghép implant, bao gồm nhiều trường hợp phức tạp như tiêu xương nặng hay bệnh lý nền phức tạp. Sự am hiểu chuyên sâu kết hợp với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp ông xử lý thành công những ca tưởng chừng khó có thể phục hồi.

Cá nhân hóa điều trị bằng công nghệ máng định vị DSG

Thành công trong những ca cấy ghép phức tạp của bác sĩ Võ Tá Dũng đến từ việc áp dụng máng định vị kỹ thuật số DSG (Digital Surgical Guide) – một công nghệ hiện đại giúp đặt trụ implant chính xác tuyệt đối mà không cần rạch nướu.

Mỗi bệnh nhân sẽ được thiết kế riêng một máng định vị dựa trên dữ liệu chụp phim 3D và phân tích phần mềm. Nhờ đó, quá trình cấy ghép diễn ra nhẹ nhàng, hạn chế xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Máng định vị DSG giúp trồng răng không cần rạch nướu.

Thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tìm đến bác sĩ Võ Tá Dũng khi gặp vấn đề phức tạp về răng miệng.

Điển hình là bệnh nhân V.T. (sinh sống tại Mỹ), có tiền sử tai biến và tiêu xương hàm nặng. Đây là một ca rất phức tạp và đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ.

Bằng phác đồ điều trị All-on-6 kết hợp công nghệ máng định vị kỹ thuật số, bác sĩ đã phục hồi toàn hàm cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật. Kết quả không chỉ giúp bệnh nhân khôi phục chức năng ăn nhai mà còn cải thiện đáng kể chất lượng sống.

Phim chụp kết quả trước và sau khi cấy ghép của bệnh nhân V.T.

Theo bác sĩ Võ Tá Dũng, mỗi bệnh nhân có cấu trúc xương hàm và nhu cầu thẩm mỹ khác nhau, do đó điều trị implant cần được cá nhân hóa để mang lại kết quả ổn định lâu dài. Trong thời gian tới, ông đặt mục tiêu tiếp tục chuẩn hóa quy trình implant theo hướng kỹ thuật số, ứng dụng thêm nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian điều trị.

“Điều trị implant không chỉ là phục hồi một chiếc răng mất mà là mang lại chất lượng sống tốt hơn cho bệnh nhân", bác sĩ Võ Tá Dũng nhấn mạnh.