Cố xoay xở gần 500 triệu đồng để làm đám cưới

Mong muốn có buổi tiệc riêng tư bên bạn bè, vợ chồng Thảo Quyên tiết kiệm 460 triệu đồng trong 2 năm để làm đám cưới với 60 khách mời.

Vừa kỷ niệm một năm về chung nhà với bạn đời Hoàng Long, Thảo Quyên (sinh năm 1996, Hà Nội) vẫn nhớ như in từng chi tiết trong đám cưới private (tiệc cưới thân mật) hồi tháng 7/2024.

Được tổ chức ở Sóc Sơn (Hà Nội) chỉ với 60 khách mời là bạn bè thân thiết, vợ chồng Quyên mãn nguyện với phần trang trí chủ đạo là hình ảnh loài hoa cúc họa mi yêu thích, từng chai nước, món ăn đều được lên ý tưởng riêng hay thậm chí tên khách mời được in lên bàn ăn.

Để có được bữa tiệc trong mơ này, vợ chồng Quyên đã bỏ ra tổng cộng 460 triệu đồng, bao gồm địa điểm tổ chức (bao trọn khu resort qua đêm, là nơi làm lễ và lưu trú lại cho khách mời, 60 triệu đồng); đồ ăn (51 triệu đồng); trang trí (170 triệu đồng); âm thanh, ánh sáng (30 triệu đồng), quà cho khách (25 triệu đồng); MC (10 triệu đồng), DJ (17 triệu đồng).

Bên cạnh đó, chi phí trang phục cô dâu chú rể là 35 triệu đồng, nhẫn cưới 17 triệu đồng, trang điểm cô dâu 15 triệu đồng, thiệp mời 30 triệu đồng (trang trí hộp hoa cầu kì cho 60 khách) và một số chi phí nhỏ phát sinh.

"May mắn là với chi phí này, chúng tôi đã nhận lại được một đám cưới đúng ý, chuẩn trong mơ. Khách mời đến dự đều khen ngợi và được tận hưởng cùng chúng tôi trong đám cưới", Quyên nói với Tri Thức - Znews.

Giống vợ chồng Thảo Quyên, với quan điểm đám cưới là dịp hệ trọng trong đời, nhiều cặp đôi mong muốn tổ chức một hôn lễ đáng nhớ với những dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên với các chi phí đi kèm có thể không nhỏ, nhiều cặp đôi phải lên kế hoạch chi tiết, dành dụm từ trước để chi trả.

Vợ chồng Thảo Quyên có đám cưới ngập trong loài hoa cúc họa mi yêu thích.

"Chỉ có một lần trong đời"

Ngoài đám tiệc đãi khách của bố mẹ hai bên, vợ chồng Thảo Quyên vẫn muốn tổ chức thêm đám cưới thân mật vì sự thoải mái, được làm tất cả những điều yêu thích mà không bị giới hạn về thời gian hay không gian như thông thường.

Chi phí cho tiệc cưới này được vợ chồng cô tự chi trả toàn bộ, là khoản tiết kiệm trong 2 năm kể từ khi có ý định kết hôn. Quyên sớm tìm hiểu nhiều đơn vị tổ chức đám cưới để tham khảo giá, dự trù kinh phí 400-500 triệu đồng.

"Nhiều người nói rằng với số tiền đó có thể để làm việc khác thiết thực hơn, nhưng với quan điểm của tôi, một người thích sự độc đáo và thích có những điều đặc biệt cho những dịp quan trọng của cuộc đời mình, thì tôi sẵn sàng đầu tư, miễn là trong tầm kinh tế của bản thân", cô chia sẻ.

Anh Phúc và Huệ Trinh tự chi trả toàn bộ tiền làm đám cưới.

Tương tự, vợ chồng Anh Phúc (sống tại Mỹ) và Huệ Trinh (sống tại TP.HCM) cũng lập một "quỹ đám cưới", tiết kiệm trong khoảng 7 tháng để chuẩn bị trong dịp trọng đại. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua ở Đồng Nai với 500 khách mời, tiêu tốn khoảng 420 triệu đồng.

"Ban đầu, kinh phí dự trù của chúng tôi là khoảng 300 triệu đồng, song phát sinh về khách mời nên hơi 'lố' một chút, may mắn là vẫn kịp xoay xở", Trinh kể.

Hai hạng mục Huệ Trinh ưng ý nhất trong đám cưới là trang phục (khoảng 50 triệu đồng) và trang trí (50 triệu đồng). Theo cô, đây cũng là hai điều khá quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng những hình ảnh được ghi lại.

"Đám cưới là sự kiện rất quan trọng, đời người có một lần nên tôi nghĩ nên đầu tư cho vừa ý mình nhất và tốt nhất có thể. Để không quá bị áp lực tài chính, việc lập một quỹ riêng từ trước và lên kế hoạch, dự trù tiền cho các hạng mục sẽ giúp ích rất nhiều", cô chia sẻ.

Gia đình hỗ trợ

Ngoài tự chuẩn bị chi phí riêng, nhiều cặp đôi cũng nhận được sự giúp sức từ cha mẹ hai bên để tiệc cưới thêm phần trọn vẹn, đặc biệt khi chi phí đội lên do tổ chức ở nhiều địa điểm. Vợ chồng Quỳnh Chi (sinh năm 1997) và Đức Đại (sinh năm 1995) là một trong số đó.

Khi về chung nhà vào tháng 5/2023, cả hai phải tổ chức tiệc đãi khách hai lần ở cả Hà Nội quê Chi và Hải Dương (cũ) quê Đại, tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, cỗ cưới là hai khoản lớn nhất với 160 triệu đồng ở nhà trai, 175 triệu đồng ở nhà gái. Bên cạnh đó là các khoản như trang trí, rạp cưới.

"Vợ chồng tôi được gia đình hai bên hỗ trợ phần tiệc và trang trí, còn lại cả hai tự lo liệu bằng một khoản dự trù từ trước, khi cùng xác định đi đến hôn nhân", cô cho biết.

Vợ chồng Quỳnh Chi tốn khoảng 500 triệu đồng cho hai lần đãi khách.

Với Chi, cô cho rằng giữa suy nghĩ tổ chức đám cưới "một lần trong đời" hay "tiết kiệm để cho cuộc sống sau này", vợ chồng cô may mắn dung hòa được cả hai vì đám cưới đủ đẹp và lung linh như mong muốn mà giá thành cũng hợp lý. Bên cạnh đó, việc được gia đình hỗ trợ phần nào cũng giúp cặp đôi giảm bớt áp lực chi phí tổ chức.

Tương tự, vợ chồng Tiến Dũng và Quỳnh Anh (sinh năm 1999) cũng cảm thấy may mắn khi được bố mẹ hỗ trợ tiền làm đám cưới. Cùng ở Hà Nội song hai nhà cách nhau khá xa, cặp đôi quyết định tổ chức một tiệc ở Phú Xuyên quê nhà chồng, chủ yếu mời người thân, và một tiệc ở nội thành Hà Nội.

Vợ chồng Quỳnh Anh tự lo liệu đám cưới ở nội thành Hà Nội, chi phí đãi tiệc ở quê được bố mẹ hỗ trợ.

Theo đó, vợ chồng Quỳnh Anh tự chi trả cho tiệc đãi khách ở nội thành, với chi phí 450 triệu đồng cho gần 500 khách mời. Tiệc cưới 40 mâm ở quê, với chi phí khoảng 300 triệu đồng, được bố mẹ chi trả.

Nhớ lại đám cưới tổ chức hồi đầu năm, Quỳnh Anh rất mãn nguyện khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không phát sinh sự cố. Vợ chồng cô hài lòng từ dịch vụ đến đồ ăn, các chi phí đi kèm ở cả hai nơi.

"Vợ chồng tôi bên nhau khoảng 7 năm trước khi quyết định kết hôn nên cũng tiết kiệm chung được một khoản. Cộng thêm sự ủng hộ từ cả hai gia đình, chúng tôi may mắn không quá áp lực tài chính hay phải xoay xở nhiều khi làm đám cưới", Quỳnh Anh nói.