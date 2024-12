Cơn sốt giày 'chân trần' quay trở lại

Dù khác biệt so với Zero của Balenciaga, Vivobarefoot vẫn cho thấy sức ảnh hưởng của Demna, người tiên phong lăng xê giày chunky (mẫu giày Triple S năm 2017) đến xu hướng "barefoot". Giới chuyên môn tin rằng sau thời kỳ "maximalism" với những đôi giày đồ sộ, giờ là lúc thị trường trở lại với sự tối giản, tinh tế. Trong khi Carmen Marani của FiveFingers tự tin vào lợi ích thiết thực của sản phẩm,Georgia Graham lại cho rằng sức hút của "barefoot" sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sự mới lạ của thương hiệu. Riêng với Zero, nhiều người vẫn hoài nghi về tính ứng dụng của thiết kế này. Ảnh: @vibramfivefingers.