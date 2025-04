Cơn sốt Labubu muộn màng tại Mỹ

Món đồ chơi nghệ thuật Labubu tạo nên cơn sốt tại các cửa hàng và mạng xã hội ở Mỹ, khiến người hâm mộ xếp hàng dài để sở hữu.

Labubu và Zimomo "tham dự" buổi trình diễn thời trang Thu/Đông 2024 tại Tuần lễ thời trang Milan của thương hiệu PRONOUNCE. Ảnh: Pronounce.

Lúc 4h45 sáng 26/4, hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng Pop Mart ở Los Angeles (Mỹ). Korin Reese, nghĩ rằng mình đến sớm, bất ngờ khi thấy nhiều khách chờ sẵn. Một số người mang theo ghế xếp, đồ ăn vặt và nước uống. Reese nghe nói có người đã đến xếp hàng từ 22h hôm trước.

Tất cả đều chung mục đích: sở hữu bộ sưu tập Labubu mới nhất, được bán độc quyền tại cửa hàng của Pop Mart.

Theo Bloomberg, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn tăng trưởng bất chấp bất ổn kinh tế toàn cầu. Cơn sốt này lan đến Mỹ sau khi thống trị châu Á, theo The New York Times.

Đến lượt sao Âu - Mỹ 'nghiện' Labubu

Năm 2024, hãng đạt doanh thu 1,8 tỷ USD , tăng hơn 100% so với năm trước. Riêng dòng Labubu và The Monsters mang về 400 triệu USD , tăng trưởng 726%, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất.

Cơn sốt Labubu bùng nổ mạnh mẽ từ năm ngoái, vượt ra khỏi cộng đồng sưu tầm chuyên biệt, lan tỏa đến thị trường đại chúng.

Mùa xuân năm ngoái, Lisa (Blackpink) đăng tải hình ảnh treo Labubu trên túi Louis Vuitton lên mạng xã hội. Đến mùa thu, cô chia sẻ niềm đam mê với Pop Mart trong bài phỏng vấn với Vanity Fair. “Tôi tiêu hết tiền vào những cửa hàng này”, Lisa nói.

Rihanna cũng bị bắt gặp với Labubu trên túi xách. Ảnh: @gab/X.

Tháng 2 năm nay, Rihanna cũng bị bắt gặp gắn Labubu trên túi Louis Vuitton. Dua Lipa cũng sở hữu một con. Diễn viên Emma Roberts vừa khoe “chiến lợi phẩm” 4 chú Labubu mới.

Tháng 3, Pop Mart khai trương cửa hàng pop-up tại Harrods (Anh), khiến người hâm mộ xếp hàng dài quanh khu Knightsbridge để săn lùng.

Một trong những chiến lược hút khách của Pop Mart là bán đồ chơi theo hình thức blind box nhằm khơi gợi sự tò mò. Cách này đem đến sự háo hức cho khách hàng, theo Joshua Paul Dale, tác giả cuốn Irresistible: How Cuteness Wired Our Brains and Conquered the World (tạm dịch: “Không thể cưỡng lại: Sự dễ thương đã kết nối bộ não của chúng ta và chinh phục thế giới như thế nào”).

Tháng 12/2024, mô hình đồ chơi blind box khiến Martin Andre Navarro Nibungco (22 tuổi) gặp rắc rối tại sân bay. Sau kỳ nghỉ ở Bangkok (Thái Lan), anh đem 12 búp bê Labubu về Los Angeles làm quà tặng. Khi nối chuyến tại sân bay San Francisco, 6 nhân viên an ninh yêu cầu kiểm tra hành lý của anh.

“Họ tò mò đến nỗi mở ngay một hộp búp bê để soi X-quang”, Navarro Nibungco kể lại qua điện thoại.

'Trò chơi sinh tồn' ở Mỹ

Nibungco thường gắn Labubu lên thắt lưng và nhận thấy những chú búp bê trở thành công cụ tuyệt vời để bắt chuyện với người lạ.

“Labubu gợi nên cảm giác dễ chịu, cho phép chúng ta trò chuyện vui vẻ, không dính dáng đến chính trị. Đó là một cách trốn khỏi hiện thực. Mọi người sẵn sàng bỏ ra vài chục USD, bất chấp tình hình thế giới. Điều này nói lên nhiều thứ”, anh nhận định.

Trước làn sóng Labubu, hàng loạt ngành công nghiệp nhỏ đã mọc lên trên các sàn thương mại điện tử như Etsy và AliExpress, chuyên bán phụ kiện như quần áo, ghế ngồi và túi xách mini dành riêng cho món đồ chơi nghệ thuật này.

Cơn sốt Labubu đổ bộ nước Mỹ, nối dài xu hướng blind box. Ảnh minh hoạ: Los Angeles Times.

Lúc 22h ngày 25/4, Pop Mart dự kiến mở bán bộ sưu tập Labubu mới trên website. Tuy nhiên, website và ứng dụng bị sập vì lượng truy cập vượt quá dự kiến.

Trên Reddit, người dùng chia sẻ họ hoảng loạn và liên tục F5 trang web. Khi hệ thống hoạt động trở lại, toàn bộ búp bê đã bán sạch.

“Vậy nên tôi nghĩ: ‘Thôi, mình cứ đến cửa hàng trực tiếp vậy’. Tôi đoán sẽ có hàng, nhưng không ngờ sản phẩm lại khan hiếm đến thế”, Reese (42 tuổi), nhân sự tư vấn tài chính bán lẻ, chia sẻ qua điện thoại.

Cô cũng so sánh tình cảnh khó khăn này với những trò chơi sinh tồn. Phần lớn cửa hàng Pop Mart đều ở trong tình trạng tương tự.

Tại Los Angeles, Reese cho biết đám đông bắt đầu xô đẩy để giành vị trí, có người bị ngã ra sàn. Cuối cùng, Reese ra về tay trắng.

Trên mạng, nhiều tín đồ Labubu cũng thất vọng khi không thể mua sản phẩm, đổ lỗi cho bot săn hàng tự động.