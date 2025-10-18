Công an 'rởm' gọi điện lừa đảo, gặp ngay chuyên gia an ninh mạng

Giám đốc một công ty chống lừa đảo tại phường Sài Gòn (TP.HCM) lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa gạt mới sau khi bị một người quấy rối qua ứng dụng Zalo.

Ngày 13/10, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena, nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn gửi về địa chỉ của một trường đại học ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM).

Có dấu hiệu nghi ngờ vì bản thân không đặt hàng trên mạng, ông Thắng hỏi dò một số thông tin cơ bản nhằm xác thực danh tính. Điều đáng nói, để chứng minh thân phận, nhân viên giao hàng tự xưng bật cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo để ông Thắng kiểm tra.

Khi cuộc gọi video được kết nối, vị giám đốc thấy người tự xưng là shipper đang bị còng tay, trên bàn có 1 khẩu súng, sau đó video quay thêm 1 người mặc đồng phục công an.

"Chúng dùng video call, chi tiết còng số 8, súng, quân phục công an, shipper để thao túng tâm lý", ông Thắng nói với Tri Thức - Znews và cho biết thêm đã từ chối nhận đơn ngay sau đó.

Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới thông qua Zalo video. Ảnh: NVCC.

Dựa vào kinh nghiệm đào tạo và quản trị an ninh mạng, ông Võ Đỗ Thắng khuyến cáo người dân không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi gặp tình huống tương tự.

"Các bạn nên trả lời không biết hoặc hỏi ngược lại càng nhiều thông tin càng tốt, ví dụ đơn này này ai gửi, gửi về địa chỉ nào, anh đang là shipper sao lại bị còng, sao lại có súng, chụp hình gửi tôi thông tin đơn hàng... Hỏi càng nhiều, càng tốt. Kẻ lừa đảo sẽ lúng túng, không trả lời được và tự động tắt cuộc gọi video", Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena cho hay.

Cuộc gọi lừa đảo trên diễn ra trong bối cảnh một số tỉnh, thành Việt Nam xuất hiện hình thức bắt cóc trực tuyến. Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an các phường giải cứu thành công một người dân trên địa bàn bị các đối tượng lừa đảo đe dọa, thao túng tâm lý, dẫn đến người thân phải đưa tiền chuộc.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP.HCM cũng giải thoát cho một thanh niên 18 tuổi bị các nghi can lừa đảo tống tiền 500 triệu đồng.

Ngày 8/9, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào các cuộc gọi tự xưng là công an. Bởi đơn vị không làm việc qua điện thoại mà trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, trong trường hợp cần làm việc với người dân.

Khi có đối tượng liên hệ thông báo bị truy tố, có lệnh bắt... người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân và các mật khẩu tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, đồng thời liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.