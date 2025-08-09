'Cú đúp' huy chương vàng Olympic Vật lý của nam sinh Nghệ An

Nguyễn Thế Quân (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vừa hoàn tất “cú đúp” huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế và châu Á trong năm 2025.

Nguyễn Thế Quân (học sinh lớp 12A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam vừa giành được huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025 được tổ chức ở Pháp.

Quân cũng là thí sinh có điểm thi phần thực hành cao thứ 2 thế giới, góp phần giúp đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất.

Cú "rẽ ngang" định mệnh

Với kết quả này, chỉ trong năm 2025, Quân đã giành cả 2 tấm huy chương vàng Olympic quốc tế và khu vực.

Trước đó, tháng 5/2025, nam sinh Nghệ An đã giành tấm huy chương vàng ở kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương, giúp đoàn Việt Nam xếp trong nhóm 5 nước và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất.

Năm ngoái, Quân là thí sinh lớp 11 duy nhất trong đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi và giành Huy chương Đồng.

“Em rất vui và khá bất ngờ. Cảm xúc bây giờ vẫn lâng lâng”, Quân chia sẻ.

Vốn xuất phát điểm là học sinh chuyên Toán ở cấp THCS, Quân quyết định "rẽ ngang" sang môn Vật lý. Chính bước ngoặt ấy đã mở ra cho cậu học trò một thế giới mới đầy mê hoặc.

Càng học, em càng bị lôi cuốn. Vật lý dạy em cách nhìn mọi thứ bằng tư duy logic, sáng tạo và cả sự tò mò khoa học. Năm lớp 9, em giành giải khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh, trước khi trở thành thủ khoa lớp 10 lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Phan Bội.

"Cú đúp" huy chương vàng trong một năm

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Quân không trải hoa hồng. Cú vấp ngã ở năm lớp 11 tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024 là bài học đắt giá mà em không thể nào quên.

Lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế, đối mặt với đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quân đã có chút bỡ ngỡ.

Lần đó, dù có thể giải được tất cả các câu trong đề, nhưng do nhiều điểm em không diễn đạt được đúng ý vì giới hạn về ngôn ngữ, dẫn đến không hoàn thành bài như mong muốn và chỉ đạt huy chương đồng.

Tuy nhiên, thay vì chìm trong thất vọng, Quân biến nỗi buồn thành động lực, quyết tâm “phục thù”. Bước sang năm lớp 12, Quân đã trở lại mạnh mẽ hơn. Minh chứng là dù được đặc cách miễn thi vòng chọn học sinh giỏi quốc gia, em vẫn quyết tâm tham gia và xuất sắc giành giải nhất.

Không chỉ vậy, em cũng là học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế trước khi “ẵm” trọn 2 tấm huy chương vàng.

Chia sẻ bí quyết thành công, Quân khiêm tốn nói rằng không có gì đặc biệt ngoài sự tự học.

“Ngoài việc tiếp thu kiến thức từ các thầy cô thì bản thân cần đặt quyết tâm cao, đặc biệt tự học. Khó khăn lớn nhất là việc duy trì ngọn lửa đam mê và một tâm lý ổn định”, Quân chia sẻ.

Những lúc cảm thấy áp lực, em chọn cách tạm rời xa sách vở, đi dạo, quan sát thiên nhiên hoặc trò chuyện cùng người thân. Những khoảng lặng cần thiết đó giúp em tái tạo năng lượng và trở lại với guồng quay học tập hiệu quả hơn.

Cô Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ Nguyễn Thế Quân luôn thể hiện rõ sự nỗ lực, đam mê, đặc biệt chưa bao giờ từ bỏ khao khát chinh phục những đỉnh cao.

"Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em. Thành tích em là niềm vui, tự hào chung của thầy cô, gia đình và ngành giáo dục tỉnh Nghệ An”, cô nói.

Với 2 huy chương vàng Olympic trong năm 2025, Nguyễn Thế Quân được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu trong nước. Em dự kiến theo học ngành Vật lý tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xa hơn, nếu có cơ hội, em muốn du học để phát triển bản thân.

Kì thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 55 được tổ chức tại Pháp từ ngày 17/7 đến ngày 25/7, với sự tham gia của 94 đoàn (trong đó có 5 đoàn quan sát viên) đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 406 thí sinh dự thi.

Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi năm nay và tất cả đều giành huy chương: 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Với kết quả này, đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO 2025.