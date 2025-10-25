Cuộc sống xa hoa của ái nữ tỷ phú Singapore

|
Kim Lim (sinh năm 1991) là con gái của tỷ phú Singapore Peter Lim - người sở hữu khối tài sản trị giá 2 tỷ USD, theo Forbes. Ái nữ này là người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của cha. Bên cạnh đó, cô cũng tự xây dựng, phát triển sự nghiệp riêng, kinh doanh trong các lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Theo thông tin trên trang cá nhân, Kim Lim là chủ sở hữu của nhiều trung tâm thẩm mỹ, spa và cơ sở chăm sóc tóc.
|
Dự án đầu tiên của cô là Papilla Haircare - trung tâm điều trị rụng tóc và chăm sóc da đầu khai trương hồi năm 2019. Kể từ đó, cô cũng thành lập thêm nhiều cơ sở chăm sóc da mặt, cơ thể, trung tâm thẩm mỹ như Illumia Therapeutics, Illumia Medical hay Illumiaskin. Tất cả thương hiệu đều thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ KLHealth. Để phát triển “đế chế” thẩm mỹ này, Kim mở rộng hoạt động kinh doanh sang cả Thái Lan và Anh.
|
Ái nữ của tỷ phú Singapore sở hữu hơn 623.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa, bao gồm bộ sưu tập túi hiệu xa xỉ. Trong đó, túi xách đến từ thương hiệu đồ da danh tiếng Hermès chiếm phần lớn. Đáng chú ý, cô từng xách chiếc Hermès Birkin Himalaya mang tính biểu tượng của nhãn hàng. Tại Việt Nam, chúng còn có biệt danh là “Hermès bạch tạng”, nhằm ám chỉ chiếc túi được làm từ da của loài cá sấu bị bạch tạng, nhưng thực tế không phải vậy.
|
Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie’s, những mẫu túi này được chế tác từ da cá sấu sông Nile. Tên gọi “Himalaya” không đến từ nguồn gốc của chiếc túi, mà là thể hiện sự biến chuyển tinh tế, đặc trưng của màu sắc. Cụ thể, chất liệu da của dòng túi này chuyển dần từ sắc xám khói sang trắng ngọc trai, mô phỏng hình ảnh dãy núi Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng. Theo nhà đấu giá Sotheby’s, tại Mỹ, giá bán lẻ của Himalaya Birkin cao 25 cm là 61.700 USD. Sự ra đời của mẫu túi này tạo ra một hiện tượng trong giới sưu tầm.
|
Bên cạnh loạt túi xách đến từ các nhà mốt danh tiếng như Hermès, Chanel, Dior hay Louis Vuitton, Kim còn thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch vòng quanh thế giới trên máy bay riêng. Các chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền, resort hạng sang cũng được ái nữ tỷ phú ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Cô không ngại chia sẻ hình ảnh diện bikini, khoe khéo làn da trắng sáng và hình thể nóng bỏng trong những chuyến đi biển.
|
Tuy nhiên, cuộc sống của Kim Lim không trải đầy hoa hồng. Trong một podcast trên YouTube với người có sức ảnh hưởng Xiaxue, cô lần đầu chia sẻ về tuổi thơ đen tối và đầy thử thách. Cụ thể, cô từng bị một người thân trong gia đình bạo hành hồi 6-7 tuổi. Lúc đó, cha cô khó can thiệp vì không có mặt tại Singapore. Ông đã gửi Kim đến trường nội trú ở Anh khi 13 tuổi để chấm dứt tình trạng bạo hành. Sau đó, ái nữ tỷ phú phải gặp bác sĩ tâm lý để vượt qua chấn thương tinh thần.
|
Trong một cuộc phỏng vấn với 8days, Kim cũng tiết lộ về nỗi bất an liên quan đến cân nặng khi lớn lên. Sự miệt thị hình thể diễn ra hồi tiểu học tạo nên một cuộc đấu tranh lâu dài với ám ảnh cân nặng và chứng rối loạn ăn uống. Tình trạng này chỉ thuyên giảm khi cô bắt đầu mang thai con trai đầu lòng.
|
Chuyện tình cảm của Kim cũng không suôn sẻ. Năm 2017, cô kết hôn với Kho Bin Khai. Cặp đôi có với nhau con trai Kyden. Tuy nhiên, 3 năm sau, cả hai chấm dứt cuộc hôn nhân, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau đó. Đến năm 2021, Kim tuyên bố đính hôn với doanh nhân công nghệ thông tin Leslie Leow. Sính lễ ấn tượng, bao gồm 15 thỏi vàng trị giá 2 triệu USD, được cô dâu khoe trên mạng xã hội. Họ tổ chức hôn lễ vào tháng 2/2022, nhưng ly hôn chỉ sau 2 tháng. Cô mô tả cái kết này là “cực kỳ đau thương”.
Các nhà mốt xa xỉ nâng tầm giá trị bằng văn chương
Các thương hiệu thời trang cao cấp đang tích cực kết hợp văn học vào chiến lược tiếp thị để nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Miu Miu đã triển khai chiến dịch "Summer Reads" bằng việc phát sách miễn phí về nữ quyền tại 8 quốc gia, thu hút đông đảo người tham gia. Trước đó, nhiều nhà thiết kế như Kim Jones của Fendi, Joseph Altuzarra và Pierpaolo Piccioli của Valentino đã lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học cho bộ sưu tập của mình. Hãng Loewe cũng làm mới các tác phẩm kinh điển với diện mạo thời trang và bán ra với giá cao.