Cuộc sống xa hoa của ái nữ tỷ phú Singapore

Tuy nhiên, cuộc sống của Kim Lim không trải đầy hoa hồng. Trong một podcast trên YouTube với người có sức ảnh hưởng Xiaxue, cô lần đầu chia sẻ về tuổi thơ đen tối và đầy thử thách. Cụ thể, cô từng bị một người thân trong gia đình bạo hành hồi 6-7 tuổi. Lúc đó, cha cô khó can thiệp vì không có mặt tại Singapore. Ông đã gửi Kim đến trường nội trú ở Anh khi 13 tuổi để chấm dứt tình trạng bạo hành. Sau đó, ái nữ tỷ phú phải gặp bác sĩ tâm lý để vượt qua chấn thương tinh thần.