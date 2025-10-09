Cứu hộ xe ngập nước - bên bán gói ưu đãi, bên hỗ trợ kéo xe

Một đại lý ôtô tại TP Hà Nội đang hỗ trợ miễn phí kéo xe ngập nước từ Thái Nguyên về xưởng để sửa chữa.

Xe cứu hộ trên đường phố TP Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Mưa kéo dài do ảnh hưởng của liên tiếp 2 cơn bão Bualoi và Matmo khiến nhiều khu vực tại miền Bắc rơi vào cảnh ngập sâu. Gần đây, các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu cảnh ngập nặng, ghi nhận tình trạng ôtô chìm sâu trong nước.

Trước tình hình đó, nhiều đơn vị, bao gồm Tasco, VinFast và đại lý Hyundai Thành Công Đông Đô ở TP Hà Nội đã có những giải pháp khác nhau để trợ giúp khách hàng giải quyết tình trạng ôtô ngập nước.

Kéo xe miễn phí về đại lý

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thanh Bình - Phó giám đốc Dịch vụ tại Hyundai Thành Công Đông Đô - xác nhận đại lý đang có chính sách miễn phí kéo xe về xưởng, áp dụng cho khách hàng sở hữu ôtô thương hiệu Hyundai và đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập nước ở Thái Nguyên.

"Hyundai Đông Đô đang có hỗ trợ kéo xe miễn phí cho các xe Hyundai từ Thái Nguyên về bên Hyundai Đông Đô để sửa chữa", anh Thanh Bình cho biết.

Tình trạng một chiếc Hyundai Creta được kéo về xưởng dịch vụ Hyundai Thành Công Đông Đô. Ảnh: Hyundai Đông Đô - CN Đông Anh.

Anh Thanh Bình cũng cho biết thêm, chỉ cần là ôtô thương hiệu Hyundai đang bị ngập nước ở Thái Nguyên, đại lý sẽ hỗ trợ kéo miễn phí phương tiện về để sửa chữa.

"Từ lúc đăng tải thông tin hỗ trợ kéo xe miễn phí, đã có 2 khách hàng liên hệ", anh Thanh Bình tiết lộ.

Gói cứu hộ 200.000 đồng

Tại Việt Nam, VETC thuộc Tasco đang triển khai gói cứu hộ VETC RSA với chi phí 200.000 đồng/năm.

Theo thông tin được VETC cung cấp, gói cứu hộ này bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ như kích bình ắc-quy, thay lốp dự phòng, dịch vụ tiếp nhiên liệu (xăng, dầu, nước làm mát...) cùng với nhóm dịch vụ cẩu và kéo xe.

Gói VETC RSA sẽ hỗ trợ cẩu, kéo xe trong trường hợp phương tiện bị đâm, lật, tai nạn, đổ nhầm nhiên liệu, thủy kích, ôtô điện hết pin hay các vấn đề sự cố kỹ thuật khác khiến xe không hoạt động.

Mỗi lần cứu hộ, khách hàng được miễn phí trong phạm vi tối đa 100 km, tính từ vị trí xe gặp sự cố đến garage/điểm dịch vụ gần nhất.

Nếu quãng đường kéo xe vượt quá 100 km, khách hàng sẽ trả thêm với đơn giá 22.000 đồng/km vượt.

Gói cứu hộ của VETC có bao gồm cẩu, kéo xe gặp sự cố khi đang lưu thông. Ảnh: Tasco.

Tasco cũng lưu ý khách hàng không bị giới hạn số lần sử dụng dịch vụ cứu hộ trong thời hạn hiệu lực của gói đã mua, trừ trường hợp phát hiện gian lận hoặc lạm dụng.

Gói dịch vụ cũng không bao gồm trường hợp phương tiện gặp sự cố khi không lưu thông trên đường, chẳng hạn xe đang ở nhà riêng, tầng hầm, garage sửa chữa, showroom ôtô...

Sự cố do khách hàng cố ý gây ra hoặc vi phạm pháp luật về giao thông khi không có xác nhận xử lý của cơ quan chức năng cũng không thuộc phạm vi của gói cứu hộ.

Ôtô không đáp ứng điều kiện kỹ thuật an toàn cơ bản hay trường hợp rơi xuống sông, hồ, ao, mương... do lỗi chủ quan cũng được đề cập trong phần miễn trừ trách nhiệm của gói cứu hộ VETC RSA.

Hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm, miễn phí kiểm tra

Trước ảnh hưởng từ cơn bão số 10 (bão Bualoi), VinFast từng thông báo hương trình hỗ trợ khách hàng ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Cụ thể, hãng hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi chủ xe để chi trả mức miễn thường bảo hiểm trong trường hợp phương tiện bị hư hỏng cần làm bảo hiểm.

VinFast cũng có hỗ trợ khách hàng có ôtô bị ảnh hưởng do ngập sau bão. Ảnh: Việt Hà.

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 20/10, áp dụng cho toàn bộ xe xăng và điện của hãng được kéo về xưởng dịch vụ trước ngày 5/10.

Riêng với nhóm ôtô thuần điện, VinFast cho biết sẽ miễn phí kiểm tra khi xe bị ngập nước hoặc di chuyển trong điều kiện ngập úng.

Riêng tại Hà Nội, VinFast cho biết không thu phí chênh lệch cho dịch vụ cứu hộ với xe gặp thủy kích ở khu vực ngập nước. Chính sách này đã kết thúc từ ngày 5/10.