Đã có lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng tham dự thi HSA.

Thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/12 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/. Các em chỉ được lựa chọn một ca thi duy nhất trong các đợt thi.

Lịch đăng kí thi dự kiến từ 9h ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng kí ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày.

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kì thi) từ 9h00 ngày 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026.

Các đợt thi diễn ra từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái. Cụ thể như sau:

Năm nay, lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa hai lượt trong một năm, cách nhau tối thiểu 28 ngày. Thí sinh cần lưu ý lịch thi học kỳ, khảo sát ở trường THPT để tránh trùng với các ca thi HSA.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian làm bài là 195 phút, gồm 3 phần thi. Trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học & Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Thí sinh xem “Đề thi tham khảo” tại cổng thông tin khảo thí https://khaothi.vnu.edu.vn/. Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm một câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh tra cứu kết quả và nhận phiếu báo điểm bản số sau hai tuần dự thi. Phiếu báo điểm bản giấy sẽ được gửi qua đường bưu điện trong vòng ba tuần nếu thí sinh đăng ký.

Năm 2025, điểm trung bình của gần 90.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực sau 6 đợt là 78,8/150, tăng hơn 2 điểm so với năm 2024. Hiện có khoảng 100 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA để xét tuyển đại học.