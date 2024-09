Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học tránh bão

Do diễn biến thời tiết phức tạp, Đà Nẵng quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 18/9 cho đến hết ngày 19/9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4.

Ngày 18/9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học trong chiều 18/9 và ngày 19/9 để tránh bão. Các trường đại học tư thục được chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Với các trường tổ chức bán trú, sở yêu cầu nhà trường liên hệ cha mẹ để thông báo thời gian đón con, đồng thời đảm bảo trẻ được quản lý, chăm sóc ở trường nếu cha mẹ chưa thể đến đón.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 của Sở GD&ĐT và chỉ đạo của lãnh đạo địa phương về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt.

Theo đó, các nhà trường cần thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Trường học cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo liên lạc thường xuyên, thông suốt hai chiều giữa lãnh đạo Sở/Phòng GD&ĐT với thủ trưởng đơn vị, trường học, giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 4h ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông.

Trên đất liền, đêm qua đến sáng sớm ngày 18/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo từ trưa ngày 18/9 đến đêm 19/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Từ đêm 18/9 đến đêm 19/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.