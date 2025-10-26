Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đà Nẵng có trường đại học đào tạo chuyên ngành pickleball

  • Chủ nhật, 26/10/2025 14:48 (GMT+7)
Pickleball là môn thể thao nở rộ, thu hút người chơi trong vài năm trở lại đây. Đà Nẵng vừa có trường đại học đào tạo chuyên ngành pickleball.

Pickleball là môn thể thao gây sốt, đặc biệt với các bạn trẻ. Ảnh: DPF/Tiền Phong.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Dương Mạnh Thắng , Phó hiệu trưởng Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, cho hay năm học 2025-2026, trường mở thêm nhiều chuyên ngành mới, trong đó có chuyên ngành Pickleball.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm 2025 trường được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng).

“Sau khi kiểm định xong, trường rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo và mở thêm một số chuyên ngành mới, bao gồm pickleball. Nhu cầu về pickleball cũng rất cao nên chuyên ngành này sẽ phục vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội”, TS Thắng thông tin.

Về đội ngũ giảng dạy, lãnh đạo nhà trường nhìn nhận, pickleball là môn tổng hợp giữa bóng bàn, cầu lông, quần vợt. Giáo viên của các chuyên ngành này tiếp cận pickleball rất nhanh, họ cũng chủ động học hỏi và đã được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ quốc tế về pickleball. Do đó, trường đảm bảo được đội ngũ giảng dạy chuyên ngành mới này.

TS Dương Mạnh Thắng chia sẻ thêm khu vực miền Trung - Tây Nguyên có duy nhất một Đại học Thể dục thể thao, và đây là khóa đào tạo chuyên ngành pickleball đầu tiên. Hiện có gần 20 sinh viên theo học.

Chương trình đào tạo tập trung vào chiến thuật chơi, phương pháp sư phạm, kỹ thuật thi đấu, tổ chức thi đấu, quản lý sự kiện thể thao, phát triển cộng đồng... nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Vào tháng 3/2025, Đà Nẵng thành lập Liên đoàn Pickleball. Trên cơ sở đề nghị của liên đoàn, ý kiến đề xuất của các đơn vị, trường học về việc triển khai môn pickleball, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học phát động phong trào tập luyện, thi đấu môn pickleball đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên.

https://tienphong.vn/da-nang-co-truong-dai-hoc-dao-tao-chuyen-nganh-pickleball-post1790442.tpo

Thanh Hiền / Tiền Phong

sinh viên học Pickleball Đại học học Pickleball ngành Pickleball

