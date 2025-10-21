'Đặc sản' cuốn hút trong đêm hội chào tân sinh viên

Đêm nhạc hội chào tân sinh viên khóa 45 của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để lại nhiều ấn tượng với các tân binh.

Thầy cô gây bất ngờ cho sinh viên

Tối 20/10, tại hội trường lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm gala Premiere 2025 đã chính thức diễn ra. Đây là hoạt động nằm trong “Premiere 2025: Chivalry Quest" - sự kiện chào tân sinh viên khóa 45 của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Ngay từ những giây phút mở màn, các thầy cô khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã đem đến bất ngờ cho sinh viên với tiết mục The Bond Tree (remake Những ngày trời bao la). Trong đó, các thầy cô hóa thân thành cây linh hồn - nơi hội tụ và tiếp truyền năng lượng của khoa. Hình ảnh Cây linh hồn cũng chính là biểu tượng khép lại cho câu chuyện Chivalry Quest, hồi sinh trái tim năng lượng của khoa.





"Đặc sản" kịch báo chí

Đêm nhạc hội gây chú ý với "đặc sản" kịch báo chí. Lấy bối cảnh đời sống hiện đại của người trẻ, nhưng được lồng ghép trong một không gian giả tưởng, vở kịch Trò chơi trời cho đã dẫn dắt khán giả vào hành trình đầy thử thách và mê hoặc của hai người bạn thân là Tốp và Mít Cận. Bằng tình bạn bền vững, Tốp và Mít Cận đã cùng nhau vượt qua những thử thách, cám dỗ và có thể trở lại thế giới thực, khẳng định cá tính và tiếp tục chặng đường của mình. Vở kịch truyền đi thông điệp mỗi người trẻ đều có nét cá tính của riêng mình, tuy nhiên, ai cũng sẽ trải qua bão giông trên hành trình của mình. Vượt qua những thử thách ấy, họ sẽ tìm được giá trị sống, khẳng định bản thân cũng như gắn kết cùng những người bạn đáng quý. Xen lẫn các hồi kịch là những màn trình diễn múa, hát, nhảy công phu và đẹp mắt. Sự hưởng ứng của toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên, những tràng vỗ tay nhiệt liệt chính là minh chứng cho sự thành công của đêm gala nhạc hội.

Bùng nổ với Chillies, SIXTYUPTOWN

Sự xuất hiện của ban nhạc Chillies và nghệ sĩ SIXTYUPTOWN là điểm nhấn đáng mong đợi của chương trình. Cả khán phòng bùng nổ, hòa mình cùng các bài hát Lên phố, Vùng ký ức... 21h30, đêm gala Premiere 2025 đã khép lại hành trình chào tân sinh viên khóa 45. Các tân sinh viên chính thức đón nhận sứ mệnh mới, viết nên câu chuyện của mình với niềm kiêu hãnh và khát vọng không ngừng vươn lên. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện chào tân, Premiere 2025 đã góp phần khắc họa hình ảnh khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - một tập thể năng động, sáng tạo và liên tục đổi mới.