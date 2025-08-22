Đại học công bố điểm chuẩn từ chiều nay

Từ 12h30 ngày 22/8, sau 10 lần lọc ảo, các đại học sẽ đồng loạt công bố điểm trúng tuyển 2025.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Việt Hà.

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Ngay sau đó, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo 10 lần, thay vì 6 lần như dự kiến. Lý do là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển. Ngoài ra, năm nay, các trường không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết kết quả xét tuyển khu vực phía bắc (65 cơ sở giáo dục đại học) sẽ được công bố vào 16h ngày 22/8. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin lịch công bố điểm chuẩn của học viện sớm nhất 17h ngày 22/8.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào 16h56 ngày 22/8. Đại học Phenikaa sẽ công bố điểm trúng tuyển trước 17h ngày 22/8.

Ở phía nam, Đại học Hùng Vương TP.HCM dự kiến công bố điểm trúng tuyển vào 13h ngày 22/8. Thí sinh có thể xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến ngày 30/8. Trong khi đó, 18h ngày 22/8, Đại học Công thương TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn.

Lịch công bố điểm chuẩn mới của Đại học Công nghiệp TP.HCM là 19h30 ngày 22/8. Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 22/8.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, bộ đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng.

Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Sau đó, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường đã trúng tuyển để hoàn thiện các thủ tục. Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.