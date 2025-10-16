Đại học Quốc tế Hồng Bàng ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp

Hệ sinh thái này đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên được học, được làm, được thử và được sai.

ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên chia sẻ về những lợi ích mà Hệ sinh thái Khởi nghiệp mang lại cho sinh viên.

Sáng 15/10, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ kết nối doanh nghiệp và ra mắt Hệ sinh thái Khởi nghiệp, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, Hội người Hàn Quốc cùng nhiều đối tác giáo dục, khởi nghiệp Việt - Hàn, công ty MC VN Holdings đảm nhiệm vai trò đối tác điều phối hoạt động hợp tác và cố vấn khởi nghiệp cho sinh viên.

Sinh viên hưởng lợi từ hệ sinh thái

Thông tin thêm về Hệ sinh thái Khởi nghiệp, ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho biết hệ sinh thái này được hình thành trên nền tảng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng, tiếp cận thực tiễn và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp ngay từ giảng đường.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác với các công ty Hàn Quốc.

Qua đó, sinh viên HIU sẽ có thêm cơ hội học tập và phát triển kỹ năng, cơ hội thực tập và việc làm trong nước cũng như quốc tế, được tham gia các chương trình khởi nghiệp định kỳ, và được đồng hành từ khâu cố vấn, gọi vốn đến triển khai thực tế.

“Những dự án xuất sắc sẽ được giới thiệu đến nhà đầu tư Hàn Quốc và các vườn ươm quốc tế, đồng thời sinh viên còn có cơ hội nhận các học bổng khởi nghiệp, học bổng kỹ năng số hoặc tham gia chương trình giao lưu cùng sinh viên quốc tế”, đại diện nhà trường thông tin.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ nét từ Hệ sinh thái Khởi nghiệp. Với mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa HIU và các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thêm cơ hội thực tập, làm việc và tham gia các dự án khởi nghiệp cùng doanh nghiệp Hàn.

Các chương trình giao lưu văn hóa, hội thảo chuyên đề và dự án hợp tác cũng tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết sâu hơn về môi trường làm việc quốc tế.

“Sự hiện diện của các đối tác Hàn Quốc tại sự kiện lần này cũng là minh chứng cho định hướng gắn kết giữa đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và môi trường làm việc thực tế mà HIU đang theo đuổi”, ThS. NCS Trần Thúy Trâm Quyên nhấn mạnh.

Sinh viên được sai trong môi trường an toàn

Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhấn mạnh lễ ra mắt lần này là khởi đầu cho một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, nơi sinh viên HIU được học, được làm, được thử và được sai trong môi trường an toàn nhưng đầy thách thức.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc phát biểu tại lễ ký kết.

Trong khuôn khổ chương trình, HIU đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với các tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội khởi nghiệp Việt - Hàn, đồng thời vinh danh 4 mentor quốc tế đến từ Hàn Quốc, những người sẽ trực tiếp cố vấn, hướng dẫn sinh viên trong quá trình phát triển dự án.

Đại diện đội NATANU, Quán quân cuộc thi HIU Startup 2025, chia sẻ hệ sinh thái khởi nghiệp HIU giúp nhóm đã học cách đưa ý tưởng vào thử nghiệm, làm việc nhóm hiệu quả và tự tin hơn khi tiếp cận thị trường

Hệ sinh thái Khởi nghiệp HIU thể hiện nỗ lực gắn đào tạo với doanh nghiệp tại môi trường đại học, giúp sinh viên có kênh tiếp cận cố vấn, thị trường và nhà đầu tư ngay trong quá trình học.

Mô hình này cũng phản ánh xu hướng đổi mới trong giáo dục đại học Việt Nam, nơi sinh viên được trang bị năng lực hành động, tư duy sáng tạo và cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.