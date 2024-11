Đâm dao chết người ở Manhattan

Một nghi phạm đã bị bắt vào sáng 18/11 liên quan đến vụ đâm dao kéo dài trong nhiều giờ khiến 2 người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: New York Times.

Cảnh sát cho biết vào lúc gần 8h30 sáng 18/11, một người đàn ông tiếp cận một công nhân xây dựng trên phố West 19th ở Manhattan và bất ngờ đâm dao vào bụng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nạn nhân đã tử vong.

Đến 11h sáng cùng ngày, kẻ tấn công đã đâm chết một người đàn ông đang câu cá bên bờ sông East, và một phụ nữ 36 tuổi cũng bị người này đâm nhiều nhát gần trụ sở Liên Hợp Quốc.

Vụ tấn công kết thúc khi một tài xế taxi chứng kiến ​​vụ đâm dao thứ ba đã đi theo kẻ tấn công khỏi hiện trường vụ án và sau đó báo cho cảnh sát bắt giữ kẻ thủ ác.

Cảnh sát cho biết, quần áo của người đàn ông dính đầy máu và anh ta có hai con dao cũng dính máu.

Tính đến tối 18/11, cảnh sát vẫn chưa chính thức buộc tội kẻ tấn công. Người này được xác định là nghi phạm duy nhất trong các vụ tấn công. Danh tính người này cũng chưa được công bố, chỉ biết ông ta 51 tuổi và có vẻ như là người vô gia cư.

Mặc dù tội phạm nghiêm trọng nhìn chung đã giảm ở thành phố New York trong năm nay so với năm ngoái và năm trước đó, các cuộc tấn công chết người ngẫu nhiên vào ban ngày có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của công chúng về mức độ an toàn của thành phố, theo New York Times.

Phát biểu tại một cuộc họp báo có sự tham gia của các lãnh đạo cảnh sát, Thị trưởng New York Eric Adams cho biết giới chức trách vẫn đang xem xét hồ sơ phạm tội của nghi phạm nhưng có "những câu hỏi nghiêm trọng về lý do tại sao người này lại ở trên phố".

Thị trưởng cũng cho biết người đàn ông này có "vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần".

"Hôm nay, ba người New York vô tội trở thành nạn nhân của một vụ tấn công khủng khiếp, khủng khiếp", ông Adams nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng các vụ tấn công bằng dao là "một ví dụ rõ ràng về hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống sức khỏe tâm thần tiếp tục khiến người dân New York gánh chịu mất mát".

Theo giới chức trách, người đàn ông nói trreen đã bị bắt ít nhất 8 lần trước đó, gần đây nhất là lần bị bắt giữ do tội trộm cắp ở Manhattan vào tháng 10.