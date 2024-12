'Đám giỗ bên cồn', săn Baby Three và loạt trào lưu gây sốt năm 2024

2. Săn Baby Three: Sau Labubu, Baby Three là món đồ chơi sưu tầm tiếp theo gây sốt tại Việt Nam từ tháng 10. Theo báo cáo về sản phẩm Baby Three được nền tảng phân tích dữ liệu mua sắm trực tuyến Metric thực hiện trong giai đoạn từ ngày 15/10 đến ngày 15/11, người tiêu dùng chi hơn 8,8 tỷ đồng cho sản phẩm này trên 2 sàn TMĐT Shopee và TikTok Shop. Ảnh: @dinstory_/Instagram.