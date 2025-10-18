Dân công sở Mỹ 'nổi loạn'

20 năm trước áo crop-top, quần ống rộng, bị xem là “thiếu nghiêm túc”, thì nay Gen Z không ngần ngại mang thời trang táo bạo này đến công ty, khiến nhiều "đàn anh" ngưỡng mộ.

20 năm sau thời kỳ đĩa CD, MTV và Britney Spears khuấy đảo, hình ảnh nhân viên văn phòng trẻ ngày nay khiến nhiều người ngỡ ngàng vì như thể “bước ra từ năm 2000”. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trên TikTok, hashtag #Y2Kofficeinspo (gợi ý phong cách công sở Y2K) tràn ngập những video hướng dẫn “mặc như Backstreet Boys” hay “Destiny’s forgotten Child”. Nhiều người sẵn sàng chi hơn 250 USD để săn những món đồ vintage “chính hiệu” của 2 thập niên trước.

Nhưng khác với thế hệ 8X, 9X từng chỉ mặc phong cách Y2K ngoài giờ làm, Gen Z mang tinh thần đó thẳng vào môi trường chuyên nghiệp, theo Wall Street Journal.

Những nhân sự trẻ xuất hiện trong các buổi họp với quần túi hộp thùng thình, crop-top mang phong cách Britney Spears hay giày thể thao cũ kỹ từng bị xem là “thiếu nghiêm túc”. Sự pha trộn giữa cá tính và công sở này thể hiện tinh thần “làm việc mà vẫn là chính mình”.

Ebony Boyd (34 tuổi), trợ lý giám đốc dịch vụ sinh viên tại Đại học Wake Forest (Mỹ), thừa nhận cảm thấy vừa bất ngờ vừa ghen tị.

Áo phông Abercrombie & Fitch dáng hộp, quần ống rộng, tai nghe có dây và bình nước Nalgene bằng nhựa đang trở lại. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

“Chúng tôi từng nghĩ phải nghiêm túc, phải chỉnh tề mới được tôn trọng. Còn họ thì dám mặc crop-top đến công ty và vẫn tự tin thể hiện năng lực. Có lẽ chúng tôi quá nghiêm khắc với chính mình”, cô nói.

Boyd kể một sinh viên cao học từng hỏi ý kiến cô về việc nhuộm tóc hồng để đi hội chợ việc làm. Dù Boyd khuyên nên “vào công ty rồi hãy nổi loạn sau”, cô vẫn ngưỡng mộ sự táo bạo ấy, cách Gen Z sẵn sàng thử thách chuẩn mực tuyển dụng để tìm môi trường phù hợp với bản thân.

Không chỉ là thời trang, Y2K đang trở lại như biểu tượng của “thời bình yên trước công nghệ”. Theo Karlton Miko Tyack (36 tuổi), nhân viên tại một nhà đấu giá ở New York (Mỹ), đồng thời là cây viết tự do về thời trang nam, thế hệ trẻ chọn phong cách đầu những năm 2000 vì phản chiếu cảm xúc hiện tại.

“Khi ấy, mọi người vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ công nghệ sẽ thay đổi cách ta kết nối. 20 năm sau, cảm giác đó vẫn còn, chỉ khác là giờ ta lo chatbot thay người thật”, anh nói.

Nhà tạo mẫu cá nhân Ekaterina Kravchenko (37 tuổi) cho biết giới trẻ New York đặc biệt yêu thích túi Fendi Baguette, món phụ kiện biểu tượng trong Sex and the City của Sarah Jessica Parker.

“Những chiếc túi nylon ấy không phải hàng xa xỉ, nhưng gợi nhớ thời điểm thế giới còn chậm rãi hơn, chưa bị cuốn vào mạng xã hội hay công nghệ”, cô nói.

Trào lưu chia sẻ cách phối đồ phong cách Y2K tràn ngập TikTok. Ảnh minh họa: @yasminearabella/TikTok.

Tương tự, việc dùng lại bình nước Nalgene hay tai nghe có dây không chỉ vì hoài cổ, mà còn là phản ứng với sự mệt mỏi công nghệ. Giữa thời đại của AirPods dễ rơi, pin yếu và kết nối chập chờn, một sợi dây nhỏ bỗng đại diện cho sự bình yên.

Với Gen Z, mặc đồ Y2K không phải trò hóa trang mà là cách thể hiện cá tính. Họ vừa gợi nhớ, vừa trêu đùa thế hệ đi trước, những người từng quá khắt khe trong chuyện ăn mặc. Phong cách Y2K giờ xuất hiện cả ở văn phòng lẫn giảng đường, khiến ranh giới giữa “ăn mặc vui” và “ăn mặc đi làm” gần như biến mất.

Với những người từng diện áo Aéropostale hay quần Levi’s 501 trong quá khứ, nhìn thấy phiên bản trẻ trung hơn của chính mình trong văn phòng hôm nay là cảm giác lạ lùng, vừa buồn cười, vừa được an ủi.