Đàn ông cao dưới 1m80 ế trên app hẹn hò

Từ khi bộ lọc chiều cao xuất hiện, những chàng trai cao 1,8 m, kém chuẩn 1,83 m chỉ một chút, trở thành nhóm chịu thiệt thòi rõ rệt trên ứng dụng hẹn hò.

Chiều cao trở thành “chuẩn ngầm” trên ứng dụng hẹn hò. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trong lần hẹn hò qua ứng dụng, kỹ sư phần mềm sống Nathanael Fletcher (29 tuổi, thành phố Missouri, Mỹ) bất ngờ bị hỏi thẳng: “Anh có thật sự cao 5’11 (khoảng 1,8 m) không?”. Dù đã trung thực ghi chiều cao trên hồ sơ, Fletcher vẫn phải lấy thước dây để chứng minh khi bị đối phương nghi ngờ, theo GQ.

Câu chuyện của Fletcher không phải cá biệt. Việc xác minh chiều cao của đối phương đang trở thành một nỗi ám ảnh trên các ứng dụng hẹn hò, đặc biệt khi nhiều phụ nữ đặt tiêu chí tìm bạn đời phải cao trên 6’ (khoảng 1,83 m).

Theo một cựu quản lý sản phẩm của Bumble chia sẻ với The Wall Street Journal năm 2022, phần lớn phụ nữ trên nền tảng này đặt chiều cao tối thiểu 1,83 m cho các ứng viên nam.

“Chiều cao trở thành một thước đo giá trị trong hẹn hò”, Lana Li (Mỹ), cây viết chuyên phân tích dữ liệu hẹn hò nhận xét.

“Hẹn hò gắn liền với cái tôi và cảm giác về vị thế xã hội. Con người thường định giá bản thân qua việc thu hút được đối tượng ‘cao cấp’ đến đâu”, cô nói. Điều này khiến những người đàn ông cao dưới1,83 m, đặc biệt là những người cao 1,8 m như Fletcher, cảm thấy bị lép vế.

Áp lực khi dùng ứng dụng hẹn hò

Sự xuất hiện của các bộ lọc chiều cao trên ứng dụng hẹn hò càng làm tình hình thêm phức tạp. Hinge ra mắt tính năng này từ năm 2017, trong khi Tinder bắt đầu thử nghiệm bộ lọc chiều cao cho gói thành viên Platinum (giá 39,99 USD /tháng) vào mùa hè vừa qua. Những bộ lọc này vô tình loại bỏ những người dưới 1,83 m khỏi danh sách đối tượng tiềm năng, khiến những người cao 1,8 m cảm thấy bất công.

“Tôi cao hơn 1,83 m một chút và từng ghi 1,8 m trên hồ sơ. Khi đổi thành 1,83 m, số lượt 'match' (ghép đôi) tăng đáng kể", một người dùng Reddit chia sẻ.

Với nhiều chàng trai, con số 1,8 m trở thành “vùng kém may mắn”, vừa không đủ cao để nổi bật, vừa dễ bị nghi ngờ là khai gian.

Xu hướng “tình yêu tùy chỉnh như đặt đồ ăn nhanh” đang bóp méo kỳ vọng của người dùng. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Jesse Nelson (38 tuổi, Florida, Mỹ) gọi đây là “tình thế tiến thoái lưỡng nan”. Nếu người khác đều “nâng” thêm 1 inch (khoảng 2,54 cm), việc khai thật 5’11 có thể bị xem như tự làm giảm giá trị bản thân.

Không chỉ chiều cao, văn hóa “chỉnh sửa thông tin” đã trở thành mặc định.

“Nói dối thêm 1 inch gần như không gây hậu quả gì. Hệ thống khuyến khích việc này, và hậu quả của nó không quá nghiêm trọng”, Steve Dean (Mỹ), chuyên gia tư vấn hẹn hò trực tuyến, nhận định.

Một phụ nữ độc thân ở độ tuổi 30 chia sẻ rằng cô chọn mức 1,8 m trên Hinge không phải vì thích đàn ông cao như vậy, mà vì tin rằng “khoảng 1,77 m hoặc 1,78 m cũng sẽ lọt vào”.

Ian McCann, sinh viên 22 tuổi ở Arizona (Mỹ), cũng cảm nhận được sự khắt khe của các tiêu chí chiều cao.

“Gần đây, tôi thấy ngày càng nhiều người đặt yêu cầu đối tác phải cao trên 1,83 m, thậm chí là 1,93 m", chàng trai cao 1,8 m nói.

“Nếu tôi liên tục gặp những hồ sơ có yêu cầu chiều cao, tôi phải vuốt rất nhiều mà không được khớp đôi nào trong cả tuần", anh than thở.

Sự tự tin của đàn ông bị tổn thương

Điều trớ trêu, ở nhiều quốc gia dùng hệ đo mét, chuẩn ưa thích lại là 1,8 m (gần 5’10), thấp hơn “chuẩn Mỹ”.

“Điều đó chứng minh con số 6' chỉ là một chuẩn mang tính thiếu khách quan”, Jesse Nelson nhận định.

Dẫu vậy, không phải tất cả đều bi quan. Nelson hiện hạnh phúc trong mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm, nhờ nghiêm túc đầu tư vào hồ sơ, bao gồm chụp ảnh chuyên nghiệp để xây dựng hình ảnh chỉn chu.

Trong khi đó, Fletcher, sau khi chia tay với vị hôn thê quen qua ứng dụng, quyết định không quay lại các nền tảng hẹn hò. Anh cho rằng các bộ lọc chiều cao chỉ làm trầm trọng thêm một hệ thống vốn đã dễ làm tổn thương sự tự tin của đàn ông.

Ian McCann hiện tại tạm ngưng dùng ứng dụng, muốn tập trung vào những điều khác thay vì ám ảnh với yêu cầu chiều cao. Theo anh, chính “tâm lý đặt hàng như trên app McDonald’s” khiến người dùng dễ nuôi ảo tưởng về sự hoàn hảo.

“Bạn có thể chọn Big Mac với thêm sốt hay bớt rau, và giờ người ta cũng nghĩ tình yêu nên được ‘tùy chỉnh’ như thế. Nhưng rõ ràng đời thực không vận hành theo cách ấy”, anh nói.