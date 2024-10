Đảo Phú Quốc đẹp thứ 2 châu Á

Phú Quốc được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn đẹp thứ 2 châu Á 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đảo ngọc có tên trong bảng xếp hạng này.

Bãi Kem là một trong những điểm du lịch thu hút được nhiều khách nước tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Ngày 1/10, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Travel công bố bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất thế giới năm 2024 ( The best islands in the world 2024). Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top trong bảng xếp hạng này.

Cụ thể, tại hạng mục Khu vực Châu Á, Phú Quốc giành vị trí top 2 với số điểm 95,36, tăng hơn 6,47 so với năm 2023 (88,89 điểm). Điểm số này được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng dịch vụ, cảnh đẹp, sự hiếu khách và ẩm thực bởi các độc giả toàn cầu.

Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc là một trong những điểm đến được nhiều khách du lịch quan tâm nhất. Ảnh: Sun Group

Điểm số này giúp Phú Quốc vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký như Koh Samui, Phuket (Thái Lan) hạng 3, Langkawi và Penang (Malaysia) hạng 4, chỉ đứng sau Bali (Indonesia) với số điểm suýt soát 95,71. So với năm ngoái, đảo Phú Quốc vượt lên 6 bậc, từ vị trí hạng 8 năm 2023.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển cát trắng trải dài, nước biển trong xanh cùng hệ sinh thái đa dạng phong phong phú với nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ như Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Khem, Bãi Ông Lang.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên, đảo ngọc còn sử hữu nhiều hoạt động vui chơi thú vị với hàng loạt các khu nghỉ dưỡng hàng hàng đầu như Salinda Resort Phu Quoc Island, Premier Village Phu Quoc by Hilton và New World Phu Quoc Resort.

Trong đó, khu nghỉ dưỡng Salinda Resort Phu Quoc Island đứng ở vị trí 14 với hạng mục khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới 2024 (The best resorts in the World 2024) tại châu Á.

Salinda Resort Phu Quoc Island đứng ở vị trí 14 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới 2024. Ảnh: Salinda Resort Phu Quoc Island

Bên cạnh nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn là nơi duy nhất tại Việt Nam miễn visa cho toàn bộ du khách với thời gian lưu trú tới 30 ngày.

Trong 9 tháng đầu năm, Phú Quốc đón hơn 720.000 lượt du khách quốc tế, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch cả năm hơn 8,6%. Dự kiến trong mùa du lịch cuối năm, hòn đảo sẽ tiếp nhận khoảng 100 chuyến bay quốc tế mỗi tuần, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.