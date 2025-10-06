Dấu hiệu ban đêm cảnh báo phổi đang suy kiệt

Ho dai dẳng, sốt nhẹ, khó thở, đổ mồ hôi đêm, ngủ không yên giấc là một số dấu hiệu vào ban đêm cảnh báo các bệnh lý ở phổi, cần đi khám sớm.

Mất ngủ, ngủ không yên giấc là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo phổi có vấn đề. Ảnh: Freepik.

Bệnh phổi là một trong những bệnh phổ biến trên toàn thế giới. Bệnh nếu không chữa trị kịp thời, dễ dẫn tới các vấn đề mạn tính ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thậm chí là ung thư.

Dưới đây là một số dấu hiệu bất thường vào ban đêm có thể là tín hiệu cho thấy phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng:

Ho nhiều về đêm hoặc sáng sớm

Theo tạp chí Health, đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Ho kéo dài trên 8 tuần, thường dữ dội trước khi ngủ hoặc khi gần sáng, xuất hiện nhiều lần trong đêm, lẫn đờm hoặc có thể kèm máu.

Về đêm, cơ thể tiết ít hormone epinephrine có chức năng làm giãn đường thở. Bệnh phổi, viêm đường hô hấp, dây thần kinh phế vị kích thích niêm mạc đường hô hấp, làm tăng tiết nhiều chất nhầy, tích tụ trong cổ họng. Vào ban đêm, nhiệt độ hạ xuống, hệ hô hấp hoạt động mạnh để đào thải đờm và các tác nhân gây bệnh, cũng kích thích phản xạ gây ho liên tục.

Sốt nhẹ về chiều hoặc khi ngủ

Sốt nhẹ về chiều hoặc ban đêm kèm ớn lạnh có thể là dấu hiệu sớm của lao phổi. Ở giai đoạn này, nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ do phản ứng viêm và sự thay đổi theo nhịp sinh học, khiến cơn sốt thường xuất hiện vào cuối ngày hoặc khi ngủ. Người mắc lao phổi thường sốt nhẹ kéo dài (khoảng 37,3–38°C), kèm ho đờm dai dẳng trên hai tuần, đôi khi ho ra máu, mệt mỏi và sụt cân.

Khó thở

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, đây là triệu chứng liên quan đến vấn đề sức khỏe phổi nghiêm trọng như thuyên tắc phổi, nhiễm trùng, phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư... Người bệnh thở nông, cảm giác hụt hơi đến thở dốc, ngắt quãng trong lúc ngủ, nhất là khi nằm ngửa. Điều này xảy ra do phổi không hoạt động bình thường, khả năng trao đổi khí yếu đi, gây thiếu oxy trong khi ngủ.

Người mắc bệnh phổi thường bị ho dai dẳng, đặc biệt vào ban đêm, có thể kèm theo đờm, có máu. Ảnh: Shutterstock.

Ngáy, ngưng thở khi ngủ

Thở khò khè, thở rít có thể gặp trong trường hợp suy giảm chức năng phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen, khí phế thũng, viêm phế quản, viêm phổi... Đôi khi do tác động của trọng lực, lực ép cơ thể ở tư thế nằm, các cơ vùng hầu họng giãn ra, đường thở xẹp xuống, hẹp hơn bình thường dẫn đến thở khò khè, ngáy và ngưng thở khi ngủ.

Đau tức ngực

Tình trạng này xảy ra ở bệnh nhân tim mạch, phổi, cơ xương khớp hay thần kinh. Tuy nhiên, nếu diễn ra thường xuyên khi nằm và chỉ giảm đi khi ngồi dậy hoặc thay đổi tư thế, điều đó có thể liên quan đến vấn đề về phổi như viêm màng phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Những cơn đau thường đi kèm với khó thở, ho hoặc sốt.

Ngủ không yên giấc

Theo India Times, khó ngủ, giấc ngủ không yên, cảm giác hốt hoảng khi tỉnh giấc có thể xảy ra nếu người bệnh thường xuyên khó thở trong khi ngủ. Những vấn đề này phản ánh tình trạng thiếu oxy trong cơ thể. Cảm giác khó thở cũng khiến người bệnh phải thay đổi tư thế ngủ nhiều lần trong đêm, làm gián đoạn giấc ngủ.

Trong khoảng thời gian 3-5h sáng, phổi tăng cường hoạt động, người bệnh phổi thường xuyên bị đánh thức ở thời điểm này. Điều này khiến bệnh nhân dễ mệt mỏi, kiệt sức, thường xuyên buồn ngủ, mất tập trung vào ban ngày, da nhợt nhạt, giảm cân nhanh chóng.

Bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm

Triệu chứng này xuất hiện khi phổi có các tổn thương ác tính như ung thư. Những thay đổi đáng kể về mức độ hormone khi cơ thể đang cố gắng chống lại ung thư dễ dẫn đến đổ mồ hôi quá nhiều.

Đôi khi đây cũng là biểu hiện của bệnh lao phổi. Các độc tố của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis và chất chuyển hóa của nó gây rối loạn chức năng thần kinh tự chủ. Vùng dưới đồi thiết lập nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường trong một thời gian. Sau đó, nhiệt độ lại trở về bình thường, nhiệt lượng dư thừa sẽ mất đi thông qua đổ mồ hôi.