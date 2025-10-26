Dấu hiệu nhận biết sớm mắc viêm gan B

Viêm gan B là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus HBV gây ra. Bệnh có thể dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Viêm gan B có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Ảnh: Healthtips.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan lây lan qua máu và dịch cơ thể. Bệnh thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào ở người lớn và thường tự khỏi sau vài tháng mà không cần điều trị. Ở trẻ em, bệnh thường kéo dài nhiều năm và có nguy cơ gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Triệu chứng ban đầu

Theo WebMD, hầu hết người bệnh không có triệu chứng khi mới bị nhiễm virus viêm gan B (HBV). Một số người mới bị nhiễm hoặc đã sống chung với bệnh viêm gan B trong thời gian dài có thể có các triệu chứng nhẹ giống như cúm, trong khi một số người khác không hề bị ốm.

Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng 90 ngày sau khi bạn tiếp xúc với HBV, hoặc có thể mất đến 6 tháng. Nếu xuất hiện triệu chứng, chúng có thể bao gồm:

Sốt

Mệt mỏi kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng

Chán ăn

Buồn nôn và nôn mửa

Khó chịu hoặc đau ở gan (dưới lồng ngực phải)

Nước tiểu sẫm màu, phân có màu nhạt

Đau khớp

Vàng da (mắt và da chuyển sang màu vàng).

Thông thường, các triệu chứng này sẽ biến mất sau vài tuần, nhưng ngay cả khi người bệnh cảm thấy khỏe hơn nhiều, họ vẫn có thể bị lây nhiễm.

Hầu hết người lớn tiếp xúc với virus viêm gan B đều hồi phục hoàn toàn và không còn virus nữa. Một số người bị bệnh nặng ngay sau khi tiếp xúc với virus và cần phải nhập viện; một số thậm chí có thể không qua khỏi.

Hai loại viêm gan B

Viêm gan B cấp tính: Đây là bệnh ngắn hạn, thường xảy ra trong vòng 6 tháng đầu sau khi tiếp xúc với HBV. Nhiều người bị viêm gan B cấp tính không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, một số người có triệu chứng nghiêm trọng và cần phải nhập viện. Một số người tiếp xúc với HBV trước tuổi trưởng thành có thể tự khỏi mà không cần điều trị.

Viêm gan B mạn tính: Đây là tình trạng nhiễm HBV suốt đời. Người bị viêm gan B mạn tính thường có một đợt cấp tính không thể ngăn ngừa. Người nhiễm HBV càng trẻ càng có nguy cơ cao nhiễm bệnh mạn tính. Khoảng 90% trẻ sơ sinh bị nhiễm sẽ bị nhiễm trùng suốt đời, nhưng nguy cơ này giảm dần khi trẻ lớn lên.

Virus viêm gan B có mặt trong dịch cơ thể. Ảnh: MedlinePlus.

Biến chứng của bệnh viêm gan B

Trong một số trường hợp hiếm gặp, viêm gan B cấp tính có thể khiến gan suy yếu đột ngột. Suy gan đột ngột là trường hợp khẩn cấp. Hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

Vàng da và mắt (vàng da)

Đau bụng dữ dội và thường xuyên, đặc biệt là ở phần trên bên phải

Cảm thấy bối rối

Tâm trạng và tính cách thay đổi thất thường

Không kiểm soát được hành vi hoặc xung động

Có vấn đề về ghi nhớ và tập trung

Khó khăn trong việc giữ tỉnh táo và nhận thức

Viêm gan B mạn tính có thể dẫn đến:

Xơ gan: Đây là tình trạng mô sẹo thay thế mô gan khỏe mạnh, khiến gan khó thực hiện chức năng và cuối cùng dẫn đến suy gan.

Ung thư gan: Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan là viêm gan B mạn tính.

Suy gan: Đây là tình trạng gan không còn khả năng thực hiện chức năng. Tình trạng này có thể xảy ra trong các trường hợp viêm gan B mạn tính nặng.

Viêm gan D: Đây là bệnh nhiễm trùng khác chỉ xảy ra ở những người bị viêm gan B mạn tính. Bệnh này khiến gan phải chịu áp lực nặng nề hơn và có thể gây suy gan cấp tính.

Viêm gan B tái phát.