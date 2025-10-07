Dấu hiệu nhận biết trẻ bị thiếu chất

Thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể khiến trẻ gặp phải các vấn đề như hay ốm vặt, thường xuyên chảy máu cam, mệt mỏi, thiếu tập trung, chậm phát triển.

Hay bị chảy máu cam ở trẻ em có thể liên quan đến tình trạng thiếu vitamin C, dẫn đến suy yếu mạch máu. Ảnh: Shutterstock.

Giữa lịch trình bận rộn, sự gia tăng của thực phẩm chế biến sẵn và thói quen ăn uống đôi khi kén chọn của trẻ em, việc bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu rất dễ bị cha mẹ bỏ qua. Tuy nhiên, các vi chất dinh dưỡng lại rất quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tổng thể của trẻ.

Chia sẻ với Money Control, tiến sĩ Richa Patel, bác sĩ nhi khoa cao cấp tại Bệnh viện Nhi Rainbow (Ấn Độ), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi trẻ em để phát hiện các dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng.

Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng cho thấy trẻ có thể đang thiếu các vi chất dinh dưỡng thiết yếu.

- Hay ốm vặt:

Trẻ em thường xuyên bị cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác có thể bị suy yếu hệ miễn dịch do thiếu hụt vitamin A, C, D và kẽm. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, và sự thiếu hụt này khiến trẻ dễ mắc bệnh thường xuyên hơn.

- Chậm phát triển và tăng trưởng:

Sự chậm phát triển hoặc không đạt được các mốc phát triển có thể đáng lo ngại. Thiếu sắt, iốt và vitamin D có thể làm chậm sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là điều cần thiết để theo dõi sự phát triển và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.

- Mệt mỏi mạn tính và suy nhược:

Nếu con có vẻ quá mệt mỏi, ngay cả sau một đêm ngủ ngon, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu sắt, vitamin B12 hoặc folate. Những dưỡng chất này rất cần thiết cho quá trình sản xuất máu khỏe mạnh, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào, đảm bảo năng lượng và sức sống.

- Khó tập trung:

Khó tập trung hoặc ghi nhớ bài vở ở trường có thể liên quan đến tình trạng thiếu sắt, iốt hoặc axit béo Omega-3. Những vi chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ và chức năng nhận thức, ảnh hưởng đến khả năng học tập và trí nhớ của trẻ.

- Các vấn đề về răng miệng:

Sâu răng thường xuyên, bệnh nướu răng hoặc răng mọc chậm có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt canxi, vitamin D hoặc phốt pho. Những dưỡng chất này rất cần thiết cho việc duy trì răng và xương chắc khỏe, và việc thiếu hụt chúng có thể dẫn đến các vấn đề về răng miệng.

- Vấn đề về hành vi:

Trẻ em dễ cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng hoặc khó kiểm soát cảm xúc có thể bị thiếu sắt, kẽm và vitamin B. Dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng cho chức năng dẫn truyền thần kinh cân bằng, giúp ổn định tâm trạng và hành vi.

- Đau xương và yếu cơ:

Các triệu chứng đau xương hoặc yếu cơ, đặc biệt là ở trẻ em đang lớn, báo hiệu sự thiếu hụt vitamin D và canxi. Những dưỡng chất này rất quan trọng cho sức khỏe xương, và nếu thiếu chúng, trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh như viêm khớp.

- Da nhợt nhạt hoặc vàng vọt:

Da nhợt nhạt có thể là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng thiếu sắt hoặc vitamin B12. Những dưỡng chất này rất cần thiết cho việc sản sinh hồng cầu khỏe mạnh, và việc thiếu hụt chúng thường dẫn đến thiếu máu, biểu hiện bằng da nhợt nhạt, mệt mỏi và suy nhược.

- Chán ăn, sụt cân:

Chán ăn đột ngột hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, bao gồm kẽm và vitamin B12. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho việc điều chỉnh cảm giác thèm ăn và chức năng trao đổi chất, và sự thiếu hụt chúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

- Hay bị chảy máu cam:

Chảy máu cam tái phát ở trẻ em có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt vitamin C, dẫn đến suy yếu mạch máu. Vitamin C rất quan trọng cho việc sản xuất collagen, giúp củng cố thành mạch máu và giảm nguy cơ chảy máu cam.