Dậy từ 3h đến Lăng Bác chụp ảnh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trà My (sinh năm 2001, áo dài trắng) cho biết dậy từ 3h30 để chuẩn bị áo dài, trang điểm rồi bắt đầu hành trình hơn 20 km từ huyện Thanh Trì đến Lăng Bác. "Đến nơi, tôi thấy cổng vào Lăng đã đông kín người xếp hàng. Tôi khá bất ngờ vì cứ nghĩ đi sớm sẽ vắng", My nói. Chứng kiến khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo từng nốt nhạc của Quốc ca, My tâm sự cảm thấy niềm tự hào và tinh thần yêu nước dâng trào rõ rệt.