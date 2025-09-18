Đến lượt ngành khách sạn Thái Lan 'kêu cứu'

Hiệp hội Khách sạn Thái Lan đề xuất nhiều giải pháp để giảm gánh nặng cho các chủ khách sạn trước mùa cao điểm du lịch.

Du khách chụp ảnh chùa Wat Arun, Bangkok, Thái Lan từ trên thuyền qua sông Chao Phraya. Ảnh: Maksim Romashkin/Pexels.

Mùa du lịch cao điểm sắp tới tại Thái Lan được dự báo khởi sắc, nhưng vẫn khó bù đắp mức sụt giảm 7% lượng khách quốc tế từ đầu năm, theo nhận định của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) trên tờ Bangkok Post.

Theo ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, nhiều khách sạn không có lãi trong mùa thấp điểm. Tuy nhiên, họ không thể tạm đóng cửa vì vẫn phải duy trì doanh thu ổn định để trang trải các chi phí cố định, trong đó có thuế đất và nhà.

"Mục tiêu thực tế về lượng khách quốc tế năm nay là 33 triệu lượt, giảm so với 35,5 triệu lượt của năm ngoái", ông Thienprasit nói.

Hiệp hội Thương mại Thái Lan kêu gọi chính phủ mới giảm một nửa mức thuế đất từ năm 2026 để giảm áp lực kinh tế lên doanh nghiệp. Ông Thienprasit cho biết THA đồng tình với đề xuất này như một biện pháp ngắn hạn.

Tuy nhiên, hiệp hội mong muốn chính phủ hoặc nội các mới sau cuộc bầu cử năm tới xem xét sửa đổi, điều chỉnh luật thuế đất được ban hành năm 2019.

"Với bất kỳ luật nào, việc sửa đổi sau một thời gian là điều bình thường. Luật thuế đất hiện nay lại tỏ ra cứng nhắc trước những thay đổi của thực tế, trong khi hệ thống Thuế Hộ gia đình và Đất trước đây linh hoạt hơn nhiều", ông Thienprasit giải thích.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: @toeyjarinpornfc.

Dù lượng khách quốc tế tới Thái Lan giảm, tốc độ đầu tư vào khách sạn hạng sang vẫn không chậm lại. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch vẫn thấp hơn so với các quốc gia có du lịch phát triển mạnh.

Theo công ty tư vấn bất động sản JLL, giao dịch đầu tư khách sạn tại Thái Lan đạt 301 triệu USD (9,5 tỷ baht) trong nửa đầu năm và dự kiến cán mốc 20 tỷ baht vào cuối năm, chủ yếu nhờ các nhà đầu tư nội địa.

Trong khi đó, Nhật Bản dẫn đầu với 744 triệu USD (23,5 tỷ baht), tiếp theo là Australia (17,3 tỷ baht) và Hàn Quốc (15,9 tỷ baht). Ông Thienprasit đánh giá các giao dịch phản ánh tình hình du lịch của từng quốc gia.

"Tại Thái Lan, một số chủ khách sạn muốn bán tài sản nhưng không thể hoàn tất giao dịch vì mức giá chào mua quá thấp so với kỳ vọng", ông cho biết.

Nhiều tổ chức nghiên cứu đưa ra dự báo bi quan về ngành khách sạn Thái Lan. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo ngành khách sạn Thái Lan lần đầu ghi nhận mức suy giảm trong 5 năm, với doanh thu 2025 có thể giảm gần 5%.

Báo cáo cho biết nguyên nhân khiến ngành khách sạn Thái Lan lao đao đến từ nhiều yếu tố. Lượng khách quốc giảm, kéo theo thời gian lưu trú trung bình rút ngắn.

Khách sạn Mandarin Oriental ở Bangkok được xếp hạng tốt nhất thế giới năm 2025, do Telegraph công bố hồi đầu tháng 9. Ảnh: Mandarin Oriental Bangkok.

Công suất và giá phòng cũng trì trệ. Trong 7 tháng đầu năm, công suất phòng trung bình toàn quốc đạt hơn 71%, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy cả năm được dự báo giảm 2%, xuống còn khoảng 70%. Giá phòng trung bình cũng có thể giảm 4% trong năm, sau khi đã giảm 5% trong 7 tháng đầu.

Do ít sự kiện quốc tế và ca nhạc hơn, doanh thu từ hội nghị, hội thảo bị thu hẹp. Trong nửa đầu năm, số lượng hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế giảm 13% so với cùng kỳ.

Các khách sạn đối mặt chi phí vận hành leo thang, đặc biệt là tiền lương lao động. Do nhu cầu du lịch trầm lắng và cạnh tranh gay gắt, các khách sạn không thể nâng giá phòng tương ứng để bù đắp, buộc phải tự gánh phần lớn chi phí phát sinh.