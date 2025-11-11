ĐH Bách khoa TP.HCM chỉ ra 5 ngành học ưu tiên

Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đến năng lượng tái tạo và lượng tử là những lĩnh vực then chốt giúp Việt Nam bắt nhịp làn sóng công nghệ toàn cầu.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng chia sẻ về những ngành học hứa hẹn đột phá.

Phát biểu tại tọa đàm “Giáo dục Đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW” do ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức ngày 31/10, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết nhà trường sẽ tập trung nguồn lực phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn có tiềm năng tạo đột phá, hướng tới mục tiêu đưa ĐH Bách khoa trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á.

5 ngành mũi nhọn

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, căn cứ theo Quyết định 130/QĐ-TTg (2021) về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, cùng năng lực sẵn có, ĐH Bách khoa xác định 5 lĩnh vực trọng điểm cần được ưu tiên gồm:

Trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực công nghệ lõi, ảnh hưởng rộng đến mọi ngành. Mục tiêu: hình thành Trung tâm Nghiên cứu AI xuất sắc đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2030–2035.

Bán dẫn, vi mạch và công nghệ 6G - hạ tầng nền tảng cho AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, đô thị thông minh. Trường được giao chủ trì Mạng lưới xuất sắc về Bán dẫn khu vực phía Nam.

Năng lượng tái tạo thế hệ mới - hướng tới kinh tế carbon thấp và phát triển bền vững, gắn với thế mạnh truyền thống của trường về kỹ thuật hóa học, môi trường và cơ điện.

Giao thông đường sắt tiên tiến, phương tiện tự hành và robot - đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng quốc gia, phát triển công nghệ điều khiển, cảm biến và hệ thống thông minh.

Công nghệ tính toán lượng tử - hướng nghiên cứu dài hạn, liên ngành giữa vật lý kĩ thuật, khoa học máy tính và điều khiển, từng bước xây dựng năng lực nội sinh và trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử.

Mô hình “ba nhà”

Tại tọa đàm, liên kết “ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) được nhiều chuyên gia nhấn mạnh. PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ mô hình này sẽ trở thành hệ sinh thái tri thức động.

Trong đó, nhà nước đóng vai trò định hướng chiến lược, ban hành chính sách và đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực.

Nhà trường là trung tâm tạo ra tri thức, đổi mới chương trình, và truyền cảm hứng học tập.

Doanh nghiệp là nơi chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế - xã hội, là “phòng thí nghiệm thực tế” cho sinh viên.

Theo ông Quan, sự phối hợp giữa ba bên này chính là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng cho biết nhà trường sẽ xây dựng mô hình hợp tác “ba nhà” gồm trường sư phạm - cơ quan quản lý - trường phổ thông là cơ chế hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026-2035.

Ông Sơn nhấn mạnh mỗi bên đóng vai trò riêng, trong đó trường sư phạm sẽ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giáo dục. Cơ quan quản lý giáo dục sẽ đặt hàng, điều phối, giám sát và bảo đảm nguồn lực. Trường phổ thông sẽ tiếp nhận sinh viên thực hành, chia sẻ thực tiễn và phản hồi về năng lực đào tạo.

Đánh giá về khả năng xây dựng một số trường đại học đạt đẳng cấp châu Á và thế giới trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm, PGS.TS Bùi Hoài Thắng nhấn mạnh hoàn toàn có thể.

Vị PGS cũng nêu rõ để hiện thực hóa khát vọng này, giáo dục đại học Việt Nam cần đồng thời phát huy bốn yếu tố cốt lõi: chính sách đột phá, minh bạch và linh hoạt; tài chính bền vững, có sức cạnh tranh quốc tế; hệ sinh thái học thuật năng động, sáng tạo; đội ngũ nhân lực tinh hoa, có tầm nhìn toàn cầu