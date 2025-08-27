Địa đạo Củ Chi hào hùng giữa Tết Độc lập

Trong chuyến đến TP.HCM vào giữa tháng 8, Nguyễn Đức Thủ (sống tại Đà Nẵng) ghé thăm khu di tích lịch sử địa đạo Chủ Chi (xã An Nhơn Tây) - "thành phố dưới lòng đất" từng là căn cứ kháng chiến quan trọng. Anh cho biết mình chọn đến đây để cảm nhận và thấu hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông trong thời kháng chiến, khi chưa có cơ hội đến Hà Nội xem diễu binh ngày 2/9. Không khí lặng lẽ nhưng đầy hào hùng khiến anh tự hào và xúc động.

Cách trung tâm thành phố khoảng 70 km, địa đạo Củ Chi có hệ thống đường hầm dài gần 250 km, bao gồm các đường dẫn đến nhiều khu chức năng như hầm ở và làm việc của lãnh đạo, hầm y tế, kho chứa lương thực và vũ khí, ô chiến đấu, công binh xưởng và nhà may quân trang, bếp Hoàng Cầm, khu vực ăn uống... Vùng "đất thép" cũng được che chở bởi hàng trăm loài cây dược liệu và có giá trị bảo tồn.

Các căn cứ ngầm sâu 3-12 m, gồm 3 tầng, trên mặt đất chỉ là một mái nhà lợp lá. Bước xuống bên dưới, nhiều đoạn hầm rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người bò hoặc phải cúi thấp, thậm chí sát mặt đất mới có thể di chuyển. "Dù hầm hiện đã mở rộng cho du khách tham quan, nhưng việc chui qua những đoạn tối 30 m và nóng bức là thử thách không nhỏ. Chính cảm giác hồi hộp, khó thở đó khiến tôi như được chạm vào phần nào cuộc sống gian khổ của các chiến sĩ năm xưa", Đức Thủ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với các cựu chiến binh thời kháng chiến chống Pháp là điều làm Đức Thủ không thể quên. Anh được các bác hỏi thăm, mời nước và kể nhiều câu chuyện về cuộc kháng chiến năm xưa. Ngồi giữa căn cứ địa, nhìn ánh mắt long lanh của các cựu chiến binh, anh hình dung rõ tiếng đạn bắn, bom rơi và những tất đất nhuộm máu đỏ để mang lại hòa bình cho đất nước.

Hơn 70 năm sau cuộc kháng chiến khốc liệt, họ vẫn mặc trang phục cựu chiến binh, đội mũ cối gắn sao và quân hàm trên vai. Trên ngực áo là huy hiệu cựu chiến binh, kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn".

Nắp hầm địa đạo Củ Chi là cửa hầm bí mật, có thiết kế nhỏ hẹp, ngụy trang khéo léo bằng lá khô và đất cát để các chiến sĩ ẩn mình dưới lòng đất. Nắp hầm này có mục đích bảo vệ lối vào địa đạo, tránh sự phát hiện của quân lính. Do thiết kế phù hợp với vóc dáng người Việt, du khách nước ngoài khó lòng bước xuống, chỉ vừa đủ cho trẻ em.

Ngoài tham quan căn cứ, nam du khách còn tìm hiểu về khu trưng bày, xem chiếu phim tư liệu và thử bắn súng thật, một trải nghiệm vừa lạ, vừa để lại nhiều ấn tượng. Kết thúc chuyến đi, anh được thưởng thức khoai mì chấm muối mè - món ăn tái hiện thời kháng chiến được nấu từ bếp không khói (bếp Hoàng Cầm). Không quá cầu kì, độ ngon đến từ chính sự dân dã của món ăn.

Huyện Củ Chi (cũ) nổi tiếng với làng nghề sản xuất bánh tráng Phú Hòa Đông. Trong khuôn viên khu di tích, căn nhà truyền thống điển hình hàng chục năm trước được mô phỏng gần như nguyên bản với mái lá, tường đắp bằng loại "đất thép" Củ Chi. Bên hông nhà là khu vực xây bột, tráng bánh, phơi bánh tráng trên những liếp tre trước nhà.

"Sau khi tham quan địa đạo Củ Chi, tôi như hòa chung không khí thiêng liêng của dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Ngày xưa thế hệ cha ông vất vả để hôm nay thế hệ con cháu được sống trong hòa bình, được tự do đi và trải nghiệm. Thế mới thấy hòa bình đẹp và đáng quý đến nhường nào", Đức Thủ bày tỏ.

Dịp 2/9 năm nay, địa đạo Củ Chi mở tour đêm "Trăng chiến khu", kết hợp giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại với đồng bào dân tộc, kể những câu chuyện lịch sử dưới ánh trăng và tái hiện sinh động cảnh sinh hoạt về đêm của người dân trong vùng giải phóng Củ Chi. Những du khách thuộc lực lượng vũ trang, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Củ Chi được miễn phí vé tham quan.

