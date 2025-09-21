Điểm chung bất ngờ của những người trưởng thành không quan hệ tình dục

Một nghiên cứu mới cho thấy việc chưa từng quan hệ tình dục không chỉ đơn giản vì “kén chọn” bạn đời. Đó có thể là sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, những nét tính cách xã hội và cả lối sống.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí PNAS đã phân tích dữ liệu của hơn 400.000 người trưởng thành, gồm 13.500 người Australia và 405.117 người Anh. Trong số này, 3.929 người cho biết họ chưa từng quan hệ tình dục. Các phát hiện cho thấy bức tranh phức tạp về những yếu tố dẫn đến tình trạng “chưa từng quan hệ” - từ đặc điểm di truyền, vấn đề sức khỏe tâm thần, ảnh hưởng vùng miền cho đến các hành vi xã hội.

Trai tân và gái trinh

Đối với nam giới, các yếu tố như sức mạnh tay, vóc dáng, thu nhập, thói quen ngủ ngáy, dùng điện thoại, mức độ hài lòng với cuộc sống và việc có người để tâm sự có liên quan nhiều hơn đến khả năng chưa từng quan hệ.

Ngược lại, ở phụ nữ, các yếu tố liên quan đến công việc như số giờ làm việc lại gắn chặt hơn với khả năng không có con. Với nam giới, thu nhập và việc có một mối quan hệ thân tình để chia sẻ mới là yếu tố dự báo quan trọng.

Đáng chú ý, cả nam lẫn nữ trong nhóm này thường có trình độ học vấn cao, hướng nội và, khá bất ngờ, sở hữu năng lực nhận thức tốt hơn, như thể họ “quá thông minh” để bận tâm đến chuyện tình dục.

Chương trình truyền hình thực tế "Are You My First?" tập trung vào nhóm người chơi chưa từng có mối quan hệ tình cảm, thân mật. Ảnh: Hulu.

Tiến sĩ Brendan Zietsch, Phó giáo sư tại Đại học Queensland (Australia), tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng những đặc điểm như cận thị sớm hay phải đeo kính có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm hẹn hò thời niên thiếu.

“Đeo kính từ nhỏ và các đặc điểm thường bị coi là ‘mọt sách’ có thể tác động đến việc hẹn hò tuổi vị thành niên. Điều này sau đó có thể ảnh hưởng đến sự tự tin trong chuyện tình cảm khi trưởng thành”, ông nói. Các yếu tố này, theo ông, có thể làm giảm cơ hội xã hội và cuối cùng là triển vọng tình cảm.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện mối liên hệ giữa việc chưa từng quan hệ với một số vấn đề sức khỏe tâm thần, gồm tỷ lệ cao hơn của rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và chứng biếng ăn. Ngược lại, trầm cảm, lo âu và ADHD lại ít phổ biến hơn ở nhóm này.

Hướng nội, nhận thức cao

Phát hiện gây ngạc nhiên nhất có lẽ là những người chưa từng quan hệ lại thường có khả năng nhận thức cao hơn, vốn gắn với trình độ học vấn hoặc tính cách hướng nội.

Các hành vi xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Nhóm này cho biết họ dành ít thời gian dùng điện thoại, ít đi thăm bạn bè và gia đình, cũng như ít có cơ hội giao tiếp xã hội hay xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Những hành vi này gắn với sự cô lập xã hội, điều có thể cản trở cơ hội tìm bạn đời.

Dù yếu tố di truyền chiếm khoảng 15% sự khác biệt, phần còn lại chủ yếu do môi trường tác động. Các yếu tố vùng miền và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tình dục, đặc biệt với nam giới.

Nghiên cứu cho thấy đàn ông có nhiều khả năng vẫn chưa từng quan hệ ở những khu vực ít phụ nữ và có mức bất bình đẳng thu nhập cao, cho thấy bối cảnh xã hội và kinh tế địa phương định hình đáng kể cơ hội tình cảm.

Nghiên cứu mới cho thấy tình trạng không quan hệ có thể là kết quả của nhiều yếu tố như di truyền, những nét tính cách xã hội và lối sống. Ảnh: The Guardian.

Zietsch cũng nhấn mạnh mối tương tác giữa di truyền và môi trường. “Tương quan di truyền có nghĩa là những gene liên quan đến một đặc điểm cũng gắn với đặc điểm khác. Theo cách đó, chúng tôi phát hiện hàng loạt mối liên hệ thú vị giữa tình trạng chưa từng quan hệ và các đặc điểm khác”, ông giải thích.

Nghiên cứu kết luận rằng sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và thực tế xã hội dẫn đến việc một người chưa từng có trải nghiệm tình dục.

Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Một trong những điểm bỏ ngỏ là tình trạng này có phải do lựa chọn tự nguyện hay kết quả bất đắc dĩ. Các nhà nghiên cứu chỉ thu thập dữ liệu về việc từng quan hệ hay chưa, chứ không hỏi về nhu cầu hay mong muốn tình dục.

“Nhiều người trong mẫu nghiên cứu có thể thuộc nhóm vô tính”, Zietsch cho biết, đồng thời thừa nhận rằng kết quả phản ánh sự pha trộn giữa tình trạng tự nguyện và không tự nguyện.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng đặt ra khả năng việc chưa từng quan hệ có thể góp phần dẫn đến cô đơn và bất hạnh, hoặc ngược lại, chính những trạng thái này khiến việc tìm bạn đời khó khăn hơn. Nghiên cứu làm nổi bật vòng luẩn quẩn phức tạp giữa sự cô lập xã hội, sức khỏe tinh thần và đời sống tình dục.

Dù nguyên nhân thế nào, rõ ràng thực tế “chưa từng quan hệ” phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường.