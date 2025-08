‘Điểm danh’ 3 vi chất quan trọng mà trẻ dễ thiếu hụt

Vi chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện, nhưng đáng báo động, trẻ em Việt đang thiếu hụt 3 vi chất canxi, vitamin C, D trong chế độ ăn hàng ngày.

Kém dinh dưỡng hiện vẫn là thách thức lớn đối với trẻ em Việt Nam. Cụ thể, theo kết quả khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II), hơn 60% trẻ không đáp ứng đủ nhu cầu vi chất hàng ngày. Trong đó, 95% thiếu vitamin D, 81% thiếu canxi và 69% thiếu vitamin C, những vi chất tưởng chừng đơn giản nhưng lại dễ bị bỏ sót trong chế độ ăn.

Thiếu hụt kéo dài có thể ảnh hưởng đến cân nặng, chiều cao, sức đề kháng và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Canxi và vitamin D - bộ đôi giúp tăng trưởng chiều cao và thể chất

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương và răng. Trong khi đó, vitamin D hỗ trợ hấp thu và duy trì nồng độ canxi. Vì thế, bộ đôi này luôn song hành và trẻ nhỏ cần được bổ sung đủ 2 vi chất quan trọng này để có hệ cơ xương khỏe mạnh đảm bảo cho sự phát triển về tầm vóc.

Tại tọa đàm "Lỗ hổng vi chất dinh dưỡng và giải pháp" do Dutch Lady tổ chức với sự đồng hành của VTV24, TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - cho biết: "Đối với trẻ em, nhu cầu về vi chất dinh dưỡng, nếu tính theo thể trọng, có một số vi khoáng như canxi và vitamin D có nhu cầu gấp đôi so với người lớn. Điều này liên quan đến vấn đề tăng trưởng chiều cao. Người lớn đã qua giai đoạn đó nên nhu cầu ở mức khác. Trong khi đó với trẻ em, nếu tính theo cân nặng thì nhu cầu canxi và vitamin D rất cao”.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng viện Y học ứng dụng Việt Nam.

Dù vậy, trong nhóm trẻ em Việt Nam tham gia khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II), tỷ lệ trẻ không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về canxi và vitamin D trong dinh dưỡng hàng ngày lần lượt là 81% và 95% - những con số đáng lo ngại. Một trong những nguyên nhân của việc này nằm ở “lỗ hổng vi chất” trong chế độ ăn hàng ngày.

TS.BS Trương Hồng Sơn cho rằng cái khó khi xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ nguyên do dạ dày trẻ bé hơn người lớn. Nếu ăn quá nhiều để đảm bảo nhu cầu về vi chất, có thể dẫn đến thừa cân, béo phì. Do đó, cần lựa chọn loại thực phẩm cung cấp đủ hàm lượng vi chất cần thiết mà không gây thừa cân.

Sữa và các chế phẩm từ sữa được xem là giải pháp hữu hiệu giải quyết bài toán này. Với khoảng 100 ml sữa, trẻ có thể nạp được đáng kể nhu cầu vi chất mỗi ngày, nhất là với những sản phẩm được phát triển dựa trên cơ sở các nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng.

Ly sữa nhỏ mỗi sáng góp phần hoàn thiện dưỡng chất, nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Theo kết luận từ khảo sát SEANUTS II, trẻ uống một ly sữa vào bữa sáng có khả năng hấp thu lượng canxi hàng ngày cao hơn 1,6-2,6 lần và vitamin D cao hơn 1,6-4,4 lần so với những trẻ không uống.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể bổ sung vitamin D cho trẻ từ nguồn ánh sáng mặt trời. Tuy vậy, cần lưu ý cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian phù hợp, có biện pháp che chắn hợp lý để tránh bỏng hoặc nguy cơ ung thư da.

Vitamin C - vi chất dinh dưỡng quan trọng giúp bảo vệ cơ thể

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò trong tổng hợp collagen, chất chống oxy hóa, kiểm soát nhiễm trùng, chữa lành vết thương và tăng cường miễn dịch. Vitamin C không thể tự tổng hợp trong cơ thể người mà cần được bổ sung qua thực phẩm.

Theo khảo sát SEANUTS II trên nhóm trẻ tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ có khẩu phần không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày về vitamin C lên tới 69%. Điều này dấy lên những lo ngại về số lượng trẻ nhỏ gặp phải tình trạng “thiếu hụt vi chất lâu dài”, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng quá trình tăng trưởng & phát triển của cơ thể.

Một số biểu hiện cho thấy trẻ đang thiếu hụt vitamin C là dễ bị nhiễm trùng do sức đề kháng yếu; lợi sưng đỏ, dễ chảy máu chân răng do sức bền thành mạch máu kém. Những biểu hiện này đôi khi không dễ nhận ra, song đó là hệ quả của một quá trình lâu dài không được bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C, trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Khi khẩu phần cân đối vi chất, trẻ sẽ lớn khôn khỏe mạnh và học hỏi tốt hơn.

Vitamin C có trong nhiều loại hoa quả phổ biến như cam, quýt, kiwi, dứa… các loại rau củ như súp lơ xanh, cải xoăn, cà chua, khoai tây… và sữa tươi.

Có thể nói, dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong khẩu phần ăn, những vi chất dinh dưỡng như vitamin C, D hay canxi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Việc thiếu hụt vi chất dinh dưỡng có thể dẫn đến trẻ không dung nạp đủ năng lượng hàng ngày, giảm khả năng tiếp thu và xử lý thông tin dẫn đến giảm sự tập trung nên khả năng học tập hạn chế và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh vặt. Do đó, cha mẹ hãy lưu ý bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày, đảm bảo cho con đầy đủ vi chất để con có nền tảng phát triển toàn diện.