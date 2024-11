Điên cuồng ném bom xăng vào nhà ‘con nợ’

Bắt tạm giam nguyên trưởng phòng quản lý đô thị ở Đồng Nai

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa (SN 1964), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị Trảng Bom.