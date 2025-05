Điều gì xảy ra khi ăn lòng heo ngâm hóa chất?

Người dân ăn phải lòng heo ngâm hóa chất có thể gây hại gan, thận, tích tụ độc tố lâu dài, tăng nguy cơ ngộ độc, rối loạn chuyển hóa.

TikToker gây tranh cãi khi đăng clip lòng se điếu dài 40 m. Ảnh: @the_se_dieu.

Lòng se điếu, món ăn được ví “quý hơn cả tôm hùm”, đang trở thành từ khóa được quan tâm. Không chỉ nổi bật bởi hình dáng đặc biệt, lòng xe điếu còn được săn lùng vì độ hiếm và giá trị đắt đỏ.

Thế nhưng, sự phổ biến bất thường của các quán bán lòng với số lượng lớn khiến nhiều người hoài nghi: liệu những miếng lòng này có bị tẩm hóa chất, đặc biệt là formol, để tạo hình và giữ được lâu.

Phân tích với Tri Thức - Znews, ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM), cho biết có người sẵn sàng chi hàng triệu đồng để mua và thưởng thức món lòng xe điếu. Loại lòng này vốn rất hiếm, trong hàng nghìn con heo mới có thể tìm thấy một con có đoạn ruột xoắn lại thành hình như vậy.

Vì vậy, có nhiều khả năng các sản phẩm lòng xe điếu đang bày bán thực chất là lòng thường, được tẩm ướp hóa chất hoặc phụ gia để làm biến đổi hình dạng, khiến chúng co rút lại, dày hơn và giòn hơn, đánh lừa người tiêu dùng.

Việc sử dụng hóa chất, phụ gia để biến lòng heo thường thành lòng xe điếu không chỉ là hành vi gian dối mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Một số loại hóa chất có thể làm thay đổi kết cấu ruột, khiến lòng trông dày, giòn, bắt mắt như đặc sản thật. Tuy nhiên, những sản phẩm “phù phép” này có thể chứa tồn dư hóa chất độc hại.

“Hóa chất khi đi vào cơ thể, dù chỉ với liều lượng nhỏ, vẫn có thể gây tổn thương. Chúng không gây ngộ độc tức thì, nhưng tích tụ lâu ngày sẽ khiến gan và thận phải hoạt động quá tải để đào thải độc tố. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến suy gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa, thậm chí là ung thư”, bác sĩ Duyên cảnh báo.

Về mặt dinh dưỡng, bác sĩ Duyên khẳng định lòng xe điếu không có giá trị dinh dưỡng gì vượt trội so với lòng heo thông thường. Bản chất nó vẫn là lòng non, tức ruột non của heo và thành phần chủ yếu vẫn là chất béo và một phần nhỏ protein.

Tuy nhiên, lượng chất đạm không cao trong khi năng lượng lại lớn do hàm lượng chất béo cao, kèm theo đó là nhiều cholesterol, những yếu tố không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Nội tạng động vật nói chung, bao gồm cả lòng heo, vốn đã không phải là thực phẩm được khuyến khích ăn nhiều trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu hay béo phì đặc biệt cần hạn chế. Ở nhiều quốc gia phát triển, nội tạng động vật gần như bị loại khỏi bữa ăn do không đảm bảo an toàn và không có lợi ích sức khỏe lâu dài.

Không chỉ vậy, nội tạng động vật còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nếu không được chế biến kỹ. Các loại sán, giun, ký sinh trùng đường ruột có thể tồn tại trong lòng sống, nếu chỉ rửa qua loa hoặc nấu chưa chín kỹ, người ăn rất dễ bị nhiễm.

Trong trường hợp lòng được ngâm hóa chất, ký sinh trùng có thể chết nhưng bản thân các hóa chất độc hại đưa vào cơ thể lại là một nguy cơ khác không thể xem nhẹ.

Bác sĩ Duyên khuyến cáo người tiêu dùng không nên tin vào các thông tin chưa kiểm chứng về các món ăn “đặc sản lạ”. Lòng xe điếu nếu có thật cũng không mang lại giá trị dinh dưỡng đặc biệt nào. Trong khi đó, các sản phẩm lòng đã qua xử lý hóa chất để giả mạo lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.