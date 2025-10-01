Điều không thể xem nhẹ khi bì bõm trong nước ngập

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, người dân phải bì bõm di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh ngoài da và truyền nhiễm nguy hiểm.

Cơn mưa nặng hạt ngay trong giờ tan tầm khiến phụ huynh phải lọi nước để đón con. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng, giao thông bị cản trở, sinh hoạt người dân đảo lộn.

Từ sáng đến khuya 30/9, nhiều tuyến đường như Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển chậm từng centimet. Khu vực bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình, phố Láng Hạ, Trần Bình, Nguyễn Xiển hay khu đô thị An Khánh ngập sâu, hàng nghìn người dân phải bì bõm di chuyển về nhà trong cảnh hỗn loạn kéo dài tới tận khuya.

Người dân ngâm lâu trong nước bẩn có thể mắc nhiều bệnh về da. Ảnh: Thế Bằng.

Đến sáng 1/10, tình hình có phần cải thiện nhưng vẫn còn 25 điểm ngập úng nghiêm trọng. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm ngập, phối hợp hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng di chuyển qua các khu vực khó khăn.

Ngập lụt kéo dài không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt là các bệnh ngoài da. ThS.BS Nguyễn Thị Hà Minh, khoa Điều trị bệnh da Nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết những ngày sau ngập lụt, số ca viêm da nhiễm trùng nhập viện thường tăng mạnh.

Viêm da nhiễm trùng xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng xâm nhập vào da qua các vết thương hở hoặc vùng da bị tổn thương. Trong đó, vi khuẩn Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes là phổ biến nhất, thường tồn tại trên da hoặc niêm mạc mũi, miệng. Ngoài ra, các loại vi khuẩn nguy hiểm khác như trực khuẩn mủ xanh, khuẩn Whitmore hay vi khuẩn kị khí cũng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Triệu chứng của viêm da nhiễm trùng rất đa dạng, phụ thuộc vào nguyên nhân và sức khỏe từng người. Người bệnh có thể xuất hiện ban đỏ, mụn mủ, bọng nước, trợt loét, viêm mô bào sưng nóng đỏ và phù nề lan rộng, kèm đau và ngứa. Một số trường hợp còn kèm sốt.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm não, viêm phổi, thậm chí đe dọa tính mạng. Ngược lại, nếu được phát hiện và điều trị đúng phác đồ, viêm da nhiễm trùng hoàn toàn có thể khỏi.

Sau mùa mưa lũ, vi khuẩn xâm nhập qua các vết trầy xước, vết thương hở dễ gây nhiễm trùng da. Ảnh: Freepik.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Vương Thế Bích Thanh, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết mùa mưa lũ, trong nước ngập không chỉ có vi khuẩn mà còn chứa nhiều rác, chất xả thải theo dòng nước. Môi trường ô nhiễm khiến nguy cơ mắc bệnh ngoài da tăng cao.

Nhiễm trùng da là tình trạng phổ biến nhất, xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở do vật sắc nhọn, rác thải trong nước ngập, biểu hiện da đỏ, sưng, nóng, đau, mụn mủ, rỉ dịch, đóng mài vàng.

Nhiễm nấm da thường xuất hiện ở kẽ ngón chân, bẹn, nách, với các biểu hiện ngứa, mẩn đỏ, trợt lở và bong tróc da. Bệnh ghẻ do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra, với nốt đỏ, mụn nước, ngứa dữ dội, đặc biệt về đêm và dễ lây trong điều kiện sinh hoạt chật chội.

Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, bác sĩ Thanh khuyến cáo người dân giữ vệ sinh cá nhân, tắm rửa thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, thay quần áo sạch, hạn chế tiếp xúc môi trường ẩm ướt và không dùng chung đồ dùng cá nhân; Bảo vệ da bằng kem kháng khuẩn, dưỡng ẩm, khử trùng đồ dùng bằng cách đun sôi hoặc phơi nắng, vệ sinh và băng bó các vết thương sớm là rất cần thiết. Người dân không nên cào gãi các vùng da tổn thương để tránh làm bệnh nặng thêm.

Khi dọn dẹp môi trường sau khi nước rút, cần tìm nguồn nước sạch để sinh hoạt, hạn chế ngâm mình trong nước bẩn, trang bị giày, ủng, găng tay khi buộc phải tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc, nên tắm rửa ngay bằng nước sạch, lau khô cơ thể, đặc biệt các kẽ ngón tay, ngón chân, không mặc quần áo ẩm ướt lâu ngày.