Điều tra đối tượng giao cấu với bé gái 13 tuổi tại nhà trọ

Công an xã Hậu Mỹ đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng PC09, Viện Kiểm sát khu vực 5, tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, điều tra xử lý vụ giao cấu với trẻ vị thành niên.

Ngày 14/10, bà Đ.T.P (SN 1976, trú ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) đến trình báo tại công an xã về việc bé gái là cháu ngoại của bà tên là Đ.TT.V (sinh ngày 6/6/2012) bị một đối tượng nam giới có hành vi giao cấu tại nhà trọ T.T, vào ngày trước đó.

Đối tượng có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an xã Hậu Mỹ đến phòng trọ số 10 nhà trọ T. T, phát hiện Cao Quốc Phòng (sinh năm 1980, hiện nay tạm trú khu phố 3, xã Nhật Tân, TP.HCM).

Làm việc với cơ quan công an, Phòng khai nhận quen T.V qua mạng xã hội Facebook. Ngày 13/10, Phòng rủ T.V vào phòng trọ số 10, nhà trọ T.T nói chuyện sau đó quan hệ tình dục một lần rồi T.V ra về.

Đến khoảng 6h20 ngày 14/10, T.V tiếp tục đến phòng trọ số 10 trong nhà trọ T.T gặp Phòng, tại đây T.V và Phòng tiếp tục quan hệ tình dục lần 2.