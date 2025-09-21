Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều tra vụ bé gái 8 tuổi tử vong, thi thể bị nhét trong bao tải

  • Chủ nhật, 21/9/2025 13:44 (GMT+7)
  21/9/2025

Công an đang điều tra vụ thi thể bé gái 8 tuổi được tìm thấy trong bao tải, vứt dưới mương nước cạn gần vườn nhà.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) cho biết công an đang điều tra vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trong bao tải dưới mương nước.

Theo lãnh đạo xã Yên Định, chiều 20/9, người thân, gia đình phát hiện bé gái mất tích nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo đến cơ quan chức năng. Đến tối cùng ngày, thi thể cháu bé được phát hiện trong bao tải dưới mương cạn gần vườn nhà.

"Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các thủ tục cần thiết để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng xuống để thực hiện công tác tư tưởng, động viên gia đình nạn nhân và ổn định tình hình tại khu dân cư ", lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Định thông tin.

Theo lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Định, sự việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ và sẽ thông tin khi có kết luận cụ thể.

Nguyễn Vương - Đình Anh/VTC News

Bé 8 tuổi Tử vong Điều tra Bao tài Thanh Hóa

