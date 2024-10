Điều trị ung thư gan bằng can thiệp nội mạch giúp khối u giảm hơn 90%

Mắc ung thư gan giai đoạn B và không thể mổ, ông T.N.T (89 tuổi) được các bác sĩ tại Bệnh viện FV điều trị bằng phương pháp nút mạch TACE.

Ngay lần đầu thực hiện thủ thuật, kích thước khối u của bệnh nhân đã tiêu biến hơn 90%.

Phát hiện khối u gan 3 cm ở tuổi U90

Trong lần đưa vợ đi khám bệnh, ông T.N.T. cũng tiện thể tầm soát sức khỏe. Ông không khỏi bàng hoàng khi phát hiện khối u ác tính ở gan, kích thước khoảng 3 cm.

Trường hợp của ông T. được đưa ra bàn luận tại Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa (Tumor Board) định kỳ của Bệnh viện FV. Đây là cuộc hội chẩn hàng tuần của chuyên gia ung bướu, nội khoa, phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch máu, nhằm thảo luận các ca ung thư và đưa ra hướng điều trị tốt nhất.

Sau đánh giá và phân tích tình trạng của bệnh nhân T., nhận thấy khối u không phù hợp để phẫu thuật, Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa đề nghị điều trị u gan bằng kỹ thuật nút mạch hóa chất động mạch gan (TACE). Đây là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu dành cho trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan không có chỉ định phẫu thuật.

Thủ thuật bơm hóa chất tắc nút mạch gan TACE. Ảnh minh họa dựa trên nghiên cứu của Cancer Coucil - NSW.

Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh - chuyên gia can thiệp hình ảnh, đồng thời là bác sĩ chính trong ê kíp điều trị cho bệnh nhân T. - chia sẻ quy trình thực hiện kỹ thuật nút mạch gan TACE khá phức tạp vì bệnh nhân bị suy thận.

Do đó, các bác sĩ phải điều chỉnh thuốc cản quang và thuốc hóa trị vừa đủ để thực hiện thủ thuật, mà vẫn đảm bảo tình trạng suy thận không chuyển biến nặng hơn.

Hơn 90% khối u tiêu biến sau 1 tháng

Thủ thuật TACE được thực hiện bởi ê kíp can thiệp hình ảnh. Qua vết tiêm nhỏ ở động mạch đùi phải, bác sĩ can thiệp đưa ống thông vào hệ thống động mạch của bệnh nhân, sau đó bơm thuốc cản quang để tạo bản đồ mạch máu nhờ máy DSA. Bằng cách này, bác sĩ can thiệp dễ dàng đưa ống thông và vi ống thông đến vị trí nhánh mạch đang cấp máu cho khối u gan, đồng thời bơm hỗn hợp hóa chất điều trị ung thư và vật liệu gây tắc mạch, giúp ngăn nguồn cấp máu nuôi khối u.

Bác sĩ Danh cùng ê kíp DSA thực hiện thủ thuật TACE cho bệnh nhân.

TACE là thủ thuật can thiệp tối thiểu, không phẫu thuật, không gây mê, chỉ gây tê tại chỗ. Nhờ đó, bệnh nhân không cảm thấy đau đớn trong suốt quá trình can thiệp, đồng thời hồi phục rất nhanh sau thủ thuật. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện ổn định.

“Sau khi tắc mạch, bệnh nhân T hồi phục nhanh, không biến chứng, đặc biệt không bị biến chuyển thành suy thận cấp. Đó là thành công lớn của cả ê kíp”, bác sĩ Danh cho biết.

Để thực hiện thủ thuật thành công, toàn bộ ê kíp - từ bác sĩ ung bướu, bác sĩ ngoại tổng quát, bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và ê kíp Cathlab - cần phối hợp ăn ý và chuyên nghiệp.

Một tháng sau khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được chụp MRI để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả cho thấy khối u đã tiêu hủy hơn 90%.

“Bệnh nhân phải thực hiện ít nhất 1 lần TACE nữa để kiểm soát hoàn toàn khối u và tránh tái phát”, bác sĩ Danh đánh giá.

Nhận kết quả tái khám khả quan, bệnh nhân và gia đình vui mừng vì bệnh tình được kiểm soát tốt hơn kỳ vọng.

“Chất lượng điều trị ở bệnh viện rất tốt, từ đội ngũ y bác sĩ đến y tá, kỹ thuật viên. Họ rất nhiệt tình, giỏi chuyên môn. Tôi gửi gắm niềm tin vào các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Danh - vị chuyên gia trẻ tài năng”, bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân tái khám với bác sĩ Danh sau 1 tháng kể từ lần nút mạch gan TACE thứ nhất.

Bệnh nhân T. là một trong nhiều trường hợp điều trị thành công bằng thủ thuật TACE tại bệnh viện. Trong điều trị bệnh lý nói chung và bệnh về ung thư nói riêng, các bác sĩ luôn nghiên cứu để đưa ra phương án điều trị mang tính cá nhân hóa cho cho từng người bệnh.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư hàng đầu tại Việt Nam, trong đó 90% ca bệnh là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Theo thống kê của Tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) vào năm 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc ung thư mới với 120.184 trường hợp tử vong, chiếm 66,7%.

“Ung thư gan không có triệu chứng rõ ràng, thường được phát hiện khi bệnh nhân đi tầm soát. Tại châu Á, ung thư gan thường xuất hiện ở người bị xơ gan, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C. Do đó, nhóm này cần tầm soát định kỳ hàng năm để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm. Trường hợp không tầm soát và để khối u phát triển, người bệnh có triệu chứng đau vùng gan hoặc vùng hạ sườn phải, khi đó việc điều trị sẽ phức tạp hơn”, bác sĩ Phạm Đình Khương - khoa Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp - khuyến cáo.