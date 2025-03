Đổ bệnh vì TP.HCM nóng hừng hực từ sáng đến chiều

Thời tiết nắng nóng cộng thêm một vài cơn mưa trái mùa bất chợt khiến nhiều người ở TP.HCM liên tục đổ bệnh, dù ở nhà hay làm văn phòng cũng cảm thấy khó chịu.

Thời tiết TP.HCM những ngày giữa tháng 3 nắng nóng gay gắt, buổi trưa có thể lên đến 35-36 độ C. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong những ngày qua, tại TP.HCM, người dân vẫn cảm nhận nắng nóng gay gắt đến rát da, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ C. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo cũng dự báo đến cuối tháng 3, nhiệt độ sẽ tăng đáng kể so với tháng trước. Nắng nóng và nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện thành nhiều đợt với nhiệt độ cao nhất lên tới 37-38 độ C.

Nắng nóng kéo dài cùng với sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày khiến nhiều người dễ cảm lạnh, mắc các bệnh đường hô hấp.

Thời tiết "khó chiều", người "khó chịu"

"Thời tiết nóng bức dù đã thích nghi quen nhưng tinh thần của mình vẫn bị căng thẳng và tiêu cực. Chưa kể, mình ốm lai rai cả tuần nay chưa khỏi", Trần Minh Hoàng (28 tuổi, ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nói với Tri Thức - Znews.

Mỗi ngày, quãng đường gần 20 km từ Bình Dương đến TP Thủ Đức (TP.HCM) là một "cực hình" vào mùa này với chàng trai văn phòng. Sức nóng bốc lên từ mặt đường cộng thêm cảnh ùn tắc giữa, ngày nào đến được công ty thì áo anh cũng đẫm mồ hôi dù đồng hồ mới điểm 8h-8h30 sáng.

"Đến văn phòng lại mở điều hòa rất lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột đôi khi mình cảm thấy đau đầu, bị nhiễm lạnh. Trong túi lúc nào cũng để sẵn một vỉ thuốc cảm cúm, hạ sốt. Không chỉ mình, nhiều đồng nghiệp cũng liên tục bị ốm", Hoàng nói.

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, thời tiết mưa nắng thất thường còn còn tác động tới tâm trạng của anh. Minh Hoàng chia sẻ bản thân cảm nhận bị căng thẳng và dễ cáu gắt hơn trong thời gian này, nhất là những ngày phải di chuyển nhiều ngoài đường.

"Lên công ty thì khó chịu, về nhà cũng mệt mỏi. Mẹ tôi còn hỏi tại sao mặt tôi lúc nào cũng nhăn nhó", chàng trai 28 tuổi kể.

Thảo My ốm suốt một tuần vì thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Gặp tình cảnh tương tự, Thảo My (21 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho hay cô cũng ốm suốt một tuần vì thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP.HCM.

"Buổi sáng mới 6h đã thấy nóng, ngồi nhà cũng cảm thấy khó chịu. Đỉnh điểm 11-12h nắng gay gắt, nhiệt độ lên cao, quạt cũng không thấy mát nữa mà mình thường phải đi học vào giờ này nên hay bị đau đầu và sổ mũi. Cảm giác nóng bức khiến mình ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Ở lớp, nhiều bạn học cũng gặp tình trạng tương tự", My cho hay.

Ngoài ra, cô cho biết thức ăn trong cũng rất nhanh hỏng, đặc biệt là trái cây. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, song Thảo My không dùng thuốc mà thường để tự khỏi. My cho hay đây cũng có thể là lý do khiến cô ốm dai dẳng, khó dứt bệnh.

Mưa nắng thất thường dễ sinh bệnh

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết thời tiết chuyển mùa, sáng nắng, chiều mưa, thay đổi đột ngột, nếu không chú ý sẽ dễ đổ bệnh. Lúc này, một số virus hay vi khuẩn vốn lành tính trong khoang miệng và niêm mạc đường hô hấp có thể phát triển mạnh, gây ra bệnh.

Hai loại bệnh chủ yếu xảy ra trong mùa này là cảm lạnh (nhiễm virus đường hô hấp cấp) và nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.

Người bị cảm lạnh có thể có các nhóm triệu chứng như sau:

Triệu chứng về viêm đường hô hấp trên bao gồm hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi, ho khan, rát họng, đau họng khi nuốt…

Triệu chứng toàn thân do nhiễm virus bao gồm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức cơ khớp và xung huyết da.

Theo các bác sĩ, thời tiết chuyển mùa, sáng nắng, chiều mưa, thay đổi đột ngột, nếu không chú ý sẽ dễ đổ bệnh. Ảnh: Thuận Nguyễn.

Một số người có thể có các triệu chứng về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau bụng… Đặc biệt, trẻ em, người già, người có bệnh mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính...) và có sức đề kháng giảm thường gặp các biến chứng như viêm phổi do virus; viêm phổi do vi khuẩn bội nhiễm hay nhiễm khuẩn huyết, từ đó gây sốc nhiễm khuẩn hoặc suy các cơ quan như suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận…

Ngoài ra, bệnh nhân hay mắc các bệnh đường hô hấp như hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm xoang, viêm amidan mạn tính... cần đi khám bác sĩ để có phương án phòng bệnh phù hợp.

Bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho hay đây là thời tiết nắng nóng gay gắt, chênh lệch nhiệt độ lớn rất độc hại với sức khỏe. Ông phân tích nắng nóng kéo dài khiến cơ thể suy kiệt, mệt mỏi, phải tỏa nhiệt liên tục. Sau đó lại mưa, giông, thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến các mạch máu chưa kịp co dễ dẫn đến mất nhiệt, nhiễm lạnh, thể lực suy giảm nhanh.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, vào các ngày 16-17/3, khu vực TPHCM sẽ có mưa trái mùa ở vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ. Tuy nhiên, người dân nên chú ý giữ sức khỏe, bởi cơn mưa có thể làm dịu thời tiết nhưng chính độ ẩm cao trong không khí kết hợp với khí nóng do nước bốc hơi lên từ nền đất cũng gây hại cho sức khỏe.

Bởi độ ẩm cao khiến hơi nước bốc lên mạnh hơn. Ngoài ra, vi sinh vật và vi khuẩn trong đất phân hủy, tạo ra mùi hôi thối, gây khó chịu. Những người nhạy cảm với bệnh hô hấp cũng dễ nhiễm lạnh do khả năng thích nghi kém.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo sau khi gặp mưa, người dân nên lau khô, làm ấm cơ thể để không bị nhiễm lạnh. Bạn có thể áp dụng cách uống nước gừng mật ong để làm ấm cơ thể. Khi có dấu hiệu hắt hơi, nhức đầu, mệt mỏi, đi ngoài, sốt, toát mồ hôi kéo dài không khỏi, mọi người nên đi khám bác sĩ tư vấn, kê đơn, tránh biến chứng nặng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian 10h-16h.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày.

Đặc biệt cần uống tối thiếu 1,5-2 lít nước/ngày, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.