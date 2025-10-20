Đoàn Văn Hậu kỷ niệm 2 năm cưới tiểu thư Hà thành

Sau 2 năm kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc viên mãn khi chào đón con trai đầu lòng, có cơ ngơi hoành tráng.

Ngày 20/10, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng bộ ảnh ngọt ngào đánh dấu kỷ niệm về chung nhà với bà xã Doãn Hải My. "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 20/10/2023 - 20/10/2025", anh viết dòng trạng thái trên trang cá nhân có 1,8 triệu người theo dõi.

Vợ chồng Văn Hậu cùng con trai hơn 1 tuổi, biệt danh bé Lúa, xuất hiện trong khung hình lộng lẫy tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Không gian được trang hoàng ấm cúng. Nam hậu vệ mặc vest bảnh bao, trong khi Doãn Hải My diện chiếc váy ren trắng tôn lên vóc dáng gợi cảm.

Nhiều bạn bè thân thiết, đồng đội của Văn Hậu cũng để lại bình luận chúc mừng, ngưỡng mộ hạnh phúc viên mãn của gia đình nhỏ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới.

Trước đó, vào ngày 25/9, Doãn Hải My đã hé lộ những hình ảnh hậu trường về buổi chụp hình kỷ niệm đặc biệt.

Trong video đăng trên kênh TikTok, nàng WAG sinh năm 2001 chia sẻ cô bất ngờ khi nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng chồng, từ 3 năm yêu đến 2 năm cưới. "Nhanh thật đấy mới ngày nào thẹn thùng hẹn hò mà bây giờ đã 2 năm bên nhau rồi. Đợt này vợ chồng My như chụp thêm một bộ ảnh cưới nữa", My nói.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được nhận xét xứng đôi. Trong khi Văn Hậu là hậu vệ tài năng, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), bà xã anh là hot girl Hà thành, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, đến giữa năm 2022, cặp cầu thủ - WAG mới công khai mối quan hệ. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) của chú rể vào ngày 11/11/2023.

Hải My và Văn Hậu có hạnh phúc viên mãn.

Tháng 5/2024, Doãn Hải My sinh bé Lúa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cặp vợ chồng trẻ là một trong số đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu có thời gian dài điều trị chấn thương, Doãn Hải My là người đồng hành và động viên tinh thần chồng trong suốt quá trình khó khăn. Khi chồng nhận bình luận ác ý vì chưa trở lại sân cỏ, nàng WAG không ngần ngại lên tiếng bênh vực.

Hồi tháng 2, Đoàn Văn Hậu hé lộ hình ảnh về căn nhà mới mà vợ chồng anh chuẩn bị chuyển vào sinh sống. Nhà mới của vợ chồng nam cầu thủ có 4 tầng, được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại với tông màu kem ấm chủ đạo.