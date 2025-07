Đoàn Việt Nam có HCV pickleball đầu tiên ở PPA Tour châu Á

Tối 5/7 (giờ Hà Nội), pickleball Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng khi cặp đôi Tống Nhật Minh – Lê Xuân Đức (đều 17 tuổi) giành chiến thắng ngoạn mục tại trận chung kết đôi nam U18 của giải Panas Malaysia Open 2025, thuộc hệ thống PPA Tour Asia.

Sau khi để thua 1-11 ở set đầu và bị dẫn 0-5 ở đầu set hai, hai tay vợt 17 tuổi bất ngờ lội ngược dòng, khép lại trận đấu đầy cảm xúc bằng chức vô địch đầu tiên cho Việt Nam ở PPA Tour châu Á.

Tống Nhật Minh, xuất thân là VĐV bóng bàn và hiện thi đấu cho đội pickleball Kamito, từng vô địch nội dung đôi hỗn hợp Open tại Astra Open (Đồng Nai) khi đánh cặp cùng Trịnh Linh Giang. Trong khi đó, Lê Xuân Đức đã khẳng định tài năng khi đánh bại Lý Hoàng Nam trong trận chung kết Hoiana WPC Finals 2025.

Không chỉ dừng lại ở tấm HCV đôi nam U18, đoàn Việt Nam còn tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật.

Trịnh Linh Giang vừa giành quyền vào chung kết đơn nam Pro sau khi xuất sắc vượt qua Jack Wong (Hong Kong) với tỷ số 2-1. Trận bán kết này đặc biệt thu hút bởi cả hai đều là cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, chỉ mới chuyển sang thi đấu pickleball từ năm 2024.

Ở nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp, Lê Xuân Đức tiếp tục là điểm sáng khi cùng đồng đội Yufei Long (Trung Quốc) đánh bại cặp đôi ứng viên vô địch đến từ Ấn Độ, giành vé vào bán kết tại PPA Asia Panas Malaysia Open 2025.

Tuy nhiên, ở nội dung đôi nam chuyên nghiệp, dù đã nỗ lực, cặp đôi Nguyễn Anh Thắng (biệt danh “Anh Chú Pickleball”) – Huỳnh Chí Khương không thể vượt qua bộ đôi Mitch Hargreaves – Rob Stirling tại tứ kết. Trận thua này khiến Việt Nam không còn đại diện ở nội dung đôi nam Pro tại bán kết.

Ở nội dung nữ, đáng tiếc là pickleball Việt Nam chưa thể tạo được dấu ấn khi không có đại diện nào lọt vào bán kết. Dù không thể tiến xa hơn, tinh thần thi đấu và sự quyết tâm của các vận động viên Việt vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

